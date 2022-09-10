«Хорошо живёт на свете Винни Пух…» И это неудивительно, ведь в его рационе не последнее место занимает такое лакомство, как мёд. Ни для кого не секрет, он лучшее средство от простуды. А чем ещё хорош этот продукт? Почему спортсмены едят его перед важными соревнованиями, сколько мёда нужно потреблять, чтобы излечиться от алкоголизма? Читайте нашу инструкцию.

Проверено временем

О пользе мёда хорошо было известно ещё в древние времена. Великие мыслители Пифагор, Гиппократ, Аристотель считали, что потребление мёда продлевает жизнь. Помимо этого, Гиппократ настоятельно рекомендовал размешивать мёд в вине и приписывал этому напитку живительные свойства. Платон советовал есть мёд, настаивая на том, что он повышает умственные способности.

Во время Великой Отечественной войны, когда лекарств не хватало, врачи лечили раны солдат с помощью повязок, пропитанных мёдом. А всё потому, что он обладает бактерицидным действием, ускоряет заживление ссадин, порезов и других повреждений кожи.

Каплями на основе мёда можно лечить глазные болезни вплоть до катаракты (конечно, с разрешения врача). Также он нормализует деятельность желудочно-кишечного тракта, стимулирует функции внутренних органов, предупреждает склероз, нормализует сон, повышает иммунитет.

Мёд в сотах. freepik.com

При применении внутрь мёд становится мощной энергетической подпиткой, так как усваивается организмом человека на все 100 процентов. Спортсменам перед важными соревнованиями рекомендуется съедать пару ложек мёда — и никакого запрещённого допинга не нужно! Ещё одно полезное свойство сладкого лакомства — нейтрализация спиртов. Поэтому мёдом можно лечить алкоголизм, причём на любых стадиях. Учёные выяснили, что при ежедневном употреблении столовой ложки мёда у человека вырабатывается стойкое отвращение к спиртному.

Свойства мёда

В сегодняшний век высоких технологий мёд остаётся единственным и незаменимым продуктом, по своим целительным свойствам не уступающим никакому другому. Он лечит сразу от всех болезней, укрепляет иммунитет получше любых пищевых добавок и поднимает настроение активнее любых антидепрессантов. Ведь в состав мёда входят 22 микроэлемента из 24 содержащихся в крови человека. Мёд богат железом, медью, марганцем, кальцием, калием, натрием, фосфором, алюминием, магнием и витамином С.

Это общие свойства мёда. А как действуют на организм различные его виды?

Мёд в сотах. freepik.com/Racool_studio

Больше всего популярен у покупателей липовый мёд: он помогает при простудных и гинекологических заболеваниях, неврозах, проблемах с сердцем и кишечником, является мощным антидепрессантом. При повышенной кислотности желудка, заболеваниях желчного пузыря рекомендуется мёд из акации. Людям с повышенным давлением поможет боярышниковый мёд. За остроту зрения отвечает гречишный мёд. Рапсовый мед рекомендуется при кожных заболеваниях, используется наружно при ожогах, ускоряет процессы заживления. Часто можно встретить сборный цветочный мёд (разнотравье), который вобрал в себе полезные свойства многих растений. Он лечит заболевания дыхательных путей, повышает иммунитет, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Мёд, несмотря на бесконечно широкую палитру полезных свойств, ещё и очень богат калориями, так что лечиться «сладеньким» тем, кто старательно сидит на всевозможных диетах, лучше под присмотром специалиста.

Пчелиное производство

Известно, что трудолюбивые пчёлы не ограничиваются производством одного мёда. Они «выпускают» множество других не менее полезных продуктов.

Пчелиная рамка. freepik.com/efe_madrid

Например, пчелиное молочко обладает великолепными антисептическими свойствами, поэтому входит в состав множества средств для ухода за проблемной кожей. Также этот природный элемент, щедро сдобренный целой гаммой полезных веществ, есть в йогуртах и фруктовых соках. А иногда пчелиное молочко прописывают в качестве витаминов в виде таблеток или пищевых добавок.

Пчелиный воск — настоящая палочка-выручалочка дерматологов, лечит ожоги, предотвращает появление пигментных пятен. Кроме того, он является великолепным натуральным скрабом — деликатно отшелушивает омертвевшие клетки кожи, очищая поры и устраняя загрязнения.

Пыльца тоже очень полезный элемент пчелиного арсенала. Она богата белками, жирами, минералами, углеводами, витаминами В, D, Е — повышает иммунитет, помогает организму бороться с простудой, малокровием.

Люди, склонные к простудным заболеваниям, найдут спасение в очень популярном пчелином продукте — прополисе. Он считается отличным общеукрепляющим средством, борющимся с возбудителями болезней эффективнее любых антибиотиков. Он также незаменим при ожогах и труднозаживающих ранах.

Ещё один не менее важный продукт, пчелиный яд, применяется в виде препарата — апитоксина, который используется при лечении ревматизма, бронхиальной астмы и многих других. В последние годы пчелиный яд также начали применять в онкологии, так как он способен препятствовать росту раковых опухолей.