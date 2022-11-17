Новый сезон «Ледникового периода» двукратная чемпионка мира Евгения Медведева начинала в паре с блогером Даней Милохиным. Устроителями это подавалось как большая удача для проекта, за которым стали следить даже те, кто давно не смотрит телевизор. Но тиктокер внезапно решил покинуть проект, и судьба Медведевой оказалась в подвешенном состоянии. К счастью, Евгению спас Фёдор Федотов — звезда фильма «Серебряные коньки», победитель предыдущего сезона шоу в паре с Татьяной Волосожар. И это в корне изменило расклад сил среди участников.

За 15 лет, что «Ледниковый период» выходит на Первом канале, его создателям приходилось сталкиваться с самыми разными форс-мажорными обстоятельствами, но никогда живой и здоровый участник не покидал проект, просто потому что устал. Первым стал Даня Милохин.

«Я не могу делать то, что не хочу делать. В том году с удовольствием занимался „Ледниковым периодом“, потому что для меня это было что-то новое. Было круто, интересно. В этом году я даже соглашался с трудом, сказав им о том, чтобы были готовы к тому, что я свалю», — объяснял причины внезапного ухода блогер.

Даня Милохин и Евгения Медведева — бронзовые призёры «Ледникового периода-2021». Пресс-служба Первого канала. Даня Милохин и Евгения Медведева — бронзовые призёры «Ледникового периода-2021». Пресс-служба Первого канала. Даня Милохин и Евгения Медведева — бронзовые призёры «Ледникового периода-2021». Пресс-служба Первого канала.

Бегство Милохина из проекта стал шоком для всех, включая членов жюри. Татьяна Тарасова заявила, что тем профессиональные спортсмены и отличаются от «всяких звёзд», что у них высоко развита личная ответственность. «Он считает, что так можно поступать: бросать всё на полпути. Мы же привыкли бегать до конца, — заявила самый авторитетный член жюри.

Илье Авербуху в срочном порядке пришлось искать замену Милохину. В пару Евгении Медведевой рассматривали сына продюсера шоу Мартина и актёров Алексея Лукина и Антона Рогачёва. На помощь пришёл 27-летний актёр Фёдор Федотов — звезда фильма «Серебряные коньки».

Фёдор Федотов и Татьяна Волосожар — победители «Ледникового периода-2021». Пресс-служба Первого канала.

Зритель очень полюбил актёра в прошлом году — он был очарователен, артистичен и показал отличное катание, поскольку в юности профессионально занимался хоккеем в структуре питерского СКА. Состояние здоровья не позволило ему продолжить спортивную карьеру, но навыки остались и очень пригодились и во время съёмок в «"Серебряных коньках», и в «Ледниковом периоде».

Фёдор Федотов и Татьяна Волосожар — победители «Ледникового периода-2021». Пресс-служба Первого канала.

Федотов — действующий чемпион, что лишний раз подчёркивает слоган сезона «Снова вместе». Он катался в паре с Татьяной Волосожар, и сложно придумать лучшую школу. Их прокаты высоко оценивала судьи, а у зррителей они были фаворитами с первого проката.

Фёдор Федотов и Татьяна Волосожар — победители «Ледникового периода-2021». Пресс-служба Первого канала.

Федотову всего 27, но он намного взрослее Милохина. Так что выбор тем для номеров становится шире — можно попробовать и серьёзную классику и в большей степени показать отношения между мужчиной и женщиной, а не только зарисовки с последнего звонка или первую любовь Человека-Паука.

Фёдор Федотов и Евгения Медведева — первый прокат на «Ледниковом периоде-2022». Пресс-служба Первого канала. Фото Виктории Поплавской. Фёдор Федотов и Евгения Медведева — первый прокат на «Ледниковом периоде-2022». Пресс-служба Первого канала. Фото Виктории Поплавской. Фёдор Федотов и Евгения Медведева — первый прокат на «Ледниковом периоде-2022». Пресс-служба Первого канала. Фото Виктории Поплавской. Фёдор Федотов и Евгения Медведева — первый прокат на «Ледниковом периоде-2022». Пресс-служба Первого канала. Фото Виктории Поплавской.

Уже после первого проката всем стало понятно, что в проекте появился новый претендент на победу. Фёдор с партнёршей показали настоящую скорость катания, за которую его даже поблагодарила сама Медведева: «Кататься на высокой скорости для меня отдельное удовольствие, так что спасибо Феде за такую возможность». При этом надо учесть, что номер готовился в авральном порядке, но даже в дебюте зрители увидели много поддержек и даже выброс. Может быть теперь, прославленная фигуристка наконец-то одержит победу в проекте? Теперь партнёр у неё что надо! Не бросит. А если и бросит, то поймает, аккуратно поставит на лёд и докатит до финиша.