Воскресенье! Столько нужно или хочется успеть в этот день! На самом деле всего 7 действительно важных дел имеет смысл запланировать на выходной, остальные «успеются» в течение недели, появятся и силы, и настроение.

1. Улыбаться себе в зеркало не менее 5 минут

Даже фальшивая улыбка способна убедить организм, что у нас отличное настроение и вообще всё хорошо. Нужно лишь достаточно долго попритворяться, а именно минут пять. Введённое в заблуждение тело будет чувствовать, словно мы счастливы и довольны, и это ощущение вскоре действительно придёт. Научно доказано: улыбка, вызванная приятными мыслями, приводит к улучшению настроения, повышению продуктивности, и снижению чувства тревожности.

2. Получить не менее 8 минут крепкий объятий от приятного человека

Социологи из Университета Пенсильвании провели эксперимент среди студентов. Одну группу попросили заключать в объятия родных, добрых знакомых и друзей не меньше 5 раз в сутки в течение 4 недель. Друой группе предложили больше читать и записывать, сколько времени в день у них ушло на это занятие.

Влюблённая пара. freepik.com/lookstudio

Спустя месяц тесты выявили, что участники команды «обнимашек» ощущали себя гораздо счастливее и энергичнее, чем группа книгочеев, — словно крылья выросли. Другое исследование показало, что 8 минут — необходимый минимум, чтобы почувствовать родственную душу в близком человеке и вспомнить, почему вы, собственно, вместе.

3. Выкинуть три бесполезные вещи

Фэншуй учит нас избавляться от ненужных вещей, чтобы повысить уровень энергии. Жизненный опыт показывает, что освободить место в квартире бывает по-настоящему приятно. И совсем не обязательно при этом пополнять городские свалки: что бесполезно нам, может быть необходимым кому-то другому. Нужно просто придумать кому.

4. Поставить лайки в соцсетях

Молодая женщина и смартфон. freepik.com/shurkin_son

Зачем? Затем, что люди размещают фото в сетях именно ради похвалы и одобрения, а мы можем сделать доброе дело без особых затрат. Кроме того, взаимное «поглаживание по шёрстке» создаёт у нас ощущение сопричастности, вовлечённости, нужности другим людям. Повседневная благодарность друг другу укрепляет семью, вдохновляет партнёров на романтические порывы и повышает самооценку.

5. Прочитать анекдот

Люди, которые с юмором подходят к решению повседневных задач, имеют более крепкий иммунитет и на 40% реже страдают от сердечных приступов или инсультов, чем те, кто смотрит на мир слишком серьёзно. Более того, специалисты давно выяснили, что хохотушки и балагуры менее остро ощущают боль у дантиста и живут в среднем на 4,5 года дольше пессимистов, Учёные советуют «принимать» смех, как витамины; веселиться не реже 15 минут в день.

6. Выбраться на воздух

Пара на прогулке. freepik.com/wirestock

Доказано: чем больше в радиусе 3 км от дома зелени, тем меньше проблем со здоровьем и жалоб на него, а также ниже уровень стресса. Замечено, что, если поставить комнатное растение в офис, сотрудники рождают на 15% больше творческих решений и идей. Мы на 20% лучше справляемся со сложными задачами после прогулки на свежем воздухе. Общение с природой в течение всего лишь 20 минут в день, выяснили учёные, делает нас добрее, избавляет от зацикленности на проблемах и неприятностях, поднимает настроение, укрепляет память.

7. Решить головоломку

Кроссворды и головоломки — страховка от старческого слабоумия, но это мало кто может оценить, ведь до старости нужно ещё дожить. Впрочем, у складывания пазлов и разгадывания сканвордов есть и сиюминутно ощутимые преимущества. Исследование, проведённое социологами, показало, что решение интеллектуальных задач снимает эмоциональную напряжённость, помогает взглянуть на свои трудности со стороны. Вполне вероятно, что решение проблемы придёт само собой, а нанесённая обида быстро улетучится, если поотгадывать загадки, ребусы или решить пару задач из учебника по математике для 5-го класса.