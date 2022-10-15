За тыквой давно закрепилась репутация суперпродукта, ведь в ней полезно буквально всё — и мякоть, и семечки, и сок. К тому же блюда из тыквы не только вкусны, но и низкокалорийны. Осенью самое время разнообразить своё меню блюдами из тыквы.

«Шкатулка» витаминов и минералов

За время своего созревания на грядке тыква успевает аккумулировать в себе большое количество витаминов. Прежде всего провитамина А, которого, кстати сказать, в тыкве в 5 раз больше, чем в моркови, и в 3 раза больше, чем в говяжьей печени — признанных рекордсменах по содержанию этого витамина. Именно поэтому врачи-офтальмологи рекомендуют людям с нарушениями зрения почаще готовить блюда из тыквы и пить тыквенный сок.

Также тыква содержит витамины Е, С, витамины группы В (особенно много в тыкве витамина В9 — фолиевой кислоты, обеспечивающей нормальное состояние иммунной системы и кроветворения).

Тыква. freepik.com/jcomp

Разнообразен и минеральный состав тыквы. В ней содержатся такие микроэлементы, как медь, цинк, железо, кобальт, йод, марганец, фтор. Есть в тыкве и кальций, калий, магний, фосфор и натрий, причём в идеальных пропорциях, обеспечивающих баланс электролитов в организме. Тыква — ценнейший продукт диетического питания при проблемах желудочно-кишечного тракта, особенно при вялой перистальтике, поскольку она богата органическими кислотами, пищевыми волокнами (растворимой мягкой клетчаткой) и пектинами, которые помогают пищеварению.

Кому полезна тыква?

Полезные свойства тыквы врачи и диетологи рекомендуют использовать и для профилактики заболеваний, и в процессе лечения.

Тыква оказывает благотворное влияние на организм при следующих заболеваниях: хронических и острых болезнях почек и мочеполовой системы, гепатитах и других заболеваниях печени, в частности неалкогольной жировой болезни печени, гипертонии, атеросклерозе, нарушениях в работе сердечно-сосудистой системы.

Блюдо из тыквы. freepik.com/atlascompany

Вовсе не обязательно употреблять этот овощ в свежем виде. Ряд полезных свойств тыквы проявляется лишь после её термической обработки. Так, к примеру, людям с болезнями почек, включая острые пиелонефриты и почечную недостаточность, необходимо питаться тыквенной кашей. Да и при заболеваниях сердца, сосудов и печени лучше употреблять запечённую тыкву или тыквенную кашу.

О пользе сока Тыквенный сок — продукт здорового питания и лечебно-профилактическое средство, которое широко применяют в народной медицине. Конечно, все полезные свойства касаются не пакетированного сока из магазина, а настоящего, свежевыжатого тыквенного сока, употребление которого улучшает обменные процессы, мягко

За счёт содержания в тыкве железа полезно есть тыкву при анемии — употребляйте 4−5 раз в день отварную тыкву по 100 г за раз. В сыром же виде мякоть тыквы показана для профилактики кариеса, улучшения остроты зрения, снижения температуры и даже для лечения кашля.

Кроме того, полезные свойства тыквы можно использовать при повреждениях кожного покрова — ожогах, ранах, аллергических высыпаниях на коже. Даже гнойнички пройдут быстрее, если наложить на поражённый участок кожи кашицу из свежей тыквы.

Не выбрасывайте семечки!

Полезными свойствами в тыкве обладает не только мякоть, но и семена. Наиболее полезны сырые тыквенные семечки — они очень богаты витамином Е и таким ценным микроэлементом, как цинк. Но тыквенные семечки намного калорийнее мякоти.

Тыква. freepik.com/azerbaijan_stockers

Сырые тыквенные семечки очень полезно употреблять в пищу гипертоникам, так как они приводят в норму кровяное давление. Ещё это хорошо знакомое и действенное народное средство от глистов. За счёт высокого содержания цинка семечки полезно употреблять при угревой сыпи на лице и теле, жирности волос и перхоти, псориазе. Они благоприятно воздействуют и на работу половой системы как мужчин, так и женщин, поскольку содержат много витамина Е, который положительно влияет на состояние репродуктивной системы, замедляет старение, стимулирует сперматогенез.