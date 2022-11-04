Авербуху помог прессинг судей?
Как известно, 12 пар конкурсантов были разделены на две команды, которые возглавлили прославленные наставники. Но даже работая с непрофессиональными фигуристами Александр Жулин показал себя настоящим мастером — его команда сразу же захватила лидерство в чемпионате. Правда, после третьей программы, когда они поменяются дуэтами (это было сделано, чтобы чтобы конкуренция получилась максимально справедливой), Авербух сумел вплотную подобраться к своему сопернику.
Возможно, где-то помогли судьи, которые чуть-чуть прижали оценки команде Жулина. Не зря Авербух прессинговал их два программы подряд! Во второй программе он буквально набросился на Александру Степанову. Фигуристка впервые села в жюри шоу и поставила Букину и Михеевой высокую оценку, признавшись в симпатии. Авербух счёл подобное недопустимым. Он припомнил Степановой то, что она поставила его подопечным Дане Милохину и Евгении Медведевой невысокую оценку за артистизм.
«Вы, Александра, как никто знаете, что такое соревнование. Как никто знаете, что такое несправедливое судейство, и не должны были играть в эту игру. Бесспорно, Ванечка здесь сидит, родной, любимый, мы все это знаем и ценим. Поддержка бывает абсолютно разной. Тогда поддерживайте всех! Нельзя перед этим ставить 5.9, а здесь ставить 6.0 только потому, что Ваня — ваш партнёр. Если вы пришли в жюри, то несите за это ответственность!» — обратился Авербух к Степановой, которая была готова провалиться под лёд от стыда.
Тарасова поставила Башарову «двойку»
В новом выпуске мы продолжим наблюдать и за отношениями Татьяны Тарасовой и Марата Башарова. В прошлый раз актёр примерил на себя образ оперной певицы Флоренс Фостер Дженкинс, однако Тарасова — единственная из жюри поставила низкий балл за технику — 5,7.
Она также решила, что пара была недостаточно артистична и поставила им за это 5,9 баллов. Башаров и его партнёрша Оксана были сильно расстроены, такой вопиющей необьективностью, но вида не подавали…
«Моя маленькая бейба, не покидай меня!»
Наконец, мы увидим последний прокат тиктокера Дани Милохина, который сильно подставил организаторов «Ледникового периода», покинув проект. Больше всех пострадала Евгения Медведева, которая хочет продолжить участие в проекте.
Она даже оттветила своему экс-партнеру: она выложила в своих соцсетях фотографию в толстовке с надписью «Усталость — это иллюзия». Именно на неё сослался блогер в качестве причины ухода.
Что касается самой программы, то в четвёртом выпуске участники будут кататься под песни советских и российских исполнителей.
Лиза Арзамасова и Никита Кацалапов танцевали под одну из самых известных лирических песен Чижа «Полонез». «С точки зрения поэзии — это было прекрасно», — похвалила номер Лариса Рубальская.
А вот выступление Регины Тодоренко и Александра Энберта под «Чёртово колесо» Муслима Магомаева встретило резкую критику Татьяны Анатольевны Тарасовой: «Танца не было — одно кривляние».
Дарья Мороз и Максим Маринин взяли пронзительную песню «Аллилуйя, любви!» и разыграли на льду настоящую драму. Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко, наоборот, исполнили комедию под танго «Ах, эти чёрные глаза».
Марат Башаров и Оксана Домнина кружились вокруг самовара под «Мою Марусечку». «Твое актёрское мастерство, Марат, было, есть и будет!» — не сдержала восторг Татьяна Навка.
Записывая номер под песню Гарика Сукачёва с припевом «Моя маленькая бейба, побудь со мной» Женя Медведева ещё не знала, что это будет её последнее выступление в паре с Даней Милохиным. Да и никто не знал: «Моя маленькая бейба, не покидай меня! Моя маленькая бейба, ласточка моя…».