Русские не сдаются! Самые ожидаемые отечественные фильмы весны 2023 года

Год назад все крупные голливудские студии заявили о приостановке работы в России, оставив нас без возможности легального просмотра новинок. Но жизнь не остановилась, тяга зрителей к свежим релизам никуда не делась. Теперь бОльшие надежды возлагаются на качественный отечественный контент. В 2023-м зрителей ждёт множество уникальных отечественных лент в самых разных жанрах. Итак, кто продолжит славный путь Чебурашки?

«Беспринципные в деревне»

«Беспринципные в деревне». kinopoisk.ru

Комедия Романа Прыгунова является продолжением сериала, три сезона которого вышли на «Кинопоиске». По сюжету, гламурные жители Патриков во главе с непутёвым героем Павла Деревянко отправляются в деревню, чтобы отпраздновать 60-летие генерала Хадякова (Николай Фоменко). Но праздник с русским застольем, рыбалкой и деревенским спа в формате бани идёт не по задуманному сценарию, когда герои умудряются переругаться между собой и настроить против себя местных жителей, так что теперь столичным штучкам придётся выживать самим.

В прокате со 2 марта

«Здоровый человек»

«Здоровый человек». kinopoisk.ru

Драма. Режиссёр Пётр Тодоровский-мл. («Полёт», «Лавстори») снял драму о человеке, которому не всё равно. Успешный спортивный комментатор Егор Тихонов (Никита Ефремов) жил спокойной и размеренной жизнью: жена (Ирина Старшенбаум), двое детей, хорошая работа. Однажды Егор стал свидетелем страшной трагедии: на его глазах была убита молодая девушка. После этого у него внутри что-то перевернулось, и Егор радикально изменил свой образ жизни. Он начал активно заниматься волонтёрством, помогать тяжелобольным детям и их семьям, участвовать в поисково-спасательных экспедициях. Пока друзья списывают перемены в характере Егора на кризис среднего возраста, а жена пытается научиться жить с ним в новых реалиях, Тодоровский предлагает зрителю подумать о том, что происходит на душе у Тихонова.

Картина получила главный приз конкурса «Русские премьеры» на Московском международном кинофестивале. Любопытно, что Старшенбаум и Ефремов уже сыграли супружескую пару в мистической драме «Сестры».

В прокате со 2 марта

«Нюрнберг»

«Нюрнберг». «НМГ кинопрокат»

Вслед за «Праведником» Сергея Урсуляка в широкий кинопрокат выходит исторический фильм «Нюрнберг» Николая Лебедева — масштабный фильм о главном судебном процессе над нацистами. в котором создатели обещают соединить шпионский детектив, романтическую драму и триллер, но при этом восстановить историческую справедливость, снова напомнив, кто победил во Второй мировой войне. Это особенно актуально в период деградации исторической памяти.

В прокате со 2 марта

«Поехавшая»

«Поехавшая». kinopoisk.ru

Мелодрама. После череды неурядиц Аня Смолина решает изменить свою жизнь. Она достаёт запылившийся велосипед, сажает в прицеп свою таксу Капу и отправляется в Магадан — мириться с мамой, с которой они не общались 13 лет. Жительница мегаполиса совсем не готова к дороге в 10 тысяч километров, но поймёт она это уже в пути и не повернёт назад. И, конечно, это путешествие принесёт ей судьбоносные встречи.

В прокате с 8 марта

«Эскортница»

«Эскортница». kinopoisk.ru

Драма. Для всех вокруг Кристина (Анна Старшенбаум) организатор выставок современного искусства, на деле же она организует развлечения для богатых клиентов в Москве и Дубае. Благодаря своему напору, ей удается всегда быть на гребне волны, заводить новые связи, получать очень богатых клиентов. Но у этой работы есть и обратная сторона — постоянное присутствие криминала, полиции и спецслужб в её жизни.

В прокате с 8 марта

«Снегирь»

«Снегирь». kinopoisk.ru

Драма. Экранизация романа Георгия Владимова «Три минуты молчания» от Бориса Хлебникова («Аритмия» и «Долгая счастливая жизнь») и Натальи Мещаниновой («Монастырь»). Видеоблогеры Никита и Максим в погоне за уникальным контентом попадают на сейнер «Снегирь». Мечты о море и приключениях быстро разбиваются о суровую реальность. На ржавом судёнышке парней ждут тонны вонючей рыбы и команда ворчливых мужиков. Да и шторм пережить на захудалом карабле непросто. В фильме снялись Макар Хлебников, Тимофей Трибунцев, Александр Робак и Евгений Сытый.

В прокате с 16 марта

«На солнце , вдоль рядов кукурузы»

«На солнце , вдоль рядов кукурузы». kinopoisk.ru

Драма. Пилот гражданских авиалиний Дамир Юсупов и предположить не мог, что однажды станет настоящим героем. 15 августа 2019 года пассажирский самолёт A321, выполнявший рейс Москва — Симферополь, сразу после взлёта с аэропорта Жуковский столкнулся со стаей чаек. У лайнера отказали оба двигателя. Однако пилоты смогли совершить невозможное — успешно посадили самолёт на кукурузное поле. Никто из 226 пассажиров и семи членов экипажа, находившихся на борту лайнера, не получил серьёзных травм. А фраза: «Идём правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», которую во время эвакуации пассажиров произнёс бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, стала девизом спасения.

