«Форсаж 10», «Дюна 2» и «Супербратья Марио»: какие голливудские фильмы выйдут в пиратский кинопрокат России

Демарш голливудских студий подкинул нашим киноманам проблем, но не стал препятствием для выхода новинок на широкие экраны. Продолжения «Аватара», «Топ Гана», «Чёрной Пантеры» и другие суперхиты окольными путями всё равно вышли в России. Пока наши парламентарии собираются решить проблему с недоступностью западных релизов с помощью закона о принудительном лицензировании контента, рассказываем какие фильмы стоит ждать в 2023 году.

«Человек-муравей и Оса. Квантомания»

«Человек-муравей и Оса. Квантомания"/ IMDB.com

Кинокомикс. Третий фильм о Скотте Лэнге (Пол Радд) и первый фильм пятой фазы кинематографической вселенной Marvel. Действие происходит в квантовом мире, куда попадает герой вместе с повзрослевшей дочерью. В предыдущих фильмах квантовый мир показывали урывками, теперь создатели раскроют его полностью. После победы над Таносом кинематографическая вселенная долгое время существовала без центрального антагониста, против которого все герои саги, объединив усилия, могли бы сражаться. В «Квантомании» нового главного злодея наконец представят зрителям. Им станет Канг Завоеватель (сыгранный Джонатаном Мейджерсом), который умеет путешествовать во времени и существует параллельно в разных временных линиях.

«Подземелья и драконы: честь среди воров»

«Подземелья и драконы: честь среди воров». IMDB.com

Фэнтези. Киношники не раз пытались извлечь выгоду из сумасшедшей популярности игровой вселенной «Подземелий и драконов». Однако все попытки окончились оглушительным провалом: фанаты Dungeons & Dragons обвиняли создателей картин в пренебрежении духом игры, а люди посторонние и вовсе не поняли смысла всего действа. Но у фильма, который должен выйти на экраны летом 2023 года, похоже, есть шанс: посмотревшие трейлер игроки утверждают, что создателям картины удалось уловить нужное настроение, а мир своей пестротой и разнообразием идеально соответствует вселенной игры. Актёрский состав впечатляет: Крис Пайн («Звёздный путь»), Мишель Родригес («Форсаж»), Хью Грант («Джентльмены»).

«Крик 6»

«Крик 6». kinopoisk.ru

Ужасы. Большие затейники Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт («Я иду искать») продолжают культовую франшизу Уэса Крэйвена. Новая часть слэшера впервые развернётся за пределами злосчастного городка Вудсборо и переедет в Нью-Йорк. Четверо выживших героев из прошлого фильма (среди них — Дженна Ортега, звезда «Уэнсдэй») попытаются там расслабиться, но окажется, что маньяк Призрачное Лицо следует за ними. Главная героиня франшизы Сидни Прескотт в продолжении не появится — актриса Нив Кэмпбелл отказалась от съёмок из-за не устроившего её гонорара.

«Стражи Галактики 3»

«Дюна 2». kinopoisk.ru

Кинокомикс. Прощальная гастроль весельчака Джеймса Ганна в киновселенной Marvel. Теперь он занимается развитием конкурирующей франшизы DC Comics. Заключительная часть трилогии покажет развязку всей сюжетной линии и будет довольно мрачной и драматичной. Питер будет скучать по погибшей Гаморе, а новым главным злодеем станет Высший Эволюционер. В борьбе с ним погибнет один из Стражей (кто именно — пусть пока останется секретом). Говорящего енота Ракету обещают раскрыть с неожиданной стороны — как самое грустное существо во Вселенной.

«Джон Уик» 4

«Джон Уик 4». IMDB.com

Боевик. Это один из немногих западных фильмов, у которого есть дата релиза в России! Запомните — с 22 марта фильм с Киану Ривзом абсолютно законно будут показывать в нашей стране! Новая лента в цикле про непобедимого киллера Бабу-ягу, которому мешают спокойно жить, выйдет в легальный прокат на следующей неделе. Герой Киану Ривза выступит против Правления преступных кланов и будет сражаться с ними в Японии, Париже и среди песков Иордании. Режиссёр Чад Стахелски уже предупредил фанатов, чтоб они не ждали счастливого конца.

