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5 ошибок при лечении насморка

Большинство считает, что лечи насморк или не лечи — всё равно проходит за семь дней. Но сопливому трудно дышать, спать и чувствовать вкус еды. Поэтому чаще всего заложенный нос мы лечим, но при этом не всегда правильно. Вот пять самых распространённых ошибок, на которые указывают опытные терапевты.

Насморк.
Насморк.
freepik.com/bearfotos

1. Затягиваем лечение и усугубляем ситуацию

Если насморк, вызванный вирусами или переохлаждением, не прошёл за неделю, он нередко превращается в бактериальный, а это первый шаг к синуситам. К ним относятся гайморит (воспаление верхнечелюстной пазухи), фронтит (лобной), сфеноидит (клиновидной). Что должно насторожить?

Если отделяемое из носа меняет цвет с прозрачного до более густого с зеленоватым оттенком, слезятся глаза, стреляет в ухе, есть чувство распирания в области лба или околоносовых областях, головная боль — обязательно обратитесь к медикам.

В отличие от обычного насморка синусит может длиться 2−3 недели, а если его не лечить, то часто переходит в хронический. Обычно с ним справляются с помощью антибиотиков, физиотерапии и местных противоотёчных средств. Иногда промывают околоносовые пазухи растворами антибиотиков или делают прокол.

2. Злоупотребляем сосудосуживающими каплями

А ведь капли для носа сужают сосуды только на короткий срок, что уменьшает приток крови к слизистой и снимает отёк. Но через несколько часов приходится вновь тянуться за пузырьком.

Насморк.
Насморк.
freepik.com/bearfotos

Существует две основные разновидности капель — сосудосуживающие и на масляной основе. Первые действуют практически мгновенно: стоит закапать — и дышать сразу же становится легче. Но их нельзя применять дольше пяти дней, поскольку могут вызвать привыкание и тогда мы уже не сможем обходиться без очередной дозы лекарства. Кроме того, при их использовании слизистая сохнет, истончается, кровеносные сосуды становятся хрупкими, а это приводит к частым кровотечениям из носа.

Капли на масляной основе считаются более безопасными, не сушат слизистую, однако и не дают быстрого эффекта. Их действие направлено на борьбу с инфекцией, а не на облегчение симптомов насморка. Тем, у кого есть склонность к аллергии, лучше выбирать капли с антигистаминным компонентом, потому что масляные нередко вызывают аллергические реакции.

3. Занимаемся самолечением

Прогреваем нос варёными яйцами, мешочком с горячей солью, крупой. Если это и помогает, то только на начальной стадии. В разгар же болезни и при синуситах тепло может усугубить процесс. Ещё один популярный народный метод — закапывать в нос сок лука или чеснока. Работает слабо, зато можно пересушить или обжечь слизистую. Но если такое лечение вам по душе, разбавляйте сок в равной пропорции растительным маслом или водой.

4. Неоправданно принимаем антибиотики

Насморк.
Насморк.
freepik.com/wayhomestudio

Хотя на вирусы они не действуют, а значит, не остановят выделения из носа. Зато мы можем добиться, что данный препарат перестанет действовать на возбудителя инфекции и не сработает, когда будет действительно необходим.

5. Сморкаемся не по правилам

Казалось бы, ничего сложного — зажал нос платком и дунул как следует. Однако не стоит высмаркивать одновременно обе ноздри: при этом создаётся излишнее давление в полости носа, инфекция может проникнуть в ухо и разовьётся острый отит. Так что старайтесь высмаркиваться без усилий, прочищайте каждую ноздрю в отдельности, слегка приоткрывая рот. Шмыгать носом также не рекомендуется — инфекция способна проникать ещё глубже в носоглотку. И конечно же, используйте только сухие, лучше одноразовые носовые платки.

Не занимайтесь самолечением, проконсультируйтесь со специалистом.

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