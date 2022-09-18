На большинстве дачных участков заканчивается уборочная страда, и по её итогам кто-то примет решение о замене плодово-ягодных растений. Весной посадка саженцев происходит в состоянии цейтнота — важно не опоздать, чтобы на побегах не начали разворачиваться листочки и не снизилась приживаемость «новосёлов» сада. Осень позволяет провести посадки более размеренно и основательно.

Делаем правильный выбор

Умение правильно выбрать и посадить саженец — залог успешной приживаемости деревца и хороших урожаев в дальнейшем. Если есть возможность, приобретайте саженцы в специальных питомниках. В этом случае можно будет не сомневаться в сортовой принадлежности растения. Кроме того, исключён риск под видом «местного» саженца купить деревце, выращенное в условиях другой зоны. Дело в том, что саженцы из южных регионов выглядят более сильными и крепкими, то есть привлекательными для покупателя, чем нередко пользуются недобросовестные продавцы, выдавая их за местные сорта. К сожалению, такие деревца вряд ли переживут первую зиму.

Посадка саженцев. freepik.com

Если решено покупать саженцы на рынке, лучше делать это у знакомых или давно торгующих посадочным материалом продавцов. Эти люди вряд ли станут рисковать своей репутацией, а значит, вероятность приобрести больное растение непонятного происхождения минимальна. И всё равно не забудьте обратить внимание на те меры, которые приняты продавцом для сохранности корневой системы саженцев от пересыхания. Лучший вариант, если корни обмакнули в глиняную болтушку и поместили в полиэтиленовый пакет.

Внимание — на корневую систему

Перед покупкой саженца обратите внимание на его корневую систему. Количество и длина корней зависят от таких факторов, как возраст растения, его сорт, способ подвоя. Общая рекомендация одна: саженец должен быть здоровым, иметь не только центральные, но и многочисленные боковые корешки. На корневой системе не должно быть узлов, утолщений, наростов, наплывов и других образований. Если вы обнаружили повреждение коры на штамбе, откажитесь от покупки саженца. Не стоит приобретать растения, на которых имеются перетяжки, потёртости коры от подвязки, царапины или трещины.

Кстати Оптимальный возраст саженца плодового дерева — 1−2 года. Саженцы в возрасте 3−4 лет (особенно с открытой корневой системой) приживаются медленнее и труднее.

Чаще всего в питомнике садоводам предлагают саженцы с закрытой корневой системой. Корневая система таких растений при пересадке практически не травмируется, поэтому процесс приживаемости проходит быстрее и легче, растения быстро трогаются в рост. А ещё растения с закрытой корневой системой при необходимости можно высаживать на участок даже в период вегетации.

Вот такой высоты , вот такой ширины

Высота однолетнего саженца должна быть не менее 1 м, двухлетнего — не менее 1,5 м. Здоровые растения в возрасте 2 лет имеют обычно минимум 3 боковые ветви, равномерно распределённые вокруг стволика. Лучше всего, если они будут расти под углом 45° к стволу. Кора саженца должна быть гладкой и свежей. При покупке саженцев особенно внимательно осмотрите кончики веток. По ним легко понять, что растение стало подсыхать из-за недостатка влаги.

Посадка саженцев. freepik.com

Высота штамба двухлетнего саженца яблони на сильнорослом подвое должна быть в пределах 50−60 см, толщина — от 2 до 2,5 см, длина основных ветвей — около 50 см. У яблони на слаборослом подвое высота должна быть около 30−40 см, толщина стволика — от 1,5 до 2 см, длина основных ветвей — в пределах 40−50 см. У саженцев груши на сильнорослом подвое длина основных ветвей должна составлять 60−70 см, остальные показатели будут схожи с «яблочными». У вишни штамбовой формы высота штамба должна быть в пределах 40−50 см, толщина стволика — 2−2,5 см, а длина основных ветвей -от 40 до 60 см. У кустовидной вишни на собственных корнях длина основных ветвей должна быть около 50−60 см.

Весной или осенью?

На вопрос, когда лучше сажать плодовые и ягодные культуры, однозначно ответить довольно сложно. Мнения специалистов по данному вопросу не совпадают: одни рекомендуют осеннюю посадку, другие — весеннюю.

Посадка саженцев. freepik.com/prostooleh

Но есть общие рекомендации. Семечковые, в частности яблони и груши, можно сажать как осенью (после листопада, примерно в первой половине октября), так и весной (до распускания почек, с конца апреля до начала мая).

Вишню, сливу и облепиху лучше всего сажать весной. А вот смородину и крыжовник чаще советуют сажать только осенью. Объясняется это тем, что весной эти кустарники просыпаются довольно рано, когда земля ещё не успевает оттаять.

Что касается декоративных растений, то весеннецветущие кустарники лучше сажать в грунт осенью, потому что весной они тоже просыпаются довольно рано.

С листвой или без

Ещё один вопрос, который часто задают садоводы: покупать саженец с листвой или без неё? Ответ прост. Саженцы с открытой корневой системой должны быть без листвы. Зелёная масса испаряет большое количество влаги, и растениям грозит обезвоживание. А вот посадочный материал с закрытой корневой системой можно смело покупать с листиками, только не забудьте предварительно хорошо осмотреть крону.

Посадка саженцев. freepik.com

Откажитесь от покупки саженца, если его листья: жёлто-бурой, бронзовой или мраморной окраски. Скорее всего, растение облюбовали плодовые клещи, избавиться от которых будет непросто; кажутся белесоватыми или имеют перламутровый серебристый отлив. Такой оттенок предупреждает об опасном грибковом заболевании — млечном блеске; «украшены» бледными или кольцевыми пятнами. Это верный симптом вирусного заболевания.