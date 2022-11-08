Фильм основан на уникальных малоизвестных документах из архивов МИДа России, Центрального архива ФСБ, Государственного архива, архива Службы внешней разведки и, что особенно важно подчеркнуть, Национального архива Великобритании. Многие из этих документов зритель увидит впервые, будут использованы не только материалы из закрытых источников, но и редкая кинохроника, а также комментарии авторитетных дипломатов и историков как с российской, так и с британской стороны.

Первая серия «Чисто английская провокация» будет посвящена подрывной деятельности, которую Великобритания вела на протяжении долгих лет. Например, о «Деле Локарда» — попытке британцев спровоцировать контрреволюционный переворот в советской России в 1918 году, создании «Письма Зиновьева», сфабрикованного британской разведкой документа якобы с призывами председателя Исполкома Коминтерна к британским коммунистам о свержении законной власти. О попытке заминировать военный корабль, на котором Хрущёв совершал свой визит в Лондон, которая, без сомнений, также является провокацией со стороны Великобритании. И, конечно, о последних действиях британцев в Чёрном море, которые не оставляют сомнений в том, что каждая провокация тщательно спланирована и каждая из них имеет свою цель.

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Вторая серия «Британские корни Гитлера» расскажет о том, как приход Гитлера к власти в нацистской Германии был воспринят в Великобритании и с пониманием, и с одобрением, и зигующая юная королева — это совсем не фейк. Отсюда и «умиротворение» Гитлера, и Мюнхенский сговор, и интрига с таинственным арестом Гесса и ещё более таинственным его убийством английской охраной накануне освобождения из тюрьмы. Неслучайно, именно в Великобритании родилось «крылатое» выражение: «Если бы Гитлера не было, его бы стоило создать»!