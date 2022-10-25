6 ноябре в эфире телеканала НТВ состоится премьера третьего сезона музыкального шоу «Суперстар!». За обеду будут бороться десять артистов, пик популярности которых пришёлся на 1990-е и «нулевые» года XXI века. Ведущими второго сезона вновь станут певица Лолита и ведущий Международного вокального конкурса «Ты супер!» и программы «Центральное телевидение» Вадим Такменёв.

Как и в предыдущих сезонах, каждый выпуск программы будет посвящён определённой теме: «Свой хит», «Посвящение ушедшим друзьям», «Любимые хиты» и другие. Начиная со второго выпуска, проект будет покидать один участник — тот, кто по итогам нескольких выпусков набрал наименьшее количество баллов.

Система оценок также останется прежней: огонь от жюри означает два балла, фейерверк — один, пшик — ноль. Но появятся и нововведения: члены жюри один раз за весь сезон могут спасти одного участника, но только в том случае, если решение будет единогласным. Если мнения судей разойдутся, участник покидает проект.

Ирина Салтыкова. Пресс-служба телеканала НТВ. Александр Айвазов. Пресс-служба телеканала НТВ. Роксана Бабаян. Пресс-служба телеканала НТВ. Вячеслав Малежик. Пресс-служба телеканала НТВ. Алёна Иванцова. Пресс-служба телеканала НТВ. Жан Милимеров. Пресс-служба телеканала НТВ. Катя Лель. Пресс-служба телеканала НТВ. Рома Жуков. Пресс-служба телеканала НТВ. Сергей Чумаков. Пресс-служба телеканала НТВ.

В этом сезоне участниками проекта стали народная артистка России Роксана Бабаян, заслуженный артист России Вячеслав Малежик, певицы Катя Лель, Алёна Иванцова и Ольга Зарубина, певцы Александр Айвазов, Рома Жуков и Сергей Чумаков, главный секс-символ российской эстрады 90-х Ирина Салтыкова и экс-участник группы «Премьер-министр» Жан Милимеров.

«В этом сезоне всё будет намного круче, чем в предыдущем. Мы, например, поменяли декорации — они стали ещё эффектнее, у нас стало больше требований к номерам участников. Ещё проект интересен тем, что у нас нет никакой предопределённости: мы не даём установок членам жюри, они вольны делать, что хотят. Договориться с ними невозможно: если даже нам захочется „спасти“ какого-то артиста, они могут назло его „утопить“. И именно честным правилам игры проект обязан своим драйвом», говорит автор проекта Вадим Такменёв.

Телефакт В двух сезонах возрождённого проекта приняли участие 18 звёзд эстрады, пик популярности которых пришёлся на 80−90-е и нулевые. Победителями первого сезона стали экс-солист культовой группы «Кар-Мэн» Богдан Титомир и исполнительница хита «Америка-разлучница» Ирина Шведова, во втором сезоне победу одержали Шура и экс-участник групп «Форум» и «Электроклуб» Виктор Салтыков.

Музыкальное шоу «Суперстар». Пресс-служба телеканала НТВ.

«Для моих коллег этот проект — потрясающая возможность вернуться в строй. У всех участников были свои причины, по которым они выпали из эстрадной жизни. Но сцена — это жизнь, и либо ты борешься за неё всем смертям назло, либо зритель от тебя отворачивается. Думаю, все будут выкладываться по полной, и за этим будет интересно наблюдать», — считает Лолита.

Музыкальное шоу «Суперстар». Пресс-служба телеканала НТВ.

Кресла звёздных членов жюри займёт команда полюбившихся со второго сезона судей: певец Стас Пьеха, ведущая программы «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева, скандальный музыкальный критик и ведущий ток-шоу «За гранью» Сергей Соседов и певица Маша Распутина.