Ольга Лебедева (Боярская) — selfmade woman, которая всегда играет по правилам и не ищет «обходных путей» — не заискивает перед власть имущими, не потакает бандитам, не ездит по обочинам и не даёт взяток. Она честно ведёт бизнес и даже готова выплачивать зарплату сотрудникам из собственного кармана, чтобы не оставлять людей обманутыми.

Сериал «Без правил». kinopoisk.ru

Но внезапно участок, принадлежащий её компании, привлекает внимание криминального авторитета Галямина (Куценко). И дело не только в том, что там обнаружили минеральные воды. Теперь для бандита старой закалки «прогнуть» зарвавшуюся конкурентку — дело принципа, ради которого он готов вспомнить методы своей бурной и кровавой молодости. По иронии судьбы к Ольге на помощь приходят бывший бандит и бывший мент, которые одинаково устали жить по законам лихих 90-х.

Сериал «Без правил». kinopoisk.ru

Со времён «Антикиллера» Гоша Куценко играет амбивалентных героев, которые вроде и хорошие, но не без грешка. В «Без правил» он играет настоящего монстра, который не остановится ни перед чем. Да, у него старушка-мать в деменции и он трогательно за ней ухаживает, но приказы о расправах над конкурентами отдаёт быстро, чётко, без дрожи в голосе. Настоящий отморозок из 1990-х, который сумел выжить в кровавой мясорубке криминальных разборок, но не остепенился и не стал вести свои дела по-новому. Вот против такого монстра и пошла войной предпринимательница, которая верит, что «сейчас времена другие».

Сериал «Без правил». kinopoisk.ru

«На тропу войны с всесильным „волком“ Сергеем Галяминым и его „псами“ выходит красивая, умная и образованная предприниматель Ольга Лебедева, — говорит режиссёр Иван Китаев. — История противостояния созидающей и талантливой женщины и человека из касты „неприкасаемых“, рассказанная в жанре современной криминальной драмы, обнажает многие актуальные, узнаваемые язвы современного общества».

И главная беда — это коррупция, уходящая корнями далеко наверх. В этом фильм очень напоминает легендарный итальянский «Спрут». Лебедева не самая простая бизнесвуман, у неё есть подвязки в высших эшелонах, но даже она оказывается бессильна перед Галяминым. Неудачи преследуют её по всем фронтам: банки замораживают кредитные линии, на предприятии — «маски-шоу», полиция давно прикомлена бандитами… И все это делает «Без правил» отличным триллером, а принципиальная и умная Ольга вызывает уважение…

Сериал «Без правил». kinopoisk.ru

«Для нас это важный и нужный в сегодняшних реалиях проект о женщине, которая смогла убедить двух консервативно настроенных мужчин из параллельных вселенных (бывшего мента и бывшего бандита) поверить в её правду и выступить на её стороне в схватке с легализованным бандитом Галяминым, „призраком“ из 90-х, для которого „курица не птица, баба не человек“, — отмечает продюсер Нелли Яралова. — Вместе им удалось победить не только этот предрассудок, но и мнение о том, что деньги, власть и связи решают всё».