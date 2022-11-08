8 ноября
КИНО & ТВ ЗВЕЗДЫ СОВЕТЫ
Девушка и осень.
12 полезных привычек, которые не дадут вам заболеть осенью

Телефильм «Англия — Россия. Коварство без любви» расскажет, как «англичанка гадит»

Сегодня, 8 ноября, в эфире НТВ состоится премьера 10-серийного документального фильма «Англия — Россия. Коварство без любви». Это экспертное историческое расследование российско-британских отношений со времён Ивана Грозного и до наших дней, сообщает пресс-служба телеканала.

Пропаганда. Карикатура.
Пропаганда. Карикатура.
matveychev-oleg.livejournal.com

Фильм основан на уникальных малоизвестных документах из архивов МИДа России, Центрального архива ФСБ, Государственного архива, архива Службы внешней разведки и, что особенно важно подчеркнуть, Национального архива Великобритании. Многие из этих документов зритель увидит впервые, будут использованы не только материалы из закрытых источников, но и редкая кинохроника, а также комментарии авторитетных дипломатов и историков как с российской, так и с британской стороны.

Первая серия «Чисто английская провокация» будет посвящена подрывной деятельности, которую Великобритания вела на протяжении долгих лет. Например, о «Деле Локарда» — попытке британцев спровоцировать контрреволюционный переворот в советской России в 1918 году, создании «Письма Зиновьева», сфабрикованного британской разведкой документа якобы с призывами председателя Исполкома Коминтерна к британским коммунистам о свержении законной власти. О попытке заминировать военный корабль, на котором Хрущёв совершал свой визит в Лондон, которая, без сомнений, также является провокацией со стороны Великобритании. И, конечно, о последних действиях британцев в Чёрном море, которые не оставляют сомнений в том, что каждая провокация тщательно спланирована и каждая из них имеет свою цель.

Хакер.
Хакер.
freepik.com/DCStudio

Вторая серия «Британские корни Гитлера» расскажет о том, как приход Гитлера к власти в нацистской Германии был воспринят в Великобритании и с пониманием, и с одобрением, и зигующая юная королева — это совсем не фейк. Отсюда и «умиротворение» Гитлера, и Мюнхенский сговор, и интрига с таинственным арестом Гесса и ещё более таинственным его убийством английской охраной накануне освобождения из тюрьмы. Неслучайно, именно в Великобритании родилось «крылатое» выражение: «Если бы Гитлера не было, его бы стоило создать»!

Смотрите также
Комментарии
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость