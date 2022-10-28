Съёмки двух первых программ «Ледникового периода» были омрачены неприятной новостью: постоянный председатель жюри Татьяна Тарасова была вынуждена пропустить из-за экстренной госпитализации. Вместо неё кресло в центре стола заняла Елена Чайковская. В третьей передаче У Татьяна Анатольевна ещё успеет захватить прокат сбежавшего Дани Милохина, а её саму будет ждать крайне неожиданный сюрприз.

Примирение Башарова и Тарасовой

Дело в том, что в ледовое шоу вернулся самый первый победитель проекта — Марат Башаров. В своё время он являлся постоянным героем скандальной светской хроники — о пьяных побоях, которые он устраивал своим жёнам, слышали все. Тогда Тарасова давала резкую оценку выходкам актёра и заявляла, что «не подаст ему руку». «Да, талантливый человек, но грязные и подлые поступки я не прощаю», — говорила Татьяна Анатольевна в эфире ток-шоу «Пусть говорят, когда стало известно, что Башаров избил свою жену Екатерину Архарову.

Шоу «Ледниковый период». Третий выпуск Пресс-служба Первого канала.

Мало того, тренер, которая известна своими резкими оценками поступков и происходящих событий, призывала изолировать артиста от общества и даже объявить ему бойкот. Естественно, груз прежних отношений мог повиснуть тяжким бременем на шоу, создавая не самую приятную атмосферу как на льду, так и за его пределами. К счастью, устроители шоу нашли выход из положения — зрители станут свидетелями примирения Башарова и Тарасовой.

Шоу «Ледниковый период». Третий выпуск Пресс-служба Первого канала.

После фееричного проката ведущий «Битвы экстрасенсов» вместе со своей партнёршей подъехал к судейскому столику и преподнёс Татьяне Анатольевне корзину цветов. И главное — поцеловал руку. Уверены, что сердце главной Снежной Королевы российского фигурного катания в этот момент оттаяло.

По мотивам киносюжетов

Что касается других участников, то все команды поменялись наставниками. Темой третьего выпуска шоу стало мировое кино.

Шоу «Ледниковый период». Третий выпуск Пресс-служба Первого канала.

Наталья Подольская в чёрном платье, перчатках и малюсенькой шляпке танцевала, совсем как Лайза Минелли в «Кабаре». «Сейчас нам всем не хватает тепла и света, а в паре Подольской и Соловьёва этого через край!» — похвалила пару Ксения Алферова, которая появилась в жюри.

Шоу «Ледниковый период». Третий выпуск Пресс-служба Первого канала. Шоу «Ледниковый период». Третий выпуск Пресс-служба Первого канала. Шоу «Ледниковый период». Третий выпуск Пресс-служба Первого канала. Шоу «Ледниковый период». Третий выпуск Пресс-служба Первого канала. Шоу «Ледниковый период». Третий выпуск Пресс-служба Первого канала. Шоу «Ледниковый период». Третий выпуск Пресс-служба Первого канала.

Алла Михеева и Иван Букин в бирюзовых тренировочных костюмах замахнулись на «Игру в кальмара». «Ребята рискнули взять непростую музыку, и у них всё получилось, — резюмировала Татьяна Навка. — Аллочка, я заметила твой превосходный кораблик!»

Шоу «Ледниковый период». Третий выпуск Пресс-служба Первого канала. Шоу «Ледниковый период». Третий выпуск Пресс-служба Первого канала. Шоу «Ледниковый период». Третий выпуск Пресс-служба Первого канала. Шоу «Ледниковый период». Третий выпуск Пресс-служба Первого канала. Шоу «Ледниковый период». Третий выпуск Пресс-служба Первого канала. Шоу «Ледниковый период». Третий выпуск Пресс-служба Первого канала. Шоу «Ледниковый период». Третий выпуск Пресс-служба Первого канала. Шоу «Ледниковый период». Третий выпуск Пресс-служба Первого канала. Шоу «Ледниковый период». Третий выпуск Пресс-служба Первого канала.

Иван Скобрев в страшном гриме перевоплотился в «Величайшего шоумена», Регина Тодоренко примерила роль «Танцовщицы» из одноименного фильма. Лиза Арзамасова и Никита Кацалапов катались под музыку из жуткого «Лабиринта фавна» Гильермо дель Торо, а Егор Бероев, нацепив соломенную шляпу, отжигал под весёлый мотив из комедии Эмира Кустурицы «Чёрная кошка, белый кот».

Шоу «Ледниковый период». Третий выпуск Пресс-служба Первого канала. Шоу «Ледниковый период». Третий выпуск Пресс-служба Первого канала. Шоу «Ледниковый период». Третий выпуск Пресс-служба Первого канала. Шоу «Ледниковый период». Третий выпуск Пресс-служба Первого канала. Шоу «Ледниковый период». Третий выпуск Пресс-служба Первого канала. Шоу «Ледниковый период». Третий выпуск Пресс-служба Первого канала. Шоу «Ледниковый период». Третий выпуск Пресс-служба Первого канала. Шоу «Ледниковый период». Третий выпуск Пресс-служба Первого канала.

Женя Медведева и Даня Милохин танцевали под хорошо известную всем мелодию из французской картины «Игрушка» с Пьером Ришаром. Дарья Мороз и Максим Маринин обратились к культовому фильму «Бегущий по лезвию». «Вы только посмотрите на Дашу! — восхитилась Лянка Грыу. — У неё абсолютно голый костюм, мы видим каждую мышцу! Я всё ждала перехода из андроида в женщину, и каким же плавным он был».