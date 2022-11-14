1944 год. Советской контрразведке становится известно, что планируется крупный диверсионный акт в Мурманском порту, через который СССР получает по северному маршруту жизненно необходимые военные грузы от союзников.
Перед уже слаженным дуэтом офицеров — подполковником Сабуровым (Павел Трубинер) и майором Солей (Екатерина Вилкова) стоит задача: не только спасти порт от взрыва, сорвав вражескую операцию, но и найти и обезвредить главу диверсантской группы — капитана финской армии и агента германской разведки Лаури Тарни (Игорь Петренко), с которым у Сабурова давние счёты.
Контрразведчики вступают в опасный поединок с умным, коварным и беспощадным врагом. Все усложняется тем, что Елене и Сергею предстоит непростой выбор в личной жизни: обоим надо решить, есть ли у них право быть счастливыми, когда на кону безопасность страны и жизни тысяч людей.
Сериал «Чёрное море» показали 2020 году, накануне Дня Победы. Захватывающий сюжет в лучших традициях советских военных детективов и прекрасные актёрские работы пришлись по вкусу и зрителям, и критикам. Телефильм был отмечен множеством престижных наградами: от победа на конкурсе «ТЭФИ-Летопись Победы» до приза зрительских симпатий фестиваля исторических фильмов «Вече». Поэтому неудивительно, что история героев получила своё продолжение уже на новом — северном — фронте военных действий.
В новом сезоне к актёрскому составу присоединился Игорь Петренко. «Наш фильм — ещё одна возможность рассказать о Великой Отечественной войне подрастающему поколению. Он интересен тем, что в нём есть и личные взаимоотношения, и предательства, и история нашей страны в целом. У меня было много сложных сцен, но от съёмок я в восторге. Мы снимали в Заполярье, в Мурманске — там такие красивые места, фантастическая северная природа!», — говорит актёр.
Кстати
Если вам близок формат «запойного просмотра», все серии остросюжетного детектива «Баренцево море» уже доступны на платформе «СМОТРИМ».