«Супербратья Марио. Фильм»

«Супербратья Марио. Фильм». IMDB.com

Мультфильм. Очень аккуратная в вопросе любых адаптаций своих игр, Nintendo наконец-то согласилась сделать большой анимационный проект по мегахиту многих поколений. Последний раз игру экранизировали в 1993 году, и тогда адаптация с треском провалилась. Сейчас за производство отвечает студия Illumination («Миньоны», «Зверопой», «Лоракс»), поэтому можно быть уверенным, что всё движется в правильном направлении. Первые трейлеры настраивают на красочное приключение для всей семьи, которое потом захочется пересматривать, а не посмотреть и забыть.

«Форсаж 10»

«Форсаж 10». IMDB.com

Боевик. Первая часть завершающей дилогии всей легендарной гоночной франшизы только подготовит зрителя к эпохальному финалу, поэтому рекордов здесь ждать не стоит. Однако «Форсаж 10» всё равно станет событием для каждого любителя зрелищного кино. Тем более в новом фильме к звёздному актёрскому составу присоединятся Джейсон Момоа и Бри Ларсон, а также ходят слухи о возвращении героини Галь Гадот.

«Индиана Джонс и часы судьбы»

«Индиана Джонс и часы судьбы». IMDB.com

Археолог-авантюрист Индиана Джонс в исполнении неувядающего Харрисона Форда сохраняет свою популярность у зрителей, несмотря на редкое появление на экранах: предыдущий, четвёртый фильм вышел на экраны в далёком 2008 году. Впрочем, перерыв между ним и третьей картиной франшизы составил почти 20 лет и это вовсе не помешало его успеху. Больше смущает другое: впервые фильм об Индиане снимает не Стивен Спилберг.

На сей раз картину доверили Джеймсу Мэнголду, режиссеру интересному и разноплановому. В его активе — фильмы совершенно разных жанров — от романтической мелодрамы «Кейт и Лео» и драматической «Прерванной жизни» до супергеройских экшенов «Росомаха. Бессмертный» и «Логан». Каким станет в его исполнении приключенческий фильм, можно только догадываться.

А вот в актёрском ансамбле можно не сомневаться: в шляпе и с хлыстом по-прежнему выступает Харрисон Форд, на котором создатели картины испытали немало омолаживающих эффектов — столь успешно, что в ретроспективных эпизодах нынешнего Форда не отличишь от его собственной персоны образца конца 1990-х годов.

«Индиана Джонс и часы судьбы». IMDB.com

Действие происходит в 1969 г, в эпоху космической гонки. Врагами Индианы вновь станут нацисты — они теперь работают на NASA и замышляют что-то нехорошее. Главного антагониста играет Мадс Миккельсен — образ его героя вдохновлён знаменитым немецким учёным и отцом американской космической программы Вернером фон Брауном. Старенькому Индиане (Харрисону Форду уже стукнуло 80!) решили дать молодую напарницу — герою придумали крестницу в исполнении Фиби Уоллер-Бридж.

«Человек-паук. Паутина вселенных»

«Человек-паук. Паутина вселенных». IMDB.com

Кинокомикс. Не будет преувеличением сказать, что первая часть была лучшим фильмом, имевшим какое-то отношение к вселенной Marvel за последние годы. Потрясающая психоделическая картина не требовала никакой особой подготовки, а попросту стала примером очень талантливой и изобретательной анимации. В сиквеле нам обещают шесть детально проработанных и очень разных вселенных.

«Миссия невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1»

«Миссия невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1». kinopoisk.ru

Боевик. И снова в бой идут одни «старики»! Том Круз уже много раз обещал закрыть франшизу «Миссия невыполнима», но боссы Paramount не давали ему это делать, поскольку кассовые сборы продолжали оставаться на высоте. Но вроде бы на сей раз все настроены решительно. Проводы на заслуженный отдых агента Итана Ханта пройдут в двух частях. Релиз первой «Смертельной расплаты» запланирован на июль. Вторая и финальная для всей франшизы выйдет ровно через год.

