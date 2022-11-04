В субботу, 5 ноября, в телешоу «Ледниковый период» произойдут сразу несколько важных событий. Во-первых, закончится командный турнир и станет понятно, кто из наставников — Жулин или Авербух — победит. Со следующей программы пары начнут соперничать между собой. Во-вторых, Марат Башаров продолжит искать подход к Татьяне Тарасовой. А главное, зрители увидят последний прокат Дани Милохина.

Авербуху помог прессинг судей?

Как известно, 12 пар конкурсантов были разделены на две команды, которые возглавлили прославленные наставники. Но даже работая с непрофессиональными фигуристами Александр Жулин показал себя настоящим мастером — его команда сразу же захватила лидерство в чемпионате. Правда, после третьей программы, когда они поменяются дуэтами (это было сделано, чтобы чтобы конкуренция получилась максимально справедливой), Авербух сумел вплотную подобраться к своему сопернику.

«Ледниковый период». Четвёртый выпуск. Пресс-служба Первого канала.

Возможно, где-то помогли судьи, которые чуть-чуть прижали оценки команде Жулина. Не зря Авербух прессинговал их два программы подряд! Во второй программе он буквально набросился на Александру Степанову. Фигуристка впервые села в жюри шоу и поставила Букину и Михеевой высокую оценку, признавшись в симпатии. Авербух счёл подобное недопустимым. Он припомнил Степановой то, что она поставила его подопечным Дане Милохину и Евгении Медведевой невысокую оценку за артистизм.

«Ледниковый период». Четвёртый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Четвёртый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Четвёртый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Четвёртый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Четвёртый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Четвёртый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Четвёртый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Четвёртый выпуск. Пресс-служба Первого канала.

«Вы, Александра, как никто знаете, что такое соревнование. Как никто знаете, что такое несправедливое судейство, и не должны были играть в эту игру. Бесспорно, Ванечка здесь сидит, родной, любимый, мы все это знаем и ценим. Поддержка бывает абсолютно разной. Тогда поддерживайте всех! Нельзя перед этим ставить 5.9, а здесь ставить 6.0 только потому, что Ваня — ваш партнёр. Если вы пришли в жюри, то несите за это ответственность!» — обратился Авербух к Степановой, которая была готова провалиться под лёд от стыда.

Тарасова поставила Башарову «двойку»

Жюри четвёртого выпуска: Татьяна Анатольевна Тарасова , Татьяна Навка , Лариса Рубальская , Артём Михалков , Марк Богатырёв. Пресс-служба Первого канала.

В новом выпуске мы продолжим наблюдать и за отношениями Татьяны Тарасовой и Марата Башарова. В прошлый раз актёр примерил на себя образ оперной певицы Флоренс Фостер Дженкинс, однако Тарасова — единственная из жюри поставила низкий балл за технику — 5,7.

«Ледниковый период». Четвёртый выпуск. Пресс-служба Первого канала.

Она также решила, что пара была недостаточно артистична и поставила им за это 5,9 баллов. Башаров и его партнёрша Оксана были сильно расстроены, такой вопиющей необьективностью, но вида не подавали…

«Моя маленькая бейба , не покидай меня!»

Наконец, мы увидим последний прокат тиктокера Дани Милохина, который сильно подставил организаторов «Ледникового периода», покинув проект. Больше всех пострадала Евгения Медведева, которая хочет продолжить участие в проекте.

«Ледниковый период». Четвёртый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Четвёртый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Четвёртый выпуск. Пресс-служба Первого канала.

Она даже оттветила своему экс-партнеру: она выложила в своих соцсетях фотографию в толстовке с надписью «Усталость — это иллюзия». Именно на неё сослался блогер в качестве причины ухода.

Что касается самой программы, то в четвёртом выпуске участники будут кататься под песни советских и российских исполнителей.

«Ледниковый период». Четвёртый выпуск. Пресс-служба Первого канала.

Лиза Арзамасова и Никита Кацалапов танцевали под одну из самых известных лирических песен Чижа «Полонез». «С точки зрения поэзии — это было прекрасно», — похвалила номер Лариса Рубальская.

«Ледниковый период». Четвёртый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Четвёртый выпуск. Пресс-служба Первого канала.

А вот выступление Регины Тодоренко и Александра Энберта под «Чёртово колесо» Муслима Магомаева встретило резкую критику Татьяны Анатольевны Тарасовой: «Танца не было — одно кривляние».

«Ледниковый период». Четвёртый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Четвёртый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Четвёртый выпуск. Пресс-служба Первого канала.

Дарья Мороз и Максим Маринин взяли пронзительную песню «Аллилуйя, любви!» и разыграли на льду настоящую драму. Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко, наоборот, исполнили комедию под танго «Ах, эти чёрные глаза».

«Ледниковый период». Четвёртый выпуск. Пресс-служба Первого канала.

Марат Башаров и Оксана Домнина кружились вокруг самовара под «Мою Марусечку». «Твое актёрское мастерство, Марат, было, есть и будет!» — не сдержала восторг Татьяна Навка.

«Ледниковый период». Четвёртый выпуск. Пресс-служба Первого канала.

Записывая номер под песню Гарика Сукачёва с припевом «Моя маленькая бейба, побудь со мной» Женя Медведева ещё не знала, что это будет её последнее выступление в паре с Даней Милохиным. Да и никто не знал: «Моя маленькая бейба, не покидай меня! Моя маленькая бейба, ласточка моя…».