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Что ждёт героиню Светланы Ивановой в третьем сезоне «Теста на беременность»

В судьбе каждого актёра есть проект, с которым зрители будут его ассоциировать. При всём многообразии ролей, таким проектом для Светланы Ивановой пока является медицинская драма «Тест на беременность», третий сезон которого начнут показывать 16 ноября в онлайн-кинотеатре KION, а после покажут в эфире Первого канала.

Сериал "Тест на беременность 3".
Сериал "Тест на беременность 3".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.

Медицинская мелодрама рассказывает про непростую судьбу акушера-гинеколога Натальи Бахметьевой (Светлана Иванова), которая на работе утешает нервных рожениц и спасает жизни младенцев, а в редкие минуты покоя пытается наладить личную жизнь.

Сериал &quot;Тест на беременность 3&quot;.
Сериал «Тест на беременность 3».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.

Во втором сезоне Наталье пришлось выбирать между развитием карьеры и счастьем материнства. Героиня выбрала второй вариант, но всё равно была вынуждена выйти из декрета, чтобы разобраться с проблемами, которые никто, кроме неё, решить не мог.

Сериал &quot;Тест на беременность 3&quot;.
Сериал «Тест на беременность 3».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.

«Я получаю огромное количество писем все эти годы, с момента выхода первого сезона, про то, как наш фильм помог определиться с будущей профессией, некоторые из тех, кто выбрали акушерство как специальность под впечатлением от просмотра первого сезона, сейчас уже приходили к нам на съёмочную площадку в качестве помощников и консультантов. Это совершенно удивительная история, конечно!» — говорит Иванова.

Сериал &quot;Тест на беременность 3&quot;.
Сериал «Тест на беременность 3».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.

В третьем сезоне в жизни врача Натальи — новый, переломный этап. Больницу передают частному лицу и переоборудуют в коммерческий перинатальный центр, а главным врачом назначают принципиальную и высокомерную Нину Артамонову (Кристина Орбакайте). На операционный стол к Бахметьевой попадает пациентка в тяжёлом состоянии, и ради неёе Наталья проводит операцию, на которую у клиники нет лицензии. За это главврач увольняет Бахметьеву, которая вынуждена срочно искать работу, ведь ей надо заботиться о трёхлетнем сыне Мише.

Кроме истории главной героини, в сериале также будут показаны судьбы пациентов и других сотрудников клиники. Режиссёром «Теста на беременность 3» стал Михаил Вайнберг, поставивший первый сезон проекта, который выходил на Первом канале в 2014 году.

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