В прокате с 16 марта

«Сергий против нечисти. Шабаш»

«Сергий против нечисти. Шабаш». kinopoisk.ru

Мистическая комедия. Сергию и Кате предстоит сразиться со свирепой фольклорной нечистью — генно-модифицированным Змеем Горынычем, бандой домовых, терроризирующих людей, а также дать отпор самому Вию, который пытается взять власть в свои руки. Они продолжат и личную борьбу: Катя попытается избавить Сергия от очень вредных привычек, а Сергий — растопить сердце Кати.

В прокате с 16 марта

«Медея»

«Медея». kinopoisk.ru

Мистический триллер. Новая интерпретация сюжета от режиссёра Игоря Волошина («Нирвана», «Одержимая») и сценариста Василия Сигарева. Лиза — мать двоих детей, пережившая развод. И вроде бы всё начинает возвращаться в привычное русло, но тут она получает странное предупреждение. Неизвестная сообщает Лизе, что на их семье лежит проклятие, от которого в роду погибают все дети. Готова ли Лиза на самый страшный поступок, чтобы спасти сыновей?

В прокате с 16 марта

«Дыхание»

«Дыхание». kinopoisk.ru

Драма. Врач по имени Виктор допустил фатальную ошибку и, будучи не в силах справиться с её последствиями, решил уйти из профессии. Несколько лет он успешно работал в фармацевтическом бизнесе, но в марте 2020 года его мать была госпитализирована с подозрением на коронавирус. В тот момент, когда главный герой пытался забрать маму из больницы, учреждение было закрыто на карантин. Виктор не может уйти, и для того, чтобы спасти жизнь матери, ему нужно побороть страх, победить травмирующие воспоминания и снова стать врачом.

В прокате с 30 марта

«Любовь-морковь. Восстание машин»

«Любовь-морковь. Восстание машин». kinopoisk.ru

Семейная комедия. Суперхит нулевых возвращается! Третья часть этой франшизы с Гошей Куценко и Кристиной Орбакайте вышла аж в 2010 году, но жизнь Андрея и Марины Голубевых бурлит новыми поворотами сюжета. В век высоких технологий супруги никак не могут договориться, как правильно воспитывать сына-подростка, причина — его любовь к гаджетам. Муж и жена бесконечно ссорятся, пока однажды утром не просыпаются в телах роботов-экскурсоводов Ивана да Марьи. Чтобы вернуться в свои тела, Голубевым предстоит преодолеть противоречия и прийти к взаимопониманию. Вот только роботы совсем не хотят обратно — познав все прелести человеческого существования, они решили навсегда остаться людьми.

В прокате с 30 марта

«Вызов»

«Вызов». kinopoisk.ru

Трейлер фильма впервые показали 31 декабря 2022 года, прямо перед новогодним обращением президента России, так что непросто будет найти людей, которые не видели этот ролик. Многие следят за судьбой «Вызова» ещё с 2020 года, ведь это первый фильм, снятый на земной орбите, в настоящей, а не созданной при помощи спецэффектов, невесомости.

Режиссёр Клим Шипенко («Текст», «Холоп») и исполнительница главной роли Юлия Пересильд после нескольких месяцев тренировок провели на космической станции 12 дней и отсняли 40 минут хронометража. Российские космонавты в свободное от основной работы время играли в картине эпизодические роли или помогали снять особенно сложные пролёты по станции, в нужный момент вращая Клима.

«Вызов» примечателен не только уникальным опытом съёмок на МКС, но и своим сюжетом, повествующем о кардиохирурге Евгении, которая отправилась на орбиту, чтобы провести операцию на сердце и спасти космонавта. На Земле её останется ждать дочь-подросток, с которой героиня так и не успела наладить отношения, а также коллеги, готовые помочь советом, но в самый критический момент хирургу придётся брать всю ответственность на себя.

В прокате с 20 апреля

«Яга и книга заклинаний»

«Яга и книга заклинаний». film.ru

Мультфильм. Рыжеволосая ведьма Яга живёт с котом-изобретателем и весёлыми домовыми в избушке на болотах Тридевятого царства и практикуется в магии. Чтобы научиться колдовать по-настоящему, ей не хватает Книги Заклинаний, похищенной у неё много лет назад злой колдуньей Белладонной. Внезапно судьба даёт Яге шанс поквитаться с заклятой обидчицей, когда на пороге избушки появляется царевна Синеглазка. В чём сила истинного волшебства, и кто окажется настоящей злодейкой?

В прокате c 27 апреля

«Юра-дворник»

«Юра-дворник». kinopoisk.ru

Комедия. Оставшись без работы в Москве, фотограф Рома вынужден вернуться в родную Уфу. Там он встречает наивного дворника Юру, оказавшегося в долгах из-за мошенников. Чтобы помочь собрать бедолаге хоть немного денег, он фотографирует работника метлы и лопаты в образе звезды и с помощью фотошопа помещает на обложку модного журнала. Этот снимок становится «вирусным» в интернете и превращает Юру в знаменитость.

В прокате с 4 мая.