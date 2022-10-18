Весной этого года стало известно, что популярная телеигра «Сто к одному» лишилась бессменного ведущего. Александр Гуревич, посвятивший проекту больше 20 лет, принял решение покинуть не только проект, но и вообще телевидение. В прошедшие выходные вышел первый выпуск с новым ведущим и он удивил многих!

Причиной ухода Гуревича стала политическая позиция 58-летнего шоумена. Ещё в начале военной спецоперации он выступил с резкой критикой действий нашей страны на Украине. А после заявил, что не считает для себя допустимым продолжать веселье в эфире в подобной обстановке.

Александр Гуревич. studio2v.ru

«Считаю совершенно невозможным развлекаться и шутить на фоне огромной трагедии, не замечая происходящего», — высказался тогда Александр Витальевич. Удивительно, но из эфира он не пропал — телеканал «Россия 1» продолжил транслировать уже отснятые выпуски с участием Гуревича.

Александр Акопов. smotrim.ru

Честно говоря, командная интеллектуальная игра, русскоязычная адаптация американской, достаточно пожила (её премьера состоялась аж в 1995 году), поэтому в её воскрешение верили немногие. Но внезапно ВГТРК объявила, что новый ведущий найден. Им стал продюсер Александр Акопов, ныне малознакомый широкой аудитории.

Александр Акопов. smotrim.ru

На самом деле обладатель многих чинов и регалий, Александр Завенович стоял у истоков тогда ещё канала РТР (вёл молодёжную викторину «Великолепная семёрка»), в своё время создал и возглавил компанию «Амедиа», стал одним из инициаторов создания Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), является обладателем четырёх статуэток ТЭФИ за продюсерство (сериалы «Бригада», «Бедная Настя», «Моя прекрасная няня», «Не родись красивой»), педагогом мастерской во ВГИКе…

Новое время требует беспрецедентных решений — впервые на российском телевидении в ведущие программы приглашён человек, который 22 ноября отметит 65-летие! Чем не новый вызов для гуру отечественного ТВ?