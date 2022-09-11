Не только народная, но и современная научная медицина пользуется мёдом при лечении различных заболеваний. Но для того, чтобы он был максимально полезным, его нужно правильно хранить и употреблять в пищу.

1. Мёд нельзя подвергать термической обработке, ведь при нагревании больше чем до 60 °C содержащиеся в нём полезные вещества погибают.

2. Много мёда — более трёх столовых ложек в день — съедать нельзя. Чтобы мёд лучше усваивался, принимать его следует за 1,5−2 часа до еды или через 3 часа после.

3. Детям мёд лучше давать вместе с другой пищей. Например, добавить в кашу, смешать с фруктами. Ребёнку достаточно 1−2 чайных ложек мёда в день.

4. При длительном хранении мёд густеет, мутнеет и превращается в плотную массу, то есть засахаривается. Это не недостаток, а показатель качества. Только несколько редких сортов не подвержены засахариванию. Если вам не нравится внешний вид такого мёда, его легко можно превратить обратно в жидкий. Для этого нужно поместить сосуд с мёдом в тёплую воду (но не выше 50 °С).

5. Если при хранении образовалось два слоя (снизу засахаренный, а сверху как сироп), то вам достался незрелый мёд. Такой мёд долго не пролежит.

6. Пчелиный продукт нельзя хранить при высокой влажности, в таких условиях он может скиснуть. Лучшая температура для мёда 5−10 °С в сухом, хорошо проветриваемом помещении в стеклянной посуде.

Мёд. freepik.com

А теперь несколько советов как распознать подделку?

Если вы на рынке, то постарайтесь провести мини-дегустацию. От натурального мёда должно першить в горле или возникать чувство жжения. Синтетический мёд менее насыщенный и ароматный, чем натуральный. Насторожить должны комочки или сильная вязкость. Это значит, что мёд разбавили посторонними веществами, обычно это крахмал, глицерин. Также ушлые продавцы иногда добавляют в мёд обычный сахар.

Качество мёда легко проверить с помощью деревянной палочки, которую нужно опустить в мёд, а потом вынуть. Настоящий мёд потянется за ней длинной непрерывной нитью. Когда нить обрывается, она должна оседать на поверхность башенкой, которая затем медленно разойдётся. Фальшивый мед похож на клей, он будет быстро стекать и капать с палочки вниз, образуя брызги. А ещё правильный продукт должен наматываться на деревянную палочку, как веревочка.

Вы уже купили мёд? Тогда проверьте его качество. Возьмите немного мёда, разбавьте водой и добавьте капельку йода. Он посинел? Значит его развели мукой или крахмалом. Насторожить должен и ослепительный янтарный блеск. Это означает, что мёд подвергался термической обработке: он, конечно, похорошел и привлёк внимание покупателей, в частности ваше, вот только многие полезные вещества в нём были уничтожены.