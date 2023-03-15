90 лет Майклу Кейну: как выходец из лондонских трущоб стал рыцарем Её Величества и полюбил Покахонтас из рекламы

14 марта одному из самых востребованных британских актёров второй половины ХХ века Майклу Кейну стукнуло 90! Фильмов у него больше, чем прожитых лет, наград примерно столько же. Среди них особо выделяются два премии «Оскар» и три статуэтки «Золотой глобус». Его акцент, взгляд и манеры не спутать ни с чьими другими, каждое его появление на экране, хоть в главной роли, хоть в камео — как глоток хорошего английского чая.

«На что мне эти бумажки?»

В семье грузчика Мориса Майклуайта актёров отродясь не бывало. Он с утра до ночи таскал неподъёмные тюки, гружённые рыбой, жена его убиралась в домах побогаче, да и вообще ни от какой честной работы не отказывалась. А вот сыновей в чёрном теле они не держали: младшенькому позволили учиться аж до шестнадцати лет! Да что толку?

Майкл Кейн. IMDB.com

Морис-младший без царя в голове: завалил все экзамены и загремел в армию. Где-то он сейчас? Приходили весточки из Германии, а с тех пор, как его отправили в Корею, прямо в самое пекло, — ни ответа, ни привета. Вряд ли Майклуйат-старший мог представить себе, что в действительности творилось в то время в душе его сына. Морис проклял всё на свете: за два года, с 1952-го по 1954-й, он вдоволь надышался кровью и порохом и насмотрелся на смерть товарищей. Теперь у него была только одна цель — вырваться из этого ада и больше никогда в него не возвращаться.

Мечты о лучшей жизни

Во время службы в арми они с товарищами частенько рассматривали купленные из-под полы у местных коммивояжеров запрещённые журналы, со страниц которых призывно улыбались полуодетые длинноногие красавицы. «На что мне эти бумажки? — заявил однажд товарищам молодой Майклуайт. — У меня такого добра — и беленьких, и черненьких и каких хотите — будет выше крыши! И лимузин, и дом огромный ещё!»

«Молодость». kinopoisk.ru

В ответ на взрыв смеха он только сжал кулаки и дал себе ещё один зарок: никто больше не будет над ним смеяться! Морис Майклуайт будет богат! Паренёк из нищего лондонского квартала решил стать актёром. Расчёт был верен: шарма ему было не занимать. А мастерство… Да много ли умения надо, чтобы повторить пару строчек!

Я буду Майклом Кейном!

Майкл Кейн. IMDB.com

Вот только что-то надо было делать с именем. Имена «Морис» и «Джозеф» Майклуайту не нравились. Тогда, обрубив половину фамилии, мистёр Майклуайт превратился в… Майкла. Первоначальный вариант псевдонима «Майкл Скотт» отмел его агент: актёр с таким именем уже существовал. Майкл выглянул из телефонной будки и быстро огляделся по сторонам. «Кейн! Я буду Майклом Кейном!» — закричал он в трубку агенту: на кинотеатре «Одеон» красовалась афиша легендарного «Мятежа Кейна» с Хамфри Богартом. «Повернись я в другую сторону, — шутил впоследствии актёр, — и меня вполне могли бы звать Майкл Сто Один Далматинец».

Обаяние простолюдина — особая изюминка

Майкл Кейн. IMDB.com

Повторить пару строчек оказалось не так-то просто. В начале карьеры недочёты Кейна еще не были ему столь очевидны. Но много лет спустя Майкл, зрелый человек и состоявшийся артист, с горечью признался в одном из интервью: «Если бы меня сейчас спросили, чего я хочу больше всего, я бы ответил: переиграть свои старые роли! О, как сочно, как естественно я бы сейчас играл! Увы, теперь мне приходится каждый раз напоминать себе о том, что вот этот сопливый позёр давно уже стёрт с лица земли моими же собственными руками».

Первые роли не принесли Кейну славы, но в 1964 году проходная роль лейтенанта Бромхеда в картине «Зулусы» неожиданно снискала признание критиков. Уже тогда стало понятно, что обаяние простолюдина — особая изюминка Кейна. Даже местечковый акцент его не портил.

