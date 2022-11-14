На этой неделе Екатериан Вилкова станет главной российской актрисой на федеральных телеканалах. Почти в одно и тоже время в вечернем прайм-тайме на Первом канале и на канале «Россия 1» будут показывать сериалы, в которых она играет ведущие роли. На первой кнопке — это третий сезон «Шифра», а на второй — остросюжетный детектив «Баренцево море»: новая миссия контрразведчиков Сабурова и Солей, с которыми зритель впервые познакомился в проекте «Чёрное море».

1944 год. Советской контрразведке становится известно, что планируется крупный диверсионный акт в Мурманском порту, через который СССР получает по северному маршруту жизненно необходимые военные грузы от союзников.

Сериал «Балтийское море». Пресс-служба телеканала «Россия 1».

Перед уже слаженным дуэтом офицеров — подполковником Сабуровым (Павел Трубинер) и майором Солей (Екатерина Вилкова) стоит задача: не только спасти порт от взрыва, сорвав вражескую операцию, но и найти и обезвредить главу диверсантской группы — капитана финской армии и агента германской разведки Лаури Тарни (Игорь Петренко), с которым у Сабурова давние счёты.

Сериал «Балтийское море». Пресс-служба телеканала «Россия 1».

Контрразведчики вступают в опасный поединок с умным, коварным и беспощадным врагом. Все усложняется тем, что Елене и Сергею предстоит непростой выбор в личной жизни: обоим надо решить, есть ли у них право быть счастливыми, когда на кону безопасность страны и жизни тысяч людей.

Сериал «Балтийское море». Пресс-служба телеканала «Россия 1». Сериал «Балтийское море». Пресс-служба телеканала «Россия 1». Сериал «Балтийское море». Пресс-служба телеканала «Россия 1».



Сериал «Чёрное море» показали 2020 году, накануне Дня Победы. Захватывающий сюжет в лучших традициях советских военных детективов и прекрасные актёрские работы пришлись по вкусу и зрителям, и критикам. Телефильм был отмечен множеством престижных наградами: от победа на конкурсе «ТЭФИ-Летопись Победы» до приза зрительских симпатий фестиваля исторических фильмов «Вече». Поэтому неудивительно, что история героев получила своё продолжение уже на новом — северном — фронте военных действий.

Сериал «Балтийское море». Пресс-служба телеканала «Россия 1».

В новом сезоне к актёрскому составу присоединился Игорь Петренко. «Наш фильм — ещё одна возможность рассказать о Великой Отечественной войне подрастающему поколению. Он интересен тем, что в нём есть и личные взаимоотношения, и предательства, и история нашей страны в целом. У меня было много сложных сцен, но от съёмок я в восторге. Мы снимали в Заполярье, в Мурманске — там такие красивые места, фантастическая северная природа!», — говорит актёр.