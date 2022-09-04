Томат заслуженно носит звание одного из самых популярных овощей на наших огородах. Семена наиболее понравившихся сортов томатов можно, конечно, купить и в магазине. Но если вам хочется всегда быть уверенными в том, что вы выращиваете, то лучше заготовить их самостоятельно. Тем более что это несложно.

Какие помидоры подходят «на семена»?

Возьмите упаковку из-под семян растущих у вас томатов. Внимательно прочитайте. Если встретите слово «гибрид», знайте, такие помидоры на семена не годятся. Это не значит, что они не взойдут совсем. Просто результат непредсказуем. Растения, выращенные из гибридных семян, не имеют признаков материнского куста. Однако можно поэкспериментировать и через год снова собрать семена. Так можно получить и свой собственный «фамильный» сорт через 3−4 года. Лучше всего на семена брать сортовые томаты. Выбирайте самые крупные плоды, которые больше всего соответствуют качествам данного сорта.

Как собрать семена?

Для того чтобы семена точно вызрели, надо помидоры оставлять как можно дольше на кусте. Здесь очень тонкий момент. Плод должен созреть, но не перезреть. Опыт показывает, что семена из перезревших томатов всходят хуже. На самом сильном кусте выберите самый крупный, яркий плод правильной формы. Чтобы на него никто не покусился, рядом на веточке завяжите яркую полоску ткани. Но не сильно, чтобы не передавить ветку. Пусть зреет.

Как отделить мякоть от семян?

Плод приносят домой, ложечкой аккуратно выгребают из него мякоть с семенами и складывают в какую-нибудь небольшую ёмкость. Чтобы семена отделились от мякоти, их надо сквасить. Для этого в ёмкость с семенами подливают немного воды, так, чтобы она покрыла кашицу полностью. Семена накройте полиэтиленом, закрепите его резинкой или тесьмой и проделайте несколько дырочек. Поставьте ёмкость в тёмное место на несколько дней. Периодически встряхивайте содержимое. Отделить семена от мякоти можно и механическим способом. Но во время брожения убиваются различные болезнетворные организмы.

Томаты. freepik.com/jannoon028

Когда процесс брожения завершится, все годные для хранения семена опустятся на дно. Некоторые семена всплывут, их выбрасываем. Все осевшие на дно семена собираем ложкой. Наверняка останутся такие, что не успеют отделиться от мякоти. Собираем их вместе с остальными. Все семена складываем в сито и промываем в проточной воде.

Как просушить семена?

Очень важно как следует высушить семена. Переложите их на бумажку. Очень удобно использовать для этих целей одноразовую бумажную тарелку. Во время сушки периодически перемешивайте семена, чтобы они отделялись друг от друга. Процесс можно считать завершенным, когда все семена будут с лёгкостью отделяться друг от друга.

Сухие семена пересыпают в бумажные пакетики и аккуратно запечатывают. Каждый сорт упаковывайте отдельно. На каждом конверте напишите название сорта, год и время сбора семян. Использовать посадочный материал можно будет в течение трёх лет.

Как хранить будущие томаты?

Конечно, семена можно держать и при комнатной температуре. Но лучше всего они сохраняются в прохладе. Поэтому самое надёжное место — погреб. Положите конвертики в отдельную коробку и оставьте их там до посадки. Можно хранить семена и в холодильнике, но не слишком близко от морозилки. Местечко внутри дверки вполне подойдёт.

Во время хранения семена очень важно защитить от влаги. Поэтому их и помещают в бумажные пакетики. В полиэтиленовых — высок риск возникновения плесени. Когда весной вынете пакетики из холодильника, не спешите их сразу открывать. Дайте сначала прогреться до комнатной температуры, чтобы внутри не образовывалось конденсата.