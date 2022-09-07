Историческая родина баклажана — Индия, где этот овощ использовали в качестве компонента пряных смесей ещё в первом тысячелетии до нашей эры. Из Индии он попал в Китай, Египет, а затем и в южные районы Европы. А к нам он попал только в XVII-XVIII столетиях. Так что попробовать икру «заморскую» мог только «киношный» Иван Васильевич, а не настоящий Иван Грозный.

На вкус и цвет

Как только не называли у нас этот овощ: и пакистан, и падаржан, и баглажан, и «демьянка». Сегодня многие зовут его ласково — «синенькие». Кстати, синенькими, точнее, фиолетовыми плоды баклажана бывают не всегда, а только молодыми, в стадии так называемой технической спелости. Такими их и надо употреблять в пищу. Правда, существуют сорта с совершенно неожиданной окраской, например, белые.

Блюдо из баклажан. freepik.com/azerbaijan_stockers

Перезревшие овощи накапливают опасное для здоровья вещество — соланин. То же самое, между прочим, происходит и с близким родственником баклажана картофелем, если оставить его на свету. Соланин — то самое вещество, которое придаёт плодам характерную горечь. Когда её немного, это даже пикантно, ну, а если с избытком, то можно поступить просто: нарезать баклажан на ломтики, посыпать их солью и дать постоять минут тридцать. Выделившийся сок надо отжать, вместе с ним уйдёт и горечь.

Еда и лекарство

Любая еда должна быть лекарством, считал Гиппократ. Звучит современно, не правда ли? Баклажан как раз из тех продуктов, которые лечат. Он содержит много витаминов (РР, С, группы В, каротин, фолиевую кислоту), микроэлементы, сахара, органические кислоты. Высокое содержание калия помогает работе сердца, фенольные соединения препятствуют развитию атеросклероза, а клетчатка и пектин нормализуют работу кишечника и выводят холестерин.

Блюдо из баклажан. freepik.com/KamranAydinov

Очень полезно есть баклажаны, в том числе и икру, если вы страдаете подагрой, диабетом или ожирением. Правда, тем, у кого проблемы с желудком, следует проявлять осторожность. Но всё же для большинства людей «синенькие» очень полезны. Существует даже баклажанная диета. Жаловаться на однообразие не приходится: из баклажанов можно приготовить всё, что угодно, стоит только их обработать и затем соединить с самыми разными «партнёрами».

По расчёту или по любви

Есть продукты, как будто специально созданные друг для друга. Кто оспорит, например, «союз» рыбы и белого вина? Свои «симпатии» есть и у баклажанов. Трудно представить их без растительного масла. Оно может быть разным: подсолнечным, оливковым, но обязательно в достаточном количестве.

Блюдо из баклажан. freepik.com/KamranAydinov

В турецкой кухне есть блюдо из жареных баклажанов, название которого в переводе звучит как «испуг имама». По преданию, расчётливый имам схватился за голову, когда узнал, сколько масла его жена тратит, чтобы пожарить любимые баклажаны. И действительно, любая хозяйка знает, что эти овощи масла впитывают немало. Так что, если вы считаете каждую калорию, лучше их запечь.



Среди овощей особая склонность у баклажанов к томатам — вы их найдёте в рецептах многих национальных кухонь. Не обойтись и без репчатого лука и чеснока. Не забудем и про сладкий перец. Особую пикантность их «отношениям» придают пряности и специи. Если всё это порезать и обжарить в растительном масле, а затем перемешать и слегка потушить, получится отличная закуска. Между прочим, разные вариации на эти темы в виде готовых консервов сегодня у нас очень популярны.

Хорошо дружат баклажаны и с грибами, сыром, орехами и даже рыбой и мясом. Например, одним из классических рецептов греческой кухни является мусака — блюдо из обжаренных баклажанов с бараниной. Тонкие ломтики баклажанов после выдерживания в соли обжаривают в оливковом масле и соединяют с уже обжаренными луком и мелко нарезанной нежной бараниной. К ним добавляют очищенные томаты и тушат, а потом запекают в горшке, переложив слоями с тёртым сыром.