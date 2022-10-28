Виноград — это янтарные, изумрудные, рубиновые, сапфировые и коралловые гроздья, дарящие нам здоровье и красоту. Всего существует 600 видов и около 7 тысяч сортов этой ягоды. О пользе виноградного сока и вина с древних времён слагали легенды. Чем же он так полезен?

Здесь и энергетики глюкоза и фруктоза, и органические кислоты, и пектины, и минеральные вещества. И витамины группы В, которые помогают противостоять стрессам. Пожалуй, одно из главных достоинств винограда — это его антиоксидантные свойства, благодаря которым наш организм по-настоящему хочет жить, любить и не болеть.

Источник здоровья

Ещё древние греки и римляне, не зная, что в виноградной ягоде содержится около 150 полезных веществ, просто ели много винограда и ощущали необычайный прилив сил. Лечение с помощью винограда называется ампелотерапией. Используя разный подход и дозы, виноградом лечат расстройства пищеварения, заболевания бронхов и лёгких, печени и почек, неврозы и нарушения обмена веществ. Виноградный фреш прекрасно выводит из организма вредный холестерин, а отвар из листьев и «усов» — лишние соли.

Виноград. freepik.com/azerbaijan_stockers

В косточках красного винограда обнаружен сильнейший антиоксидант, улучшающий состояние сердечно-сосудистой системы и омолаживающий организм. Так что в ассортименте продукции любой уважающей себя компании, производящей полезные биодобавки, обязательно есть препарат с экстрактом виноградных семечек. Только нужно помнить, что из-за плохой совместимости винограда с другими продуктами во время лечения нужно избегать жирных, солёных блюд, кефира, свежего и кислого молока, сырых овощей и фруктов, а также спиртных напитков, пива и газировки.

Питие вина всегда считалось наслаждением, достойным богов. Стаканчик хорошего сухого (особенно красного) виноградного вина для души — отличный вклад в дело продления молодости и оздоровления сердца. А для тела — ванны из бродящего сусла, обёртывания в винные дрожжи плюс массаж с маслом внногратных косточек и пилинге «виноградным"скрабом.

Говорят, что люди, которые в детстве вдоволь наелись винограда, приобретают самый стойкий иммунитет от алкоголизма. Что ж, в кавказских селах натуральное виноградное вино дают даже детям: от этого они становятся крепче и здоровее и при этом не бывают зависимыми от алкоголя.

Виноградная диета

Есть и такая. Нужно просто дней пять питаться одним виноградом (не очень сладких сортов), потом с недельку-другую только им ужинать, и вы заметите, как освежился цвет лица, повысился тонус кожи и всего организма, начала разглаживаться целлюлитная «корка», ушли отёки. А если употреблять виноград ежедневно и в свежем виде, и в виде сока, и в виде вяленых ягод изюма, вы непременно станете здоровее.

Молодая женщина. Уход за лицом freepik.com/stockking

А вот кулинарная биография винограда довольно скромная — зачем подвергать термической или другой обработке то, что нужно есть в натуральном виде? Ну разве что голубцы, или долма, «упаковочным материалом» для фарша которых служат молодые виноградные листья (кстати, в них витамина С содержится больше, чем в самих ягодах). Из ягод винограда также варят варенье, компот, отжимают сок, делают сироп. Из сока получают великолепный столовый уксус и вкусные прохладительные напитки.

Гроздья красоты

На службе у красавиц — множество рецептов масок из виноградных ягод для разных типов кожи. Если кожа жирная и пористая, смешайте виноградную мякоть со взбитым яичным белком и крахмалом.

Молодая женщина. Уход за лицом freepik.com/senivpetro

Если кожа сухая и увядающая, подойдёт такой микс: 6−7 ягод сладкого винограда раздавите, добавьте 1 чайную ложку мёда и столько же оливкового масла, 1 растёртый яичный желток, половину чайной ложки соли, а затем полученную смесь хорошо перемешайте с 1 ст. л. густой и тёплой манной каши. Или просто протирайте кожу любого типа дольками винограда или кубиками ледяного виноградного сока — потом собой не налюбуетесь!

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