Многие цветы пересаживают и размножают после летнего цветения, поэтому осень — важное время для тех дачников, которые неравнодушны к цветочному оформлению своего сада. Что необходимо сделать в цветнике осенью?

1. Собираем семена однолетников

В сентябре-октябре дают семена бархатцы, цинии, космеи и другие однолетники. Семена понравившихся растений стоит собрать и сохранить. Во-первых, это сократит ваши расходы на покупку семян весной, а во-вторых, так приятно «угостить» друзей и соседей своими фаворитами! Главное при сборе семян — просушить их и обязательно подписать!

2. Наводим порядок

В этот период многие растения уже отцветают и портят вид цветника засохшими соцветиями и листьями. Поэтому стоит убрать отцветшие однолетники, обрезать потерявшие декоративность многолетние растения. Если цветы ничем не болели и не было массового нашествия вредителей сжигать их не нужно. Их можно использовать в качестве мульчи или заложить в компост. А вот если цветник поразили парша, пятнистости или другие заболевания, если посадки мучили паутинный клещ, трипсы или нематоды, то лучше остатки сжечь.

3. Делим и пересаживаем многолетники

Осенью при температуре не ниже +5 делят и пересаживают многолетники: пионы, флоксы, примулы, астильбы, лилейники, хосты и другие. Для этого подготовьте место для рассаживаемых растений, внесите комплексное удобрение. Достаньте взрослые кусты из земли, подкопав со всех сторон, аккуратно разрежьте корневища на части лопатой или острым тяжёлым ножом так, чтобы почка возобновления осталась на каждом кусочке, и высадите на новое место.

Цветник. freepik.com/pvproductions

4. Высаживаем луковичные

Тюльпаны, нарциссы, мускари, рябчики, декоративные луки сажают в сентябре — начале октября, гиацинты — во второй половине октября. Перед посадкой обязательно обрабатывают от болезней, а при посадке под перекопку добавляют комплексное минеральное удобрение, на дно лунки добавляют песка, чтобы предотвратить загнивание луковиц. Глубина посадки определяется «правилом трёх»: она равна величине луковицы, умноженной на 3. Если погода сырая, поливать посадки не нужно, а если сухо, лучше полить.

5. Мульчируем и укрываем многолетники

Флоксы, тюльпаны, лилии и другие не очень зимостойкие цветы лучше укрыть на зиму. Для этого можно использовать лапник, а можно укрывной материал. Делать это нужно в конце осени, когда прочно установится холодная погода, чтобы растения не выпрели под укрытием в тёплую осень.

Мульчирование — обязательный приём, который нужно применить в ожидании зимы ко всем цветам, а особенно к пересаженным осенью. Мульчировать можно торфом, перепревшим компостом, соломой или опилками, чтобы уберечь корни растений. Слой торфа, соломы или перепревших опилок убережёт корни растений, если зима будет морозная и малоснежная.

6. Выкапываем и убираем на хранение клубни и луковицы

После цветения и засыхания листьев георгины, гладиолусы, канны, бегонии и другие клубнелуковичные, которые не зимуют в нашем климате, требуют заботы. В сухую погоду после первых заморозков клубни или луковицы нужно выкопать, обработать от болезней раствором марганцовки, «Максимом» или «Витаросом», просушить и убрать на хранение в холодильник или подпол.

Цветник. freepik.com/pvproductions

7. Готовим почву для будущих цветников

Если вы планируете разбить клумбу на новом месте, стоит тщательно подготовить почву с осени: перекопать, добавить комплексное минеральное удобрение или навоз (лучше конский) и золу. Нa кислых почвах стоит провести раскисление доломитовой мукой (если вы не планируете сажать растения, которым нужна кислая почва). Хорошо, если вы засеете участок сидератами, чтобы улучшить структуру почвы и предотвратить рост сорняков. Зелёную массу можно оставить на клумбе на зиму, а весной заделать её в почву.