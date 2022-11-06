Пока все восхищались «Игрой престолов», «Во все тяжкие» и другими высокобюджетными американскими сериалами, смелостью испанских проектов а-ля «Бумажный дом» и «Элита», запутанными скандинавскими детективами, экраны всего мира тихо и мирно захватили турецкие сериалы. Историями, которые сняты на берегах Босфора, засматриваются во всём мире, включая Россию. В воскресенье, 6 ноября, на канале ТВ-3 состоится премьера суперхита турецкой сериальной индустрии — мелодрамы «Постучись в мою дверь».

Он был куплен 85 странами, а в прошлом году побил рекорд «Игры престолов» по числу упоминаний в соцсети Twitter — 9 млн твитов против 7,8. В декабре прошлого года фильм получил награду Produ Awards, которую называют латиноамериканским «Оскаром». Своего зрителя проект нашёл и в нашей стране — сначала зрители его смотрели с любительским переводом на пиратских сайтах, а потом он вышел на кабельных каналах Fox Life и «Суббота», а теперь будет доступен на федеральном канале. Его рейтинг на «Кинопоиске» составил 8,4 — это выше, чем у «Великолепного века» (8,2 на), заставив всех обсуждать причины столь феноменального успеха.

Кадр из сериал «Постучись в мою дверь». Пресс-служба телеканала ТВ-3.

Ландшафтный дизайнер Эда мечтает об учёбе в Италии, но вынуждена подрабатывать флористом. Грант на обучение, на который она рассчитывала, аннулировали, а оплачивать обучение самостоятельно девушка не может. Эда выясняет, что компания, которая финансировала обучение, принадлежит молодому бизнесмену Серкану Болату, но вскоре понимает, что не он виноват в её проблемах. Более того, Серкан предлагает девушке заключить договор: Эда должна притвориться его невестой, а взамен она получит заветный грант на обучение.

Кадр из сериал «Постучись в мою дверь». Пресс-служба телеканала ТВ-3.

Это не просто турецкое «мыло», а настоящий «пожиратель времени». Если вы его не выключаете титаническим усилием на третьем-четвёртом эпизоде, то ваша личная жизнь будут под угрозой — уроки у детей не проверены, рубашки мужу не поглажены, дом не убран. Турецкий страсти поглотят вас без остатка!

Кадр из сериал «Постучись в мою дверь». Пресс-служба телеканала ТВ-3.

Этот проект стал поворотным в карьерах исполнителей главных ролей — Ханде Эрчел и Керема Бюрсина. И хотя до съемок в «Постучись мою дверь» турецкая красавица появилась на экранах в успешном проекте «Дочери Гюнеш», а Керем снимается с 2014 года, именно участие в этой многосерийке сделало из актёров настоящих звёзд.

Кадр из сериал «Постучись в мою дверь». Пресс-служба телеканала ТВ-3. Кадр из сериал «Постучись в мою дверь». Пресс-служба телеканала ТВ-3. Кадр из сериал «Постучись в мою дверь». Пресс-служба телеканала ТВ-3.

Яркий, романтичный, местами ироничный и наполненный эмоциями сериал поможет перенестись в мир, где кипят горячие страсти, даже в самый промозглый день. В ближайшее воскресенье зрители увидят сразу 7 серий «Постучись в мою дверь», который будут показывать каждое воскресенье в дневном эфире ТВ-3.