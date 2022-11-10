В субботу, 12 ноября, в эфире ТВ-3 состоится премьера нового игрового шоу от создателей «Битвы экстрасенсов», в котором звёзды российского шоу-бизнеса бросят вызов друг другу и собственным страхам. В пространстве готического замка им предстоит пережить настоящую психологическую драму и пройти проверку на прочность, которая раскроет их подлинную человеческую природу.

«Наследники и самозванцы» — это реалити-шоу в жанре детектива, в котором участникам нужно не только раскрывать истинные роли друг друга, но и преодолевать испытания — как физические, так и психологические, чтобы заработать наследство таинственного миллионера.

Телешоу «Наследники и самозванцы». Пресс-служба телеканала ТВ-3.

Проект крайне амбициозный, поскольку должен заменить в эфире бессменный хит канала «Последний герой», который зрители в этом сезоне не увидят.

Наследники круглого стола

Правила шоу напомнят зрителям популярную игру «Мафия»: есть 15 «наследников» и три «самозванца», выбранные при помощи слепого жребия втайне от остальных игроков. «Самозванцам» придётся особенно несладко — на протяжении всего игрового дня им предстоит скрывать свою сущность, чтобы ничем не отличаться от настоящих «наследников», и раскрываться только по ночам.

Телешоу «Наследники и самозванцы». Пресс-служба телеканала ТВ-3.

В ходе игры «наследники» попытаются вычислить «самозванцев», а те — убедить всех в своей невиновности. В каждой серии игроки встречаются на совещании за круглым столом, почти как рыцари короля Артура. По его итогам проводится открытое голосование и выявляется участник, который покинет игру. Задача «наследников» — выгнать «самозванца», задача последних — убедить всех выгнать первых. Выбывающий участник перед уходом объявляет оставшимся свой статус.

Телешоу «Наследники и самозванцы». Пресс-служба телеканала ТВ-3.

После круглого стола «самозванцы» встречаются на Ночном совете и решают, кто из «наследников» должен, по их мнению, покинуть игру. Если их команда только что понесла потери, то «самозванцы» могут в качестве альтернативы переманить одного из «наследников» к себе в команду.

Все вместе игроки будут, рискуя жизнью, проходить зрелищные, леденящие кровь и захватывающие дух испытания, чтобы по их итогам зарабатывать деньги и пополнять общий призовой фонд игры. Максимально возможная сумма главного приза — 5 миллионов рублей. Ведущей проекта стала Ляйсан Утяшева.

Тёрки , склоки и старые счёты

Авторы шоу постарались подобрать такой состав участников, чтобы у каждого из них были какие-то зацепки для межличностных отношений. Например, видеоблогер и певица Карина Кросс встретится на проекте со своим «бывшим», певцом Давой, получившим максимально широкую известность благодаря роману с Ольгой Бузовой.

Телешоу «Наследники и самозванцы». Пресс-служба телеканала ТВ-3. Телешоу «Наследники и самозванцы». Пресс-служба телеканала ТВ-3.

Саша Стоун получит возможность отомстить Наташе Гасанхановой, которая в эфире YouTube-шоу «ДаДа-НетНет» заявила, что он якобы раньше прилюдно называл свою нынешнюю невесту Валю Карнавал очень некрасивыми словами.

Телешоу «Наследники и самозванцы». Пресс-служба телеканала ТВ-3. Телешоу «Наследники и самозванцы». Пресс-служба телеканала ТВ-3.

История была громкая — Стоун угрожал «сплетнице» расправой, а она удачно хайповала на скандале. С тех пор прошло несколько месяцев, и вот теперь у Саши и Наташи, наконец, появится возможность разобраться с конфликтом в весьма экзотической обстановке — в красивом, ярком, эмоциональном, полном сюрпризов, тайн и загадок шоу.

Телешоу «Наследники и самозванцы». Пресс-служба телеканала ТВ-3. Телешоу «Наследники и самозванцы». Пресс-служба телеканала ТВ-3. Телешоу «Наследники и самозванцы». Пресс-служба телеканала ТВ-3.

Ярких поступков авторы программы ждут и от других участников «Наследников и самозванцев»: актрисы Виктории Агалаковой, хорошо знакомой по сериалам «Эпидемия» и «Патриот»; Айзы, которая теперь официально называет себя Айза-Лилуна Ай; Татьяны Котовой, обладательницы титула «Мисс Россия 2006» и участницы одного из составов поп-группы «ВИА Гра»; бывшей гражданской супруги Тимати — Алёны Шишковой; YouTube-звезды Серафима Сашлиева, автора православного канала «Серафим», и других.