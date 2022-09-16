Куриное мясо любят готовить во всём мире, но на Востоке оно получается особенно вкусным благодаря специям и приправам, которые добавляют во время приготовления.

Курица с абрикосами и миндалем

Требуется на 4 порции: 4 куриных окорочка, 10 абрикосов, 1 стакан миндаля, 1,5 стакана куриного бульона, 1 средняя луковица, 4 зубчика чеснока, 1 см корня имбиря, 1 ч. л. молотой куркумы, 1 ч. л. молотого кориандра, 1 ч. л. молотой корицы, 1 ч. л. молотой зиры, половина ч. л. свежемолотого черного перца, 2 ст. л. оливкового масла, соль.

Как приготовить. Разогрейте сухую сковороду и, постоянно помешивая, поджарьте миндаль до золотистого цвета, 3−5 мин. Разогрейте масло в большой сковороде на среднем огне. Положите куриные ножки и обжарьте до золотистого цвета, 5−7 мин.

Пока жарится курица, очистите лук и нарежьте тонкими полукольцами. Чеснок и имбирь очистите и очень мелко порубите. Смешайте все пряности в небольшой мисочке.

Обжаренные куриные ножки переложите на тарелку и сохраняйте в тепле. Уменьшите огонь под сковородой до среднего, положите в сковороду лук и жарьте до золотистого цвета, 5−7 мин. Добавьте чеснок и имбирь и готовьте до появления аромата. Всыпьте специи, посолите и жарьте 30 сек.

Влейте куриный бульон и верните курицу в сковороду. Доведите до кипения и готовьте на медленном огне в течение 20 мин. под крышкой. Затем добавьте половинки абрикосов и готовьте ещё 20 мин. В конце приготовления, за 2−3 мин., положите в сковороду обжаренный миндаль. Переложите куриные ножки на блюдо и полейте образовавшимся соусом. Подавайте с кускусом, рисом или булгуром.