18 октября
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Новым ведущим «Сто к одному» вместо Александра Гуревича стал мэтр российского ТВ

Весной этого года стало известно, что популярная телеигра «Сто к одному» лишилась бессменного ведущего. Александр Гуревич, посвятивший проекту больше 20 лет, принял решение покинуть не только проект, но и вообще телевидение. В прошедшие выходные вышел первый выпуск с новым ведущим и он удивил многих!

Александр Гуревич.
Александр Гуревич.
studio2v.ru

Причиной ухода Гуревича стала политическая позиция 58-летнего шоумена. Ещё в начале военной спецоперации он выступил с резкой критикой действий нашей страны на Украине. А после заявил, что не считает для себя допустимым продолжать веселье в эфире в подобной обстановке.

Александр Гуревич.
Александр Гуревич.
studio2v.ru

«Считаю совершенно невозможным развлекаться и шутить на фоне огромной трагедии, не замечая происходящего», — высказался тогда Александр Витальевич. Удивительно, но из эфира он не пропал — телеканал «Россия 1» продолжил транслировать уже отснятые выпуски с участием Гуревича.

Александр Акопов.
Александр Акопов.
smotrim.ru

Честно говоря, командная интеллектуальная игра, русскоязычная адаптация американской, достаточно пожила (её премьера состоялась аж в 1995 году), поэтому в её воскрешение верили немногие. Но внезапно ВГТРК объявила, что новый ведущий найден. Им стал продюсер Александр Акопов, ныне малознакомый широкой аудитории.

Александр Акопов.
Александр Акопов.
smotrim.ru

На самом деле обладатель многих чинов и регалий, Александр Завенович стоял у истоков тогда ещё канала РТР (вёл молодёжную викторину «Великолепная семёрка»), в своё время создал и возглавил компанию «Амедиа», стал одним из инициаторов создания Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), является обладателем четырёх статуэток ТЭФИ за продюсерство (сериалы «Бригада», «Бедная Настя», «Моя прекрасная няня», «Не родись красивой»), педагогом мастерской во ВГИКе…

Новое время требует беспрецедентных решений — впервые на российском телевидении в ведущие программы приглашён человек, который 22 ноября отметит 65-летие! Чем не новый вызов для гуру отечественного ТВ?

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