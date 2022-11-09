14 ноября в дневном эфире ТНТ состоится премьера нового развлекательного ток-шоу «Женский клуб». В каждом выпуске звёздные ведущие и их приглашённые гости будут обсуждать животрепещущие вопросы например, эмоциональный абьюз, назойливых бывших, семейные финансы и кризисы во время беременности.

В рамках программы пять остроумных ведущих на примере личных историй будут обсуждать, как справлялись с теми или иными жизненными ситуациями. Постоянными лицами проекта станут телеведущая Ксения Бородина, актриса Яна Кошкина, примадонна шоу «Однажды в России» Ольга Картункова и звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина, а также стилист, дизайнер с мировым именем, работающий над образами для Ланы lель Рей, Леди Гаги и Дженнифер Лопес, — Алина Герман.

Ток-шоу «Женский клуб». Пресс-служба телеканала ТНТ. Ток-шоу «Женский клуб». Пресс-служба телеканала ТНТ. Ток-шоу «Женский клуб». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Они создадут в студии непринуждённую атмосферу женских посиделок, в которой можно максимально откровенно говорить о важном и озвучивать самые смелые мнения. Ведущие будут как делиться личными историями, так и вместе с приглашёнными звёздами или экспертами помогать зрителям в зале разобраться с их проблемами. Всё это — в атмосфере позитива и юмора, ведь производством программы занимается компания Comedy Club Production.

Ток-шоу «Женский клуб». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Формат передачи вряд ли можно назвать оригинальным. Десять дет назад на Первом канале выходило ток-шоу «Между нами, девочками», которпое позиционировалось как возможность услышать мысли людей противоположного пола, посмотреть на себя со стороны. Женщины могли узнать, что на самом деле думают о них мужчины, что на самом деле важно для них и где кроется корень зла взаимного недопонимания. А мужчины узнали, чего дамы ждут от них, как интерпретируют их слова и поступки.

Ток-шоу «Девчата». Пресс-служба телеканала «Россия-1″.

На канале „Россия“ тоже был свой, женский, вариант программы. „Девчата“ были посиделками умных и острых на язык женщин. Ведущими в разное время были Марина Голуб, Рита Митрофанова, Тутта Ларсен, Ольга Шелест, Алла Довлатова и Мария Голубкина.

Ток-шоу „Женский клуб“. Пресс-служба телеканала ТНТ.

„Женский клуб“ — это шоу для женщин и про женщин. Наша цель — дать женщинам по ту сторону экрана почувствовать, что они не одни, что всё, что с ними происходит, случается и с нами тоже. У всех бывают взлёты и падения, но главное — всегда верить в себя! И в женскую силу», — говорит Ксения Бородина, которая, судя по всему, будет играть первую скрипку в квинтете ведущих шоу.