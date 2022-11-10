Появление в эфире СТС танцевального варианта популярной «Маски» удивило многих. Большинство зрителей привыкли воспринимать этот проект как имиджевый продукт канала НТВ, где уже прошло три вокальных сезона и новогодние спецвыпуски. Все они пользовали неизменным успехом, чему подтверждением были рекордные рейтинги. А вот на СТС у дэнс-версии «Маски» не задалось.

Ни 6 ноября, ни судя по программе на сайте канала, 13 ноября зрители не смогут посмотреть развлекательную программу в ранее объявленное время — в 17.00. Оно, кстати, было указано в программе передач, которая рассылается всем печатным СМИ, и во всех рекламных материалах. Как оказалось, показ «Маски. Танцы» перенесли на более позднее время — 23.00.

Телешоу «Маска. Танцы». Пресс-служба телеканала СТС.

Стоит отметить, канал СТС не отличается педантичностью в показе заявленных фильмов — их могут заменить в последний момент без всякого предупреждения редакций телегидов, которые печатают программу телекомпании, а зрители остаются недовольными — настраивались смотреть одно, а получили другое.

Телешоу «Маска. Танцы». Пресс-служба телеканала СТС.

Почему случились такие перестановки в телеэфире, никто, естественно, не говорит. На праведное возмущение зрителей насчёт такого позднего старта СТС в соцсетях ответил казённой и ничего не значащей фразой: «Произошли изменения в программе, приносим извинения за доставленные неудобства». А если принять во внимание, что каждый выпуск идёт два часа, то пытливым зрителям, кто захотел узнать, кого разоблачили в этот раз, пришлось просидеть у телеэкрана аж до часа ночи. И это накануне начала новой рабочей недели!

Очевидно, ссылка танцевальной «Маски» из прайм-тайма в ночной эфир вызвана низкими рейтингами. Иначе какой смысл задвигать дорогой развлекательный проект в конец дня?



Сразу после премьеры часть зрителей обвинила программу во вторичности. От участников, которые скрываются в ростовых фигурах, ждали настоящих кульбитов на сцене, а они чаще всего лишь ритмично двигаются в такт музыке. Никакого нижнего брейка, никакого контемпорари… Танцуют они под чужие фонограммы.

Телешоу «Маска. Танцы». Пресс-служба телеканала СТС.

Среди участников были те, кто успел засветиться в проекте НТВ, или персоны вроде Розы Сябитовой и Анастасии Волочковой, которые рады любому появлению в телевизоре и считают себя крупными специалистами в любой области. Не впечатлили и члены жюри — своими шутками Сергей Светлаков перетянул одеяло на себя, превратив проект в юмористический. На его фоне потерялись и Клава Кока, и Тимур Родригез и другие.

Члены жюри шоу «Маска. Танцы». Пресс-служба телеканала СТС.

Некоторые эксперты отмечают, что большинство зрителей воспринимают канал СТС как фильмовой, а одной из самых рейтинговых программ там уже долгие годы остаются старые и новые шоу «Уральских пельменей».

Однажды бывший генеральный директор ТНТ Роман Петренко даже посетовал, что контрпрограммирование с помощью кинокомиксов Marvel и фильмов о Гарри Поттере, не мешают успешным премьерам его канала. Конечно же, это была шпилька в адрес конкурента, который любит многократные повторы голливудских блокбастеров. И, стоит признать, находит своего зрителя! Рейтинг 25-го показа «Железного человека» будет выше нового российского сериала. Может быть, поэтому зрители СТС не приняли выходящий за рамки привычного проект? Им привычнее в компании «Мстителей» или «Монстров на каникулах»?

«Маска. Танцы». Пресс-служба телеканала СТС.

Остаётся надеяться, что СТС покажет шоу «Маска. Танцы» до конца, но рассчитывать на продолжение, скорее всего, бессмысленно. В программе передач, которые публикуют телегиды, время показа программы уже изменено — 23.00.