Аджапсандали — замечательное летнее блюдо. Оно состоит из овощей, пропитано ароматом специй и пряной зелени. Если приготовить сразу большую кастрюлю, то можно забыть об обеде на пару дней.

Аджапсандали с картошкой

Требуется на 6 порций: 1 кг средних баклажанов, 500 г молодого картофеля, 500 г помидоров, 2 средние морковки, 3 средние луковицы, 3 сладких разноцветных перца, 1 перец чили, 4 зубчика чеснока, большой пучок кинзы, 5 веточек базилика, 1 ч. л. семян кориандра, 1 ч. л. уцхо-сунели, 1 лавровый лист, оливковое масло соль, свежемолотый чёрный перец.

Как приготовить. Разрежьте баклажаны вдоль, а затем ломтиками толщиной 5 мм. Положите в миску и посолите, оставьте на 30 мин. Потом промойте в холодной воде и тщательно отожмите лишнюю влагу. Разогрейте большую сковороду с оливковым маслом и в несколько приёмов обжарьте баклажаны. Готовую партию выкладывайте в дуршлаг, чтобы стекло лишнee масло, и перекладывайте в широкую кастрюлю.

Очистите овощи. Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь — соломкой, сладкий перец — полосками, картофель — средними кубиками. Обжарьте в разогретом масле лук до золотистого цвета. Добавьте морковь, картофель и сладкий перец, жарьте всё вместе на небольшом огне, помешивая, 15 мин. Переложите в кастрюлю к баклажанам.

Помидоры положите в миску и залейте кипятком на 3 мин., затем обдайте холодной водой, снимите кожицу и нарежьте кубиками, переложите в кастрюлю. Поставьте кастрюлю с овощами на маленький огонь и тушите 10 мин.

Чеснок, базилик и кинзу мелко нарежьте, положите в ступку и слегка растолките с щепоткой соли, добавьте к овощам. Мелко нарежьте острый перец. Растолките в ступке семена кориандра. Добавьте в кастрюлю растёртую зелень, острый перец и специи. Посолите и поперчите, тушите ещё 10 мин. Выключите огонь и оставьте на 30 мин. под крышкой. Подавайте тёплым или охлаждённым.

Лепёшки с овощами гриль и моцареллой

Требуется на 6 порций: 4 пшеничные лепёшки, 1 средний кабачок или цукини, 1 большой сладкий красный перец, 1 большая красная луковица, 5−6 шампиньонов, 4 ст. л. соуса песто, 4 шарика моцареллы, оливковое масло, соль, свежемолотый чёрный перец.

Как приготовить: нарежьте кабачки и грибы ломтиками толщиной 7 мм. Сладкий перец очистите от семян и перегородок, разрежьте на дольки. Лук очистите и нарежьте кольцами толщиной 7−8 мм. Выложите овощи на противень, посолите и поперчите, сбрызните оливковым маслом. Разогрейте сковороду-гриль и обжарьте овощи по 2−3 мин. с каждой стороны, они должны оставаться хрустящими. Переложите готовые овощи на доску, оставьте на 5 мин., а затем разрежьте на крупные кусочки. Смажьте каждую лепёшку соусом песто. На половину лепёшки выложите немного моцареллы, затем слой овощей, снова моцареллу и накройте второй половиной лепёшки. Пооложите лепёшки на разогретую сковороду, слегка смазанную оливковым маслом, и жарьте по 3 мин. с каждой стороны, пока сыр не расплавиться. Разрежьте лепешки на 3−4 куска и сразу же подавайте.