«Яблочный год — море забот», — гласит поговорка. В этом году многие сады ломятся от яблок. Но мало вырастить хороший урожай, надо его ещё сохранить, желательно до весны. А вот это уже не такая простая задача.

Различия в лёжкости

Всем известно, что все сорта яблок делятся на три группы: летние, осенние и зимние. У летних сортов самая тонкая кожица, а у зимних — самая плотная, к тому же с восковым налётом. От толщины кожицы и зависит сохранность плодов. Поэтому летние яблоки хранятся не больше месяца, осенние — до новогодних праздников, а зимние могут пролежать до самой весны.

Уборка по всем правилам

Залог успешного хранения — это аккуратная сборка плодов. Битые яблоки лежать не будут, они могут начать гнить и заразить все соседние. Поэтому для сбора урожая надо обязательно использовать стремянку или лестницу для сбора плодов с высоты. Опытные садоводы собирают яблоки в перчатках, отлично подходят строительные с прорезиненными ладонями, вывернутые наизнанку.

Сбор урожая. freepik.com/aleksandarlittlewolf

Ёмкости, в которые вы складываете плоды, необходимо выстелить чистой мешковиной, не лишним будет напомнить, что все они должны быть сухими. Собирать яблоки мож-но только в сухую погоду, желательно в прохладное время суток.

Яблочко к яблочку

И во время хранения яблоки продолжают жить: они поглощают кислород, выделяют углекислый газ и влагу. От размера зависит активность всех этих процессов. Чем яблоко больше, тем больше в нём происходит обменных процессов. Поэтому к хранению надо подходить с особым вниманием.

Перед тем, как заложить яблоки на хранение, их надо перебрать. Отложить все битые и повреждённые вредителями и болезнями. Хранятся только абсолютно здоровые плоды. Лучше всего хранятся яблоки средних размеров, крупные чаще подвергаются заболеваниям. А мелкие быстро увядают. Поэтому хранить их целесообразнее отдельно и употреблять в пищу в разные сроки.

Сбор урожая. freepik.com/Racool_studio

Лучше всего в качестве тары для хранения выбирать ёмкости из мягкой древесины или пластика. В ящиках обязательно должны быть отверстия, обеспечивающие охлаждение и вентиляцию.

Яблоки следует отделить одно от другого. С этой целью каждое можно завернуть в бумагу. В последнее время широкое распространение получил способ хранения яблок в полиэтиленовых пакетах. Каждое яблоко выдыхает углекислый газ, который является консервантом. Все яблоки охлаждают, чтобы не конденсировалась влага, и по одному раскладывают в маленькие пакетики, которые надо очень плотно завязать. Важное условие: температура при хранении должна быть постоянно от 0 до +5С.