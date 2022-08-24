Консервы — это не всегда вредно для здоровья. Всё хорошо в меру. Маринованные огурцы и квашеная капуста, например, являются прекрасным дополнением к винегрету, без них вкус будет уже не таким ярким. Особого вреда в консервированных продуктах нет, если при их приготовлении была соблюдена стерильность и консерванты добавляли в необходимых пропорциях.

Лишний сахар — не беда!

Важно соблюдать основные правила при заготовке продуктов на зиму. Не стоит жалеть соль и сахар, которые являются естественными консервантами и позволяют сохранить продукт до следующего сезона, препятствуя размножению микробов. И наоборот, недостаточная концентрация сахара приводит к началу процесса брожения и соответственно к неминуемой порче продукта.

Уксус: столовый или яблочный?

Из уксусов предпочтение стоит отдать более привычному столовому. Яблочный уксус для засолки и маринования подходит гораздо хуже, так как обладает меньшей концентрацией консервирующих веществ. Зато для свежих салатов, которые планируете употреблять в пищу сразу после приготовления, он подойдёт практически идеально.

Аспирин из кухни прочь!

Некоторые хозяйки при консервировании привыкли использовать… аспирин. По мнению гастроэнтерологов, применение каких-либо лекарственных препаратов при приготовлении пищи недопустимо. Добавление ацетилсалициловой кислоты опасно для здоровья, так как этот лекарственный препарат может оказывать токсическое влияние на слизистую оболочку желудка, состав крови. Печальным итогом такого рискованного консервирования могут стать желудочно-кишечные, носовые и маточные кровотечения. Особенно у тех лиц, у которых есть к этому предрасположенность.

Долой варенье с плесенью!

Варенье. freepik.com

Бывает так, что открываешь баночку с вареньем, а там — плесень. Даже если сдвинуть эту белую шапку в сторону, продукт не станет съедобным. Не исключено, что споры плесени попали вниз банки, и их употребление грозит аллергическими реакциями. В худшем случае в организм могут проникнуть афлатоксины, которые ведут к подавлению иммунной системы и активации онкогенов.

К грибам — с осторожностью

Грибы очень вкусны, но требуют особо внимательного отношения. Они очень активно вбирают в себя соли тяжёлых металлов, поэтому недопустимо собирать грибы вдоль оживлённых трасс. Срезать нужно только хорошо известные грибы. Но даже сорванные в лесу грибы порой содержат яйца гельминтов, споры плесневых грибов, которые при ненадлежащей обработке могут сохраняться в продуктах. Употребление некачественно переработанных грибов грозит пищевыми отравлениями, микробными инфекциями.

Грибы нужно промывать несколько раз, первый отвар всегда сливать, и только со второго раза раскладывать их по банкам. Ни в коем случае нельзя закатывать банки с грибами металлическими крышками. В не промытых грибах может содержаться много спор возбудителя ботулизма. Ботулотоксин является нервно-мышечным ядом, который поражает нервную систему и парализует мышцы.

Сколько хранить?

Солёный огурец. freepik.com/azerbaijan_stockers

Период безопасного хранения сезонных продуктов — один год. Соль и сахар позволяют сберечь определённое количество витаминов в течение этого времени. Особую опасность по истечении 12 месяцев хранения таят в себе компоты, варенья и настойки, в составе которых есть ягоды с косточками. Например, вишня, абрикос, слива. Со временем косточки начинают выделять синильную кислоту, которая обладает токсическим действием. Чем дольше продукт хранится, тем выше становится концентрация этой кислоты.

Металлические крышки также спустя время под воздействием тех же уксуса и соли начинают окисляться. Вредные вещества поступают в консервирующий раствор, и продукт постепенно переходит в разряд опасных. Именно поэтому в период заготовок закатываем в банки такое количество продуктов, которое будет съедено за один год.