Если вам хочется, чтобы лак на ногтях дольше не облезал и не скалывался, нужно обратить внимание на эти пять причин .

1. Просроченный лак

Любое косметическое средство имеет свой срок годности. И стоявший долгое время на полке лак будет сильно отличаться от только что приобретённого. Поэтому не запасайтесь разными цветами впрок. Старый или неправильно хранящийся лак на ногтях очень быстро трескается и скалывается. Если речь идёт о долговременном покрытии, например шеллаке или геле-лаке, то его нельзя хранить под прямыми солнечными лучами или в холодильнике.

2. Плохо подготовленные ногти

Женщина заботится о своих ногтях. freepik.com

Слоящиеся ногти тоже не добавляют маникюру прочности. Чтобы ногти оставались крепкими, их нельзя стричь сухими. Делаете маникюр дома? Распарьте руки в горячей воде. Сухие можно укорачивать только пилочкои, но не металлической. Используйте стеклянную или картонную пилку с абразивным покрытием, а потом заполируйте края и поверхность бафом — маникюрным полировочным бруском, тогда лак ляжет ровно.

3. Нарушение техники выполнения

Если вы делаете маникюр с долговременным покрытием в салоне, мастер обязательно должен обезжирить ноготь и запечатать торец. В противном случае под покрытие быстро попадёт вода и оно отвалится. Если покрытие нанесено слишком толстым слоем, оно также может отслоиться раньше срока.

Кстати Чтобы лак не ложился пузырьками, не встряхивайте флакон перед нанесением, а перекатывайте его между ладонями.

4. Отсутствие базового покрытия

Многие считают базу для ногтей лишним продуктом и не наносят её. А зря! Это средство выравнивает поверхность ногтя и улучшает сцепление с ней лака. А это главное, если вам необходим стойкий маникюр. К тому же современные базовые покрытия могут служить и лечебными средствами: увлажнять, убирать желтизну, препятствовать расслаиванию ногтевых пластин.

5. Недостаточный уход за руками

Женщина с ярко-розовым маникюром. freepik.com/kroshka__nastya

Ногти и кожу рук надо беречь и стараться делать домашнюю работу в перчатках. Но не только в моющих средствах таится угроза. Даже средства для волос, например лаки или гели, могут негативно воздействовать на цветное покрытие. Старайтесь как можно меньше соприкасаться с ними руками. И утром, и в течение дня используйте крем: чем лучше увлажнены кожа и ногтевые пластины, тем дольше будет держаться маникюр.