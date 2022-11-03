Среди всего многообразия новинок, которые в ноябре выпускают онлайн-кинотеатры, особое внимание привлекает остросюжетный сериал «Переговорщик», который с 3 ноября станет доступным в онлайн-кинотеатре KION, сообщает пресс-служба видеосервиса. Среди себе подобных его выгодно отличает авторский коллектив — режиссёром выступил Нурбек Эген («Шерлок в России», «Мажор 4», «Алиби»), автор сценария — Олег Маловичко («Хрустальный», «Нулевой пациент»), а продюсировала проект компания «Среда» Александра Цекало, которая вообще не выпускает проходных сериалов.

«Переговорщик» — напряженный детектив, в котором тесно переплетены захватывающий экшн и тонкая психологическая драма. Александр Максимов (Кирилл Пирогов) — лучший в стране переговорщик и блестящий психолог. За много лет в профессии Максимов выработал уникальный метод ведения переговоров. Но это не спасло его от трагедии — 9 лет назад при освобождении заложников в школе погибли невинные люди, в том числе его дочь.

Кадр из сериала «Переговорщик». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.

Съедаемый чувством вины, Максимов ушёл со службы, оставил семью — жену (Лянка Грыу) и сына (Пётр Натаров), друзей, порвал все связи… Сейчас он работает в кол-центре психологической помощи и каждый день находится на грани увольнения. Несмотря на высокую результативность, он часто нарушает официальный протокол и вызывает гнев начальства.

Кадр из сериала «Переговорщик». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.

История стартует с неожиданной находки: на лобовом стекле автомобиля Максимова кто-то оставляет записку, напоминающую о трагических событиях. Кто-то втягивает Максимова в опасную игру и заставляет «проснуться»…

«Первое, что приходит на ум при идее сериала о переговорщике — концепт „сапожника без сапог“, то есть профессионала, чьи навыки вдруг становятся бессмысленными в его повседневном быту — не будет же он, и вправду, манипулировать близкими. Но затем нам захотелось копнуть в этом направлении дальше — а что, если он и на работе однажды не справился?

Кадр из сериала „Переговорщик“. Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION. Кадр из сериала „Переговорщик“. Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION. Кадр из сериала „Переговорщик“. Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION. Кадр из сериала „Переговорщик“. Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION. Кадр из сериала „Переговорщик“. Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.

Как будет жить и работать дальше профессионал, допустивший, то ли из-за своего просчёта, то ли волей случая — смерть людей? Когда родился этот конфликт, появился образ человека, винящего себя в страшной ошибке, добровольно выключившего себя из мира и отношений, вынужденного постоянно проживать последствия своей травмы», — говорит автор сценария Олег Маловичко.

Помимо сквозного драматического сюжета, в истории есть другие сюжетные линии, которые дают объёмное представление о работе главного героя (проект создавался совместно с профессиональными переговорщиками-консультантами).

Помогая другим людям, герой излечивается и от собственной душевной травмы, перестает каждый день наказывать себя за «ошибку» — и этим дарит зрителям надежду, что все трудности преодолимы.

Кадр из сериала «Переговорщик». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION. Кадр из сериала «Переговорщик». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION. Кадр из сериала «Переговорщик». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION. Кадр из сериала «Переговорщик». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION. Кадр из сериала «Переговорщик». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.

Роли в сериале исполнили Кирилл Пирогов, Владимир Мишуков, Лянка Грыу, Вильма Кутавичюте, Виталий Коваленко, Петр Натаров, Нино Нинидзе, Максим Белбородов и другие российские актёры.