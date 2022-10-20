Неделю назад в телеэфир вернулось популярное шоу «Ледниковый период», в котором принимает участие уже прошедшие суровую школу фигурного катания Ильи Авербуха знаменитости. Как бы не было обидно другим участникм программы, но самое пристальное внимание приковано к паре Евгении Медведевой и Дани Милохина. В прошлом году их пара заняла третье место и выиграла приз зрительских симпатий, но теперь намерена бороться за победу.

Правда, первый прокат «Медвелохиных», как их называют фанаты, оказался скандальным. Пара зажгла под две композиции — Trust Fund Baby и Good Boy Gone Bad группы TOMORROW X TOGETHER, а также в ходе выступления в композиции прозвучала фраза на русском «Нас не догонят!». Ребята показали очень сложные поддержки — однажды Милохин даже крутил фигуристку на одной руке вниз головой.

Ледниковый период. Пресс-служба Первого канала.

«Я в такой растерянности, потому что Даня катался на равных с чемпионкой мира, — сказала после проката Чайковская. — На хорошей скорости, прекрасно поворачивался, ни за кого не держался. Сделал уникальную поддержку, которую исполняют только парники. Катание было великолепным». Балерина Светлана Захарова также осталась в восторге от выступления блогера: «Евгения есть Евгения, но Даня Милохин очень прибавил».

«Ледниковый период». Пресс-служба Первого канала.

Но несмотря на все эти хвалебные отзывы, Медведева осталась крайне недовольна оценками: «Что же нужно было нам сделать технически, чтобы получить 6.0?! Мы сделали верхнюю поддержку на одной руке, но я думаю, что будем стараться еще больше удивить вас в следующий раз…»

За них вступился даже Илья Авербух, который прочитал членам жюри гневную отповедь, указав на необъективность! По ходу съёмок ему периодически припоминали эмоциональную реакцию: «Объясните кто-нибудь баллы Илюше, а то он очень приуныл». «Я веселюсь от ваших оценок!» — парировал хореограф.

Ледниковый период. Пресс-служба Первого канала.

Зарядившись критикой, для второго проката, который покажут 22 сентября, пара приготовила ещё более эмоциональный и технически сложный номер. Они сыграли влюблённых одноклассников, которые празднуют выпускной. Судя по всему, на сей раз члены жюри (Елена Анатольевна Чайковская, Наталья Бестемьянова, Татьяна Навка, Александра Степанова и Дмитрий Миллер.), были благосклонны к участникам соревнований.

Ледниковый период. Пресс-служба Первого канала.

От выставленных оценок у Дани и Жени округлились глаза, после чего они стали целоваться, поздравляя друг друга. Илья Авербух тоже не смог усидеть на месте и стоя аплодировал жюри и своим подопечным. Видимо, на табло было много высших баллов — 6.0 — и «Медвелохины» внесли большой вклад в успех своей команды, что не получилось в прошлый раз.