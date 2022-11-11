В ближайшую субботу в эфир Первого канала выйдет новый выпуск «Ледникового периода». В прошлой программе был определён победитель среди наставников — кубок и звание чемпиона получил Александр Жулин. Теперь начинается личный зачёт — каждый за себя. К сожалению, накануне прокатов без партнёра осталась Евгения Медведева, но зрители всё равно увидят много интересного, например, Тодоренко в шикарном красном, флирт на пляже Подольской и Башарова с отбойным молотком…

«Усталость — это иллюзия»

Жюри пятого выпуска: Татьяна Анатольевна Тарасова , Елена Анатольевна Чайковская , Татьяна Навка , телеведущая и актриса Юлия Зимина ( «Доброе утро») и эксперт по этикету Татьяна Полякова ( «Пацанки»). Пресс-служба Первого канала.

Как известно, прямо в разгар первенства шоу покинул Даня Милохин. Блогер принёс улетел в Дубай, сославшись на большую усталость. Участники шоу не поняли столь безответственного поведения ьиктокера и хором его осудили. Эгоистичный поступок ошарашил и Илью Авербуха, который неспроста надел на съёмку чёрную толстовку с надписью «Усталость — это иллюзия».

«Ледниковый период». Пятый выпуск. Пресс-служба Первого канала.

Так продюсер надвусмысленно выразил своё отношение к скандалу. Прославленной фигуристке в экстренном порядке пришлось искать партнёра. К счастью, спасти команду телешоу согласился Фёдор Федотов, который вместе с Татьяной Волосожар в прошлом году стал победителем. Правда, из-за дефицита времени он не успел поставить с Евгений номер, поэтому на льду мы их не увидим.

В порыве чувств Тодоренко оторвала рукав Энберту

Пятый выпуск «Ледникового периода» пройдёт под девизом «В ритме танца».

«Ледниковый период». Пятый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Пятый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Пятый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Пятый выпуск. Пресс-служба Первого канала.

Регина Тодоренко, перевоплотившись в роковую женщину в красном, назначила себе лёгкую жертву — Александра Энберта с кульком семечек на лавочке в парке, и в порыве страсти оторвала ему рукав. Но Татьяну Тарасову больше впечатлил хореографический элемент программы: «Свечка» — очень сложный элемент для неопытной партнёрши. У меня сердце екнуло".

«Ледниковый период». Пятый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Пятый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Пятый выпуск. Пресс-служба Первого канала.

Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко представили романтическую историю любви под бразильскую босса-нову. Ребята откатали с такой лёгкостью, что ведущая Алина Загитова отпустила восторженный комплимент актёру: «Вы будто созданы для фигурного катания, Вячеслав!»

«Ледниковый период». Пятый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Пятый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Пятый выпуск. Пресс-служба Первого канала.

Наталья Подольская и Дмитрий Соловьёв под «Бесаме мучо» разыграли забавную историю флирта на пляже. Дмитрий был в гавайской рубашке, а Наталья — в платье кислотного цвета. Но выступление не впечатлило членов жюри. Почти все отметили, что Наталья плохо держится на льду, но и плотный гастрольный график спортсмена не позволил показать себя в лучшей форме. Разве, что шикарный пресс, который он всем продемонстрировал, распахнув рубашку.

Все в восторге от Башарова и Бероева

«Ледниковый период». Пятый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Пятый выпуск. Пресс-служба Первого канала.

А Марат Башаров, который любит костюмированные номера, переоделся в грязного дорожного рабочего с отбойником, который мечтает о лучшей доле. Прекрасная фея в лице Оксаны Домниной в красивом платье крутилась вокруг него и кормила с ложечки чёрной икрой.

«Ледниковый период». Пятый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Пятый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Пятый выпуск. Пресс-служба Первого канала.

Больше всего восторгов сорвала пара Егора Бероева и Елены Ильиных, исполнявших танго. Они исполнил страстное танго, в котором было много поддержек. «Елена и Егор, — обратилась к фигуристам Татьяна Полякова после их проката, — мне сегодня было пять лет, и я была на диване у родителей и смотрела фигурное катание по телевизору. Спасибо, за то, что перенесли меня туда!»