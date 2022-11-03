В ближайшее воскресенье, 6 ноября, в эфире НТВ состоится премьера третьего сезона музыкального шоу «Суперстар!». В новом сезоне за победу будут бороться 10 артистов, пик популярности которых пришёлся на 1980−1990-е и нулевые. Желание снова почувствовать себя востребованным и показать, что они ещё на многое способны, как правило, движет артистами, которые принимают участие в шоу. Ведущими проекта стали Вадим Такменёв и Лолита.

Участники третьего сезона шоу «Суперстар!» зажигают так, как будто только вышли на сцену, хотя многие из них в профессии уже несколько десятков лет. Катя Лель и Роксана Бабаян, Алёна Иванцова и Ольга Зарубина, Рома Жуков и Вячеслав Малежик, а также Сергей Чумаков, Александр Айвазов и Жан Милимеров вспомнят юность и продемонстрируют, на что способны прямо сейчас.

«Это даёт ещё больший стимул»

Как и в предыдущих сезонах, каждый выпуск будет тематическим: «Свой хит», «Любимые хиты», «Посвящение ушедшим кумирам», «Шансон или городской романс», «День композитора», «Современный хит», «Дискотека нашей юности», «Битва сезонов» и грандиозный финал.

Телешоу «Суперстар!». Пресс-служба телеканала НТВ.

«Суперстар!» — это крутая сцена, чудесный звук, высокий профессионализм, искренняя атмосфера, которая царит на площадке и за кулисами. Я счастлива появиться здесь снова, спустя 14 лет. Я пришла сюда не бороться, а получать удовольствие от творческого процесса. Здесь зритель увидит меня совсем другой. Во многих песнях, на которых я росла и которые мне предстоит исполнять, я себя не слышала. Мне казалось, это не моё. Но когда я вжилась в образ, то поняла, как же это на самом деле круто! Это для меня что-то новое и неизведанное, я себя такой не знаю, и это даёт ещё больший стимул, чтобы проявить себя с новой стороны", — говорит Катя Лель.

От фонтана искр до пшика

Система голосования осталась прежней: после каждого выступления жюри будут выставлять баллы — от 0 до 2. Если номер был огонь, то зажигается огонь, и артист получается 2 балла. Если было прекрасно, но что-то не понравилось или остались какие-то вопросы, то появляются искры — и это 1 балл.

Телешоу «Суперстар!». Пресс-служба телеканала НТВ.

А если выступление не задалось, артисту достается 0 баллов — появляются клубы дыма. Если случится так, что два и более участников набирают одинаковое количество баллов, то решать их судьбу будут члены жюри. Кресла звёздных судей вновь займут Сергей Соседов, Лера Кудрявцева, Стас Пьеха и Маша Распутина.

Телешоу «Суперстар!». Пресс-служба телеканала НТВ.

А напоследок я спою…

Начиная со второго выпуска шоу будет покидать один участник, однако в этом сезоне члены жюри единогласным решением могут один раз за сезон спасти участника. Победителем станет тот, кто по итогам всех выпусков, наберёт наибольшее количество баллов. Зато выбывающий конкурсант в финале выпуска может исполнить ту песню, которую он хотел бы спеть, но не успел.

Малежик пережил инсульт , а Чумаков победил депрессию

В эфире НТВ кумиры прошлых лет не только докажут, что звёзды не гаснут и что они ещё на многое способны, но и поделятся личными драмами. Они никогда не прекращали заниматься любимым делом — музыкой, но некоторые события внесли в их жизнь коррективы, из-за которых слава осталась в прошлом.

Жан Милимеров. Пресс-служба телеканала НТВ.

Так, концертную деятельность Кати Лель затруднили скандалы с продюсером, похожая история произошла и с Жаном Милимеровым, у которого продюсер отобрал все хиты. «Несмотря на то, что я уже 25 лет на профессиональной сцене, считаю, что каждое шоу, в котором я участвовал и участвую, позволяет мне открыть что-то новое для себя. Участники — профессионалы своего дела. У всех нас были разные периоды: взлёты и падения, но всё равно мы живём музыкой, мы живём сценой, чтобы дарить людям свою душу и сердце. Мне очень приятно проходить это прекрасное путешествие вместе с такими замечательными людьми», — говорит экс-солист группы «Премьер-министр».

Телешоу «Суперстар!». Пресс-служба телеканала НТВ.

Ирина Салтыкова стала не только главным секс-символом 90-х, но и успешной бизнес-леди: деловая хватка Ирины взяла верх, и карьера певицы отошла на второй план. Участие в шоу для неё новый вызов: «У меня здесь нет судей — в жюри сидят мои друзья и знакомые, поэтому, что бы они ни сказали, я не смогу обидеться. Это, во-первых, их личное мнение, во-вторых, я свои недостатки знаю лучше, чем кто-либо, в-третьих, они же всё-таки судьи! Конечно, съёмка — это бьющий в глаза свет, жаркий костюм и много других нюансов, но особой сложности нет. Сложность заключалась скорее в песнях, которые для меня нехарактерны. Мне поначалу казалось, что это не моё. Но когда втягиваешься в процесс, то понимаешь, что тебе даже нравится».

Телешоу «Суперстар!». Пресс-служба телеканала НТВ.

Вячеслав Малежик пережил инсульт, но благодаря поддержке жены, практически полностью восстановился. Александр Айвазов завоевал немало женских сердец, но в какой-то момент сменил амплуа сольного исполнителя на кинокомпозитора. Роксана Бабаян, став одной из главных певиц СССР, попробовала себя в роли актрисы, а со временем погрузилась в театр и зоозащитную деятельность.

После гибели мужа Алёна Иванцова покинула большую сцену, но все эти годы мечтала о возвращении. Ольга Зарубина, как и Рома Жуков, долгое время жила в Америке, но счастья там они не обрели, и вернулись искать его на родине. У Сергея Чумакова была затяжная глубокая депрессия и лишь недавно певец смог найти в себе силы победить её.

100 танцевальных номеров и чудо-шар

В новом сезоне изменились и декорации: увеличилась высота павильона, что позволило задействовать больше световых экранов, появились новые визуальные спецэффекты, а также светящаяся лестница за раздвигающимся центральным экраном. Новой стала и форма сцены — теперь она круглая.

Телешоу «Суперстар!». Пресс-служба телеканала НТВ.

Особое внимание в этом сезоне было уделено постановкам балета — было поставлено почти сто уникальных номеров! Но самым узнаваемым элементом декораций всё же остался шар, вес которого составляет более 2 тонн: на нём появляются итоговые оценки участников.