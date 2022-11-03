4 ноября на телеканале НТВ стартует продолжение документального сериала «Научные расследования Сергея Малозёмова». В новых сериях автор и ведущий проекта, известный журналист с медицинским образованием, попытается заглянуть в будущее человечества, чтобы ответить на вопрос, каким оно будет?

В эфир выйдет 9 новых серий, где зрители узнают, станет ли еда более опасной, что будет с бесконечно растущими свалками, какие пищевые химические добавки являются ядом, что будет с транспортным сообщением в России и из чего сделаны дороги. Также Сергей Малозёмов попытается понять, искусственный интеллект — это добро или зло, а также выяснит, какие неизлечимые болезни перестали быть таковыми, можно ли будет заменить внутренние органы на искусственные и ждёт ли нас вечная жизнь?

Сергей Малозёмов. Пресс-служба телеканала НТВ.

«Затевая продолжение научных расследований, я хотел устранить несправедливость, которая, на мой взгляд, заключается в том, что за новостной повесткой текущего момента теряется новое, интересное и долгосрочное в науке и технологиях. А ведь эти изменения будут влиять на нашу жизнь в ближайшей перспективе, и это ничуть не менее важно, чем-то, что происходит в общественной жизни», — говорит Сергей Малозёмов.

Сергей Малозёмов с семьёй на отдыхе. Пресс-служба телеканала НТВ.

В первом выпуске продолжения цикла автор задаётся вопросом о том, как мы будем размножаться в самой ближайшей перспективе. Ведь традиционный способ оказался под давлением прогресса!

«Мы провели исследование разных технологий, кажущихся экзотическими, но на самом деле активно входящих в обиход. В частности, в Америке есть клиника, которая предлагает будущим родителям выбрать цвет глаз ребёнка или его пол. А в России не так давно была проведена уникальная операция: в семье родился ребёнок, которому потом требовалась пересадка костного мозга, и родители, чтобы спасти его, при помощи врачей зачали в пробирке второго ребёнка, который родился здоровым и послужил донором костного мозга для своей старшей сестры. Девочка излечилась! Это, конечно, что-то фантастическое. Мы покажем и технологии, которые, возможно, в будущем позволят обойтись вообще без беременности и родов в привычном смысле: создана и тестируется, например, искусственная матка. И, конечно, исследуем вопросы, связанные с ЭКО. В России благодаря этой технологии ежегодно рождаются десятки тысяч детей. Покажем первого в СССР ребёнка, который был зачат в пробирке, и расскажем, удалось ли ему потом завести собственных детей», — как всегда увлечённо рассказывает Сергей Малозёмов.