«Досье «Ипкресс». kinopoisk.ru

В 1965 году по протекции друга, Шона Коннери, к тому времени уже звезды, Кейн снялся в картине «Досье «Ипкресс». Эксцентричный сержант Гарри Палмер снискал себе любовь зрителей, несмотря на то, что был фактически антиподом Джеймса Бонда. Но это только шло ему на пользу: Палмер со своими понятными, знакомыми каждому проблемами и при этом с невероятной способностью выпутываться из неприятностей полюбился зрителям. Позднее Кейн снялся ещё в четырёх картинах-сиквелах в роли Палмера.

Все деньги… заработаешь!

Фильм 1966 года «Альфи» был настоящим прорывом — история обаятельного ловеласа из низших слоев общества сделала Кейна звездой американского проката. Увы, на родине, в чопорной Англии, он заработал себе репутацию выскочки-кокни.

«Челюсти: месть». kinopoisk.ru

Множество мелких ролей только усугубили ситуацию: актёра часто называли «всеядным» — он не отказывался даже от заведомо слабых проектов. «Никогда не знаешь, какой фильм «выстрелит», — оправдывался он перед газетчиками. — И ещё… кто, по-вашему, будет оплачивать мои счета?»

После удач начала и середины 1970-х в жизни Майкла Кейна наступил сложный период. Кончилось тем, что в 1987 году актёр не попал на церемонию вручения «Оскара», где его чествовали. Кейн не смог выбраться с острова, где снимался… в треш-хорроре «Челюсти: месть». Проблемы были не только в карьере.

«Челюсти: месть». kinopoisk.ru

Когда-то он поклялся себе убежать от войны, потом — от бедности. Но куда было деться от себя? Актёр поймал себя на том, что в периоды тяжелейших депрессий, причиной которых стало переутомление, он выпивает не меньше бутылки крепкого спиртного в день. Майкл нашёл в себе силы посмотреть врагу в лицо и добровольно прошёл курс лечения от алкоголизма.

Покахонтас и рыцарь

Личная жизнь Кейна поначалу тоже складывалась не очень удачно: его трехлётний брак с актрисой Патрисией Хайнс, от которого у актёра есть дочь Доминик, распался в 1958 году, и в его жизни долго не было женщины, которую он бы назвал своей.

Майкл Кейн с супругой. IMDB.com

Свою вторую жену, Шакиру, он впервые увидел в 1972 году в рекламе кофе. Майкл совершенно потерял голову от девушки с лицом принцессы Покахонтас, специально поехал в Бразилию, откуда девушка была родом, познакомился с ней, и отметил с ней золотую свадьбу! У них есть дочь Наташа, дипломированный философ и просто красавица — вся в мать. «Если у вас море поклонниц, есть только один способ выплыть — ваша жена должна быть красивее их всех. Мне в этом смысле здорово повезло», — говорит актёр.

Ренессанс карьеры

«Молодость». kinopoisk.ru

К концу 1990-х актёр так устал от проектов категории В, что, получив очередной слабый сценарий, отвечал: «Знаете, я не только не буду сниматься в вашем фильме, но и вам от души советую его не снимать». Какое-то время Кейн вполне успешно занимался ресторанным бизнесом. В карьере, увы, было затишье.

«Кровь и вино». kinopoisk.ru «Правила виноделов». kinopoisk.ru «Сыщик». kinopoisk.ru

Ренессанс начался в конце века. Роль в картине Джека Николсона «Кровь и вино» (1996) Кейн считал своим возвращением в большом кино. Фильм «Голосок» принёс ему третий в карьере «Золотой глобус», а в 1999 году он получил второго «Оскара», за роль в нашумевших «Правилах виноделов»

Он вышел из самых низов лондонского общества, а почтенный возраст встретил настоящей иконой мирового кинематографа и с титулом рыцаря Её Величества.

В 2000 году Елизаветой II актёр был посвящен в рыцари: так в Британии появился сэр Морис Джозеф Майклуайт. Его роли в картинах XXI века никто не сможет назвать «проходными». Актёр шутит: «Я и рад бы сняться в паре-тройке плохих лент, но, увы, едва у меня выдаётся перерыв между хорошими фильмами — пора ехать за наградой».

«Тёмный рыцарь». kinopoisk.ru

После своего 80-летнего юбилея актёр заявил, что планирует закончить карьеру в 90 лет. «Не могу себе представить ничего более удручающего, — сказал актёр, — чем в конце жизни сидеть в кресле качалке на крыльце дома, сожалея о том, что ты сделал или не успел сделать». Поэтому нам слабо верится в его добровольную пенсию. Так что желаем ему крепчайшего здоровья и ждём ещё много интересных проектов!