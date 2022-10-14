В субботу, 15 октября, на канале ТНТ стартует новое реалити «Вызов». Героями шоу стали знаменитости, только в очень разных сферах. С одной стороны — актёры, музыканты, блогеры. С другой — молодые люди, добившиеся невероятного успеха в науке, литературе и других интеллектуальных сферах. Всем участникам пришлось пройти серьёзные испытания парами — по человеку из команды звёзд и из команды интеллектуалов. Накануне премьеры рассказываем интересные факты из биографий конкурсантов.

1. Егор Шип и футбол

До того, как познать все прелести лайков в TikTok и на YouTube, Егор Шип (кстати, его настоящая фамилия — Кораблин, а псевдоним он взял от английского слова ship — корабль) он целых десять лет занимался футболом и даже собирался стать профессиональным спортсменом. Даже первые деньги Егор заработал благодаря своему увлечению — отец заплатил сыну сто долларов за то, что тот смог отчеканить по мячу сто раз, ни разу его не уронив. Футболистом Шип не стал, поскольку в старших классах увлёкся блогингом и музыкой.

2. Евгения Медведева и Сейлор Мун

За свою спортивную карьеру Евгении Медведевой удалось не только собрать целый урожай из наград и титулов, но и полюбиться зрителям, благодаря очень ярким выступлениям. Одно из таких — в образе Сейлор Мун, которое вошло в программу Жени в 2016-м году. Медведева очень любит аниме и японскую культуру. Более того, она даже учит японский язык с преподавателем!

3. Mia Boyko и многодетная семья

«Битва поколений». ПРесс-служба канала МУЗ-ТВ.

Мария Бойко (настоящее имя звезды) с детства очень любила музыку и хотела стать певицей. Правда, времени на это хобби у неё почти не было. Дело в том, что Маша была старшей дочерью в семье с пятью детьми. Так что ей приходилось помогать родителям, вести хозяйство. Кстати, родителям пение дочери нравилось меньше её кулинарных способностей. Никто не мог представить, что годы спустя певица Mia Boyko будет ездить по всей стране с концертами!

4. Маргарита Аброськина и художественная гимнастика

Маргарита Аброськина. Пресс-служба канала СТС.

Сегодня Маргарита активно снимается в кино и сериалах, а ведь она могла сделать совершенно другую карьеру и выступать с лентой и булавами на Олимпийский играх или танцевать на сцене Большого театра. Дело в том, что с трёх лет Маргарита занималась художественной гимнастикой в Школе Ирины Виннер. Оставив спорт, она отдала ещё пять лет жизни балету. Но в итоге всё равно пошла в актрисы, о чём не жалеет.

5. Даниил Вахрушев и мотивация от Чиповской

«Вызов». Пресс-служба телеканала ТНТ.

У Даниила много ролей, хотя широкой публике он известен в первую очередь благодаря съемкам в «Физруке» и «Ёлках». Его актёрская карьера могла бы и не состояться, если бы не… Аня Чиповская. Дело в том, что во время поступления в Школу-студию МХАТ, педагог не очень впечатлился абитуриентом Вахрушевым. Зато Аня, которая тоже видела выступление, подошла поддержать молодого человека и внушила ему уверенность в собственных силах. В итоге Вахрушев закончил ВГИК, а не Школу-студию, а Чиповской за поддержку благодарен до сих пор.

6. Булат Ханов: птицы и коктейли

«Вызов». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Еще до своего 30-го дня рождения Булат Ханов написал несколько популярных книг, более того — его роман «Развлечения для птиц с подрезанными крыльями» вошёл в лонг-лист премии «Большая книга». Впрочем, в сфере интересов Ханова не только книги. Булат серьёзно увлечен барной культурой. Нет, это не про хемингуэевское: «Пиши пьяным, редактируй трезвым». Булат делает коктейли, в том числе и самые сложные для себя и друзей, поэтому всегда может впечатлить гостей!

7. Зарина Шафигуллина: шахматы и сноуборд

Как бы кто не смеялся на тему того, что шахматы тоже считаются видом спорта, призёрка

Чемпионата Европы по шахматах среди девушек Зарина Шафигуллина действительно очень увлечена физической активностью. Она катается на сноуборде, скейте и даже пробовала пилон!

8. Михаил Гарбуз: математика и КМС

Наука — важная сторона жизни молодого математика, но лишь одна из. Дело в том, что выныривая из мира формул, он сразу погружается в бассейн — с 6 лет Михаил серьёзно занимается плаванием. Он даже возглавил университетскую сборную МГУ по плаванию и получил звание кандидата в мастера спорта. Так что у Гарбуза получается не только патенты на изобретения получать, но и рекорды ставить!

9. Роберт Фахретдинов: футбол виртуальный и реальный

«Вызов». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Ufenok77 — имя, под которым Роберта знают в мире киберспорта. Интересно, что Фархетдинов играет не только в киберфутбол, но и в настоящий. Он тренируется почти каждый день, и даже подписал контракт с одним из клубов Медийной футбольной лиги.

10. Иван Борисов: робототехника и мультипликация

Иван занимается одним из самых интересных направлений в науке — робототехникой, хотя его профессиональная карьера могла сложиться совсем иначе. Дело в том, что Борисов хотел стать мультипликатором, в школьные годы даже пытался заниматься трёхмерной анимацией. Нового «Незнайку на Луне» Иван не нарисовал, но, кто знает, может когда-нибудь он создаст самого передового робота для изучения лунной поверхности.

Не пропустите первый выпуск спортивно-интеллектуального шоу «Вызов» 15 октября в 14.00 на ТНТ.