Речь в седьмой части пойдёт о борьбе суперагента Итана Ханта и его команды с международной террористической организацией «Апостол», грезящей ядерным апокалипсисом. Том Круз снова бросит вызов смерти, на этот раз не в кабине истребителя, как «Топ ган», а за рулём мотоцикла, на котором актёр решил спрыгнуть в каньон без страховки. Нет-нет, это не сводка дорожного происшествия, а новый сумасшедший трюк, который сорвиголова провернул на съёмках.

«Барби»

«Барби». IMDB.com

Трагикомедия. Барби — это не просто игрушка, это символ. Уже сейчас фильм кажется чем-то большим, чем просто экранизацией жизни игрушки. По сюжету Барби (Марго Робби) изгоняют из Барбиленда в реальный мир из-за несоответствия стандартам красоты. В нашем мире блондинке предстоит обрести внутреннюю гармонию. Посмеяться над современной кукольной жизнью особенно хочется, учитывая, что вся последняя критика капитализма в Голливуде была очень злой («Не смотрите наверх», «Достать ножи: стеклянная луковица», «Меню»).

«Дюна 2»

«Дюна 2». IMDB.com

Фантастика. Первая часть экранизации культового романа Фрэнка Герберта оборвалась на полуслове, но привела в восторг любителей визионерских картин. «Дюна 2» продолжит историю Пола Атрейдеса — наследника могущественного дома, прибывшего на пустынную планету Арракис для добычи пряности — ценнейшего ресурса в Галактике. Мы узнаем, как именно он станет мессией-Муад'Дибом, объединит племена и даст отпор злобным Харконненам.

«Оппенгеймер»

«Оппенгеймер». IMDB.com

Драма. Кристофер Нолан назвал этот фильм самым сложным и масштабным проектом, с которым ему приходилось иметь дело. Биография создателя атомной бомбы снимается по заслужившей Пулитцеровскую премиию книге «Американский Прометей: триумф и трагедия Оппенгеймера». В свой новый фильм постановщик «Довода» и «Интерстеллара» собрал главные имена индустрии (от Роберта Дауни-младшего до Гэри Олдмана), а визитной карточкой стала печальная фигура Киллиана Мёрфи в шляпе. Самым сложным, по словам Нолана, стало воссоздание ядерного взрыва без использования компьютерной графики, при помощи настоящей взрывчатки.

Что ещё посмотреть?

«Кокаиновый медведь». Жители и туристы маленького городка сталкиваются с необычной опасностью — бурым медведем, сожравшим пакет кокаина, который выпал из пролетавшего мимо самолёта. Эта безумная история имела место в действительности — в 1985 году. И даже не важно, хороша ли будет эта картина, просто некоторые истории обязаны рано или поздно становиться фильмами, и трип мишки, безусловно, одна из них.

«Баллада о змеях и певчих птицах». Фантастика. Это приквел сверхпопулярной подростковой антиутопии «Голодные игры». Фильм расскажет о становлении Кориолана Сноу в качестве тирана-правителя Панема. События разворачиваются за 64 года до первой части. Режиссёр фильма — Фрэнсис Лоуренс, поставивший три из четырёх предыдущих фильмов, а также «Константин» и «Я — легенда».

«Трансформеры. Восхождение звероботов». Фантастика. События фильма разворачиваются в 1990-х годах в Нью-Йорке и Перу. По сюжету, двое археологов впутываются в древний конфликт между роботами-трансформерами. Впервые за серию в «Трансформерах» появятся новые племена роботов, способных превращаться в животных: максималы, предаконы и террорконы.

«Убийцы цветочной луны». Мартин Скорсезе, Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро вместе сняли новый фильм. Триллер перенесёт зрителей в США 1920-х годов и расскажет об агентах ФБР, расследующих убийство в индейской резервации Осейджей, где недавно открыли месторождение нефти.

«Вилли Вонка». Фильм-приквел про молодого Вилли Вонку в исполнении Тимоти Шаламе от режиссёра «Приключений Паддингтона». Звучит так же сладко, как экскурсия по шоколадной фабрике.