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Непослушница Настя Ивлеева скрылась в «Монастыре» от больших проблем

19 ноября на «Кинопоиске» выйдет долгожданный сериал «Монастырь» (18+), который станет актёрским дебютом блогера и телеведущей Насти Ивлеевой в драматическом жанре (до этого она снималась в комедии «Туристическая полиция»). Внимательным зрителям сюжет и посыл фильма в чём-то напомнит недавнюю комедию «Непослушник».

Сериал "Монастырь".
Сериал "Монастырь".
kinopoisk.ru

Она играет девушку Марию — испорченную тусовщицу, которая живёт за чужой счёт. Однажды в Эмиратах она попадает в ночной клуб вместе с женой миллиардера и вечеринка выходит из-под контроля. Теперь Марии грозит тюрьма, её преследуют опасные люди, а счета оказываются заблокированы. Спасается оторва на родине, но не в дорогой столичной квартире, а в стенах провинциального монастыря, где ей придётся радикально изменить свой разгульный образ жизни.

Сериал &quot;Монастырь&quot;.
Сериал «Монастырь».
kinopoisk.ru

Кстати, бэкграунд самой начинающей актрисы уже вызвал возмущение ревнителей морали, которые отказали ей в возможности сыграть героиню, которая ищет искупление своих грехов в стенах храма и открывает для себя обычные человеческие радости, вместо лайков, хайпа и кэшбека. Но режиссер в своём выборе уверен: в интервью он заявил, что никого другого после проб Ивлеевой представить в главной роли уже не мог.

Сериал &quot;Монастырь&quot;.
Сериал «Монастырь».
kinopoisk.ru

Компанию Ивлеевой составили Филипп Янковский, Мария Миронова, Марк Эйдельштейн, Джаник Файзиев, Светлана Иванова. Автором идеи стала Александра Ремизова, участвовавшая в запуске таких проектов, как «Нулевой пациент» и «Триггер», а режиссёром Александр Молочников, из-за гражданской позиции которого премьера фильма долгое время оттягивалась.

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