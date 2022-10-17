В воскресенье на канале СТС вышел второй выпуск шоу «Маска. Танцы», в котором рассекретили первого участника. Претендентами на вылет были как и в первой программе Дискошар, а ещё Попкорн и Чёрный Лебедь.

По результатам голосования жюри маску снял Попкорн и все увидели, что это певец Шура. Появление на сцене исполнителя хита «Не верь слезам» мало кого удивило, поскольку характерные жесты и реакции на вопросы судей не оставили у них никаких сомнений, кто скрывался под ярким костюмом. Дискошар спасся во второй раз подряд, но его очередное попадание в номинацию не может тревожить участника.

Шура в образе Бычка. Пресс-служба телеканала НТВ.

Шуре уже доводилось участвовать в «Маске» — в третьем сезоне шоу артист вышел в качестве гостя в костюме Бычка. Тогда самым внимательным оказался Тимур Родригез. Он заметил характерный жест руками, когда участник, завершая речь, скрещивает руки на животе. «Бычок сдал себя! Знаете, кто так делает? Александр Медведев, больше известный как Шура», — заявил самый проницательный член жюри. И оказался прав.

В этот раз Тимур опять рассекретил Шуру. Сам участник сильно не расстроился, поскольку устал таскать на себе 25-килограммовый костюм. Вопреки традиции, певец отказался танцевать и петь на бис.