4 октября
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Счастливая девушка.
20/80: как применять в личной жизни принцип Парето и добиться успеха

20/80: как применять в личной жизни принцип Парето и добиться успеха

Этот закон сформулировал ещё в прошлом веке итальянский экономист Вильфредо Парето, и в общем виде он гласит: всё в этом мире существует в соотношении 20/80 (или 1:4, как больше нравится). Принцип Парето распространяется на самые разные области жизни, в том числе и на личное время.

Счастливая девушка.
Счастливая девушка.
freepik.com/marymarkevich

Дружба. Найти друга на всю жизнь

Подруги.
Подруги.
freepik.com/ansiia

Самых лучших и верных друзей, как правило, приобретают в детстве или примерно лет до 25. То есть в те самые первые 20% жизни. А потом уже будут только приятельницы, знакомые и коллеги. Берегите сердечную подругу или надёжного друга юности, не теряйте их из виду в тяжёлые периоды. Тогда оставшиеся 80% вашей жизни не придётся страдать от одиночества: будет кому поплакаться, довериться, с кем посоветоваться, погрузиться в воспоминания.

Любовь. Вспомнить первые свидания

Счастливая девушка.
Счастливая девушка.
freepik.com/marymarkevich

Кому не хочется, чтобы любовь была единственной и на всю жизнь?! Согласно принципу Парето и мировому житейскому опыту первая четверть любого романа лучше (эмоционально насыщеннее, богаче новизной), чем три последующие четверти. Если по окончании этого периода (от начала отношений до решения вступить в брак — в среднем 6−12 месяцев) начинаете инстинктивно отдаляться от партнёра, слегка тяготиться им, а мысли о свадьбе только напрягают, то отношения обречены. Надежда, что они станут лучше, исходя из того же принципа, безосновательна.

Работа. Ставка на продуктивные часы

девушка в офисе.
девушка в офисе.
freepik.com/marymarkevich

Вам лучше знать, когда вы наиболее работоспособны: на старте дня, в обед или ближе к вечеру. В любом случае именно за это время будет выполнено 80% дневной нормы, достигнуто 80% результата и успеха, а за оставшиеся часы в сумме наберётся лишь 20%. Вот почему не стоит игнорировать собственные биоритмы. Период, когда мозг на пике активности, краткосрочен — не более 20% общего времени, значит, стоит использовать его по максимуму: на все 80%.

Cемья. Вовремя создать семью

Влюблённая пара.
Влюблённая пара.
freepik.com/cookie_studio

Неудачный брак в той же мере отнимает ощущение благополучия и душевное равновесие. А если поспешили и ошиблись в выборе партнёра? Значит, надо найти нового, достойного. Причём поиски не стоит затягивать. Именно в первые 20% жизни у женщины наиболее широк выбор кандидатов в мужья. Если взять за отпущенный срок 70−80 лет, то годам к 35 судьбоносные проценты истекают. Конечно, удачно выходят замуж и в возрасте сильно за… Но тогда уже не останется впереди тех долгих 80% жизни, в которые можно было бы блаженствовать с любимым.

Материнство. Стать молодой мамой в срок

Мама и дочка.
Мама и дочка.
freepik.com/lookstudio

Для первых родов женщины лучше всего приспособлены в первые 20% срока жизни (от наступления полной половой зрелости). Кроме того, от рано рождённых (и хорошо воспитанных!) детей есть время получить дивиденды в виде внуков, гордости за их успехи и обеспеченной старости — словом, все 80% удовольствий. Поздно рожденные дети тоже могут сделать родителей счастливыми. Но ведь хочется дать им всего по максимуму, а это скорее возможно в расцвете сил, и увидеть их зрелые годы, когда они многого достигнут.

Творчество. Раскрыть свой талант на старте

Молодая девушка.
Молодая девушка.
freepik.com/fxquadro

Склонности, способности и дарования, не говоря уже о гениальности, рано или поздно проявятся сами. Но конечно же, лучше обнаружить их как можно раньше. Тогда за последующие 80% времени, отпущенного свыше, успеете раскрутить свои таланты, подкрепить их профессиональным образованием, а также вкусить успех. К примеру, выучить японский язык можно и в 75. Но вот перевести самураям Полное собрание сочинений Фёдора Достоевского уже вряд ли хватит времени.

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