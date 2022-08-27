Если при слове «запеканка» вы представляете только творожную массу с изюмом, то вы не знаете о ней ничего. Рецепты запеканок встречаются в кухнях разных народов мира. В Италии это лазанья, в Греции, Болгарии, Армении — разные виды мусак, во Франции — гратен, в Британии — пудинг.

Армянская мусака с тыквой

Требуется на 6 порци: 800 г тыквы, 600 г говядины, 80 г топлёного масла, 2/3 стакана длиннозерного риса, 2 средние луковицы, помидоры черри для украшения, соль, свежемолотый чёрный перец, базилик для подачи.



Как приготовить. Нарежьте мясо маленькими кубиками. Растопите в сковороде треть топлёного масла и обжарьте мясо до румяной корочки. Влейте 100 мл горячей воды, прикройте сковороду крышкой и тушите на медленном огне 40 мин.



Разогрейте духовку до 200 °C. Нарежьте тыкву ломтиками толщиной 6−3 мм и выложите на противень, застеленный пергаментом. Смажьте тыкву топлёным маслом, посолите и поперчите. Поставьте в духовку и запекайте 20 мин. Она должна стать мягкой, но не развалиться. Отварите рис в кипящей подсолённой воде до полуготовности — 7−10 мин.



Очистите лук и нарежьте маленькими кубиками. Растопите в другой сковороде оставшееся топлёное масло и обжарьте лук до мягкости. Смешайте мясо с луком и рисом, приправьте солью и перцем. В форму для запекания положите слой печёной тыквы. На неё выложите начинку из мяса, риса и лука, затем накройте оставшейся тыквой. Украсьте помидорами черри. Поставьте мусаку в духовку, разогретую до 180 °C, и готовьте 30 мин. Подавайте мусаку посыпав листочками базилика.

Гратен из баклажанов с сыром фета

На 4 порции требуется: 2 крупных баклажана, 100 г сметаны, 100 мл сливок жирностью 10%, 100 г феты, 10 веточек тимьяна, половина луковицы шалота, 4−6 листьев базилика, ¾ стакана тёртого сыра грюйер, 1 стакан томатного соуса, оливковое масло, соль, свежемолотый чёрный перец.

Как приготовить. Разогрейте духовку до 180 °C. Баклажаны нарежьте вдоль на пластины толщиной 1,5 см. Положите на противень, застеленный пергаментом, посолите, поперчите и смажьте оливковым маслом. Поставьте в духовку и запекайте 20 мин., до мягкости.

Очистите лук-шалот и очень мелко нарежьте. В сотейнике смешайте сметану, сливки и половину раскрошенной феты. Доведите смесь до кипения и снимите с огня. Добавьте листочки тимьяна и лук-шалот.

Смажьте небольшую форму для запекания оливковым маслом. На дно налейте немного томатного соуса. Выложите ряд баклажанов слегка внахлёст, полейте томатным соусом и посыпьте ¼ стакана сыра. Распределите 1−2 измельчённых листочка базилика и повторите слои. Залейте гратен сливочным соусом и посыпьте оставшимся грюйером. Запекайте 20 мин., до золотистой корочки.