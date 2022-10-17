17 октября
КИНО & ТВ ЗВЕЗДЫ СОВЕТЫ
Попкорн.
Тимур Родригез разоблачил Попкорн в шоу "Маска. Танцы" по характерному жесту

Тимур Родригез разоблачил Попкорн в шоу «Маска. Танцы» по характерному жесту

В воскресенье на канале СТС вышел второй выпуск шоу «Маска. Танцы», в котором рассекретили первого участника. Претендентами на вылет были как и в первой программе Дискошар, а ещё Попкорн и Чёрный Лебедь.

Попкорн.
Попкорн.
Пресс-служба телеканала СТС.

По результатам голосования жюри маску снял Попкорн и все увидели, что это певец Шура. Появление на сцене исполнителя хита «Не верь слезам» мало кого удивило, поскольку характерные жесты и реакции на вопросы судей не оставили у них никаких сомнений, кто скрывался под ярким костюмом. Дискошар спасся во второй раз подряд, но его очередное попадание в номинацию не может тревожить участника.

Шура в образе Бычка.
Шура в образе Бычка.
Пресс-служба телеканала НТВ.

Шуре уже доводилось участвовать в «Маске» — в третьем сезоне шоу артист вышел в качестве гостя в костюме Бычка. Тогда самым внимательным оказался Тимур Родригез. Он заметил характерный жест руками, когда участник, завершая речь, скрещивает руки на животе. «Бычок сдал себя! Знаете, кто так делает? Александр Медведев, больше известный как Шура», — заявил самый проницательный член жюри. И оказался прав.

В этот раз Тимур опять рассекретил Шуру. Сам участник сильно не расстроился, поскольку устал таскать на себе 25-килограммовый костюм. Вопреки традиции, певец отказался танцевать и петь на бис.

Смотрите также
Комментарии
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость