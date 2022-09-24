Тыква — настоящая королева осени. Яркая, полезная и вкусная. Сколько прекрасных блюд можно приготовить с её участием! Этот универсальный продукт можно использовать как в сладких, так и в острых блюдах. Сегодня остановимся на несложных, но очень вкусных рецептах, которые сможет приготовить каждый.

Салат из печёной тыквы с перловкой и гранатом

Требуется на 6−8 порций: 650 г тыквы, 150 г шпината, 2 стакана варёной перловой крупы, 10 полосок бекона, 1,5 стакана грецких орехов, 1 средний гранат, 400 г сыра фета, оливковое масло, соль, свежемолотый чёрный перец.

Для заправки: 1 /2 стакана оливкового масла, ¼ стакана яблочного уксуса, 2 ст. л. свежевыжатого апельсинового сока, 3 ст. л. мёда, 2 ч. л. дижонской горчицы, 1 зубчик чеснока, соль, свежемолотый чёрный перец

Как приготовить. Разогрейте духовку до 200 °C. Застелите противень фольгой и выложите на него полоски бекона. Поставьте в разогретую духовку и запекайте 20 мин., перевернув в середине приготовления, до золотисто-коричневого цвета. Остудите и нарежьте маленькими кусочками. Тыкву очистите и нарежьте кубиками. Положите на противень, в котором готовился бекон, полейте оливковым маслом и посыпьте солью и перцем. Поставьте в духовку на 15 мин., кубики тыквы должны зажариться, но сохранить форму.

На чистый противень положите орехи, полейте 2 ч. л. оливкового масла и слегка посолите, перемешайте. Поставьте в духовку на 8−10 мин., затем остудите.

Для заправки очистите и измельчите чеснок. Смешайте горчицу и мёд, добавьте апельсиновый сок и уксус, посолите. Понемногу вливайте оливковое масло, хорошо взбивая заправку. В конце поперчите.

Отделите семена граната. Нарежьте фету кубиками. На блюдо выложите шпинат, перловку, печёную тыкву и орехи. Немного полейте заправкой и аккуратно перемешайте. Добавьте фету и кусочки бекона и посыпьте салат зёрнами граната. Полейте оставшейся заправкой и подавайте к столу.

Запечённая тыква с курицей и рисом

Требуется на 4 порции: 300 г филе куриных бёдрышек, ¾ стакана риса, 1 средняя мускатная тыква весом примерно 900 г, 1 средняя луковица, 2 зубчика чеснока, 1 сладкий красный перец, 5 веточек кинзы, 1,5 стакана куриного бульона, 2 ст. л. томатной пасты, 2 ч. л. молотой сладкой паприки, 1 ч. л. молотой зиры, ¼ ч. л. хлопьев чили, оливковое масло, соль, свежемолотый чёрный перец.

Как приготовить. Разогрейте духовку до 180 °C. Разрежьте тыкву вдоль пополам, удалите семена. При помощи ложки выньте мякоть, оставляя немного на стенках, и нарежьте её небольшими кусочками. Половинки тыквы натрите солью и чёрным перцем, сбрызните оливковым маслом и положите на противень срезом вверх. Поставьте в духовку и запекайте, пока тыква не станет мягкой, 40−50 мин.

Очистите лук и чеснок и измельчите. Сладкий перец освободите от семян и перегородок и нарежьте небольшими кубиками. Так же нарежьте филе куриных бёдрышек. Разогрейте большую сковороду с небольшим количеством оливкового масла, добавьте куриное филе и обжарьте до золотистого цвета, переложите на тарелку. Положите в сковороду лук и чеснок и жарьте до мягкости. Добавьте тыкву, сладкий перец и специи и продолжайте готовить ещё 5−7 мин. Добавьте к овощам рис и томатную пасту, перемешайте и влейте бульон, посолите и поперчите. Доведите до кипения, уменьшите огонь и тушите до готовности риса.

Наполните испечённые половинки тыквы начинкой, сбрызните оливковым маслом и верните в духовку на 20 мин. Перед подачей посыпьте начинку мелко нарезанной кинзой и тёртым сыром.