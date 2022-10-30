1. Просроченный лак
Любое косметическое средство имеет свой срок годности. И стоявший долгое время на полке лак будет сильно отличаться от только что приобретённого. Поэтому не запасайтесь разными цветами впрок. Старый или неправильно хранящийся лак на ногтях очень быстро трескается и скалывается. Если речь идёт о долговременном покрытии, например шеллаке или геле-лаке, то его нельзя хранить под прямыми солнечными лучами или в холодильнике.
2. Плохо подготовленные ногти
Слоящиеся ногти тоже не добавляют маникюру прочности. Чтобы ногти оставались крепкими, их нельзя стричь сухими. Делаете маникюр дома? Распарьте руки в горячей воде. Сухие можно укорачивать только пилочкои, но не металлической. Используйте стеклянную или картонную пилку с абразивным покрытием, а потом заполируйте края и поверхность бафом — маникюрным полировочным бруском, тогда лак ляжет ровно.
3. Нарушение техники выполнения
Если вы делаете маникюр с долговременным покрытием в салоне, мастер обязательно должен обезжирить ноготь и запечатать торец. В противном случае под покрытие быстро попадёт вода и оно отвалится. Если покрытие нанесено слишком толстым слоем, оно также может отслоиться раньше срока.
Кстати
Чтобы лак не ложился пузырьками, не встряхивайте флакон перед нанесением, а перекатывайте его между ладонями.
4. Отсутствие базового покрытия
Многие считают базу для ногтей лишним продуктом и не наносят её. А зря! Это средство выравнивает поверхность ногтя и улучшает сцепление с ней лака. А это главное, если вам необходим стойкий маникюр. К тому же современные базовые покрытия могут служить и лечебными средствами: увлажнять, убирать желтизну, препятствовать расслаиванию ногтевых пластин.
5. Недостаточный уход за руками
Ногти и кожу рук надо беречь и стараться делать домашнюю работу в перчатках. Но не только в моющих средствах таится угроза. Даже средства для волос, например лаки или гели, могут негативно воздействовать на цветное покрытие. Старайтесь как можно меньше соприкасаться с ними руками. И утром, и в течение дня используйте крем: чем лучше увлажнены кожа и ногтевые пластины, тем дольше будет держаться маникюр.