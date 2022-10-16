Осенью только ленивые не готовят фаршированные овощи, и обычно рецепт у всех примерно одинаковый. Мы предлагаем внести немного разнообразия: обогатить вкус фарша соусом песто и запечь перцы с сыром. Получится очень вкусно!

Фаршированные перцы

Требуется: 6 сладких перцев, 2 больших филе куриной грудки, 300 г моцареллы, 150 г риса, 100 мл оливкового масла, 2 ст. л. тёртого пармезана, 1 средняя луковица, 2 зубчика чеснока, маленький пучок петрушки, 3 веточки базилика, соль, свежемолотый чёрный перец.

Как приготовить. Отварите рис в кипящей подсоленной воде до готовности. Откиньте на дуршлаг и остудите. Нарежьте куриное филе на кусочки и проверните через мясорубку. Очистите и мелко нарежьте лук, смешайте с фаршем.

Приготовьте соус песто. Измельчите в блендере зелень с чесноком, добавьте тёртый пармезан и влейте тонкой струйкой оливковое масло. Посолите. Смешайте фарш, рис и соус песто, посолите и поперчите. Натрите моцареллу на тёрке.

Разрежьте перцы пополам, удалите семена и перегородки. Разложите начинку по половинкам перца и посыпьте сыром. Разогрейте духовку до 180 оС. Поставьте противень с перцем в духовку и запекайте 25 минут. Подавайте перцы горячими.

Курица с грушами в луково-медовом соусе

Требуется на 2 порции: 2 куриных окорочка без кожи, 2 луковицы, 2 твёрдые груши, 100 г сливочного масла, 2 ст. л. жидкого мёда, соль, свежемолотый чёрный перец.

Как приготовить. Разрежьте окорочка на голень и бёдрышко. Разогрейте глубокий сотейник с толстым дном и растопите в нём 50 г сливочного масла. Положите курицу и слегка обжарьте с двух сторон до румяной корочки.

Лук очистите и нарежьте крупными дольками. На сковороде растопите 30 г сливочного масла и обжаривайте лук в течение 5−7 минут. Добавьте обжаренный лук к курице, накройте сотейник крышкой и тушите на медленном огне 20−25 мин.

Груши нарежьте крупными дольками, удалите семечки. Разогрейте сковороду с оставшимся маслом и припустите груши 7 минут. Добавьте мёд и готовьте ещё 5 минут, до карамелизации. Переложите груши к курице, посолите, поперчите и тушите 10−15 мин. Подавайте блюдо со свежим багетом.