Она играет девушку Марию — испорченную тусовщицу, которая живёт за чужой счёт. Однажды в Эмиратах она попадает в ночной клуб вместе с женой миллиардера и вечеринка выходит из-под контроля. Теперь Марии грозит тюрьма, её преследуют опасные люди, а счета оказываются заблокированы. Спасается оторва на родине, но не в дорогой столичной квартире, а в стенах провинциального монастыря, где ей придётся радикально изменить свой разгульный образ жизни.
Кстати, бэкграунд самой начинающей актрисы уже вызвал возмущение ревнителей морали, которые отказали ей в возможности сыграть героиню, которая ищет искупление своих грехов в стенах храма и открывает для себя обычные человеческие радости, вместо лайков, хайпа и кэшбека. Но режиссер в своём выборе уверен: в интервью он заявил, что никого другого после проб Ивлеевой представить в главной роли уже не мог.
Компанию Ивлеевой составили Филипп Янковский, Мария Миронова, Марк Эйдельштейн, Джаник Файзиев, Светлана Иванова. Автором идеи стала Александра Ремизова, участвовавшая в запуске таких проектов, как «Нулевой пациент» и «Триггер», а режиссёром Александр Молочников, из-за гражданской позиции которого премьера фильма долгое время оттягивалась.