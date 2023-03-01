Они — звёзды соцсетей и телевидения, источники радости и хорошего настроения. Любовь к кошкам во всём мире оказалась настолько велика, что их владельцы просто не могли обойтись без праздника для своих любимцев. 1 марта в России все котовладельцы отмечают День кошек. По такому случаю журнал «Телепарк» составил список самых знаменитых представителей семейства кошачьих, внесших свой вклад в кинематограф.

Кот Матроскин ( серия мультфильмов про Простоквашино)

«Зима в Простоквашино». kinopoisk.ru

Этот кот — самый хозяйственный и экономный из всех. Умеет извлечь пользу и выгоду из всего. При этом Матроскин умеет вышивать, шить, петь песни и играть на гитаре. Любит молоко и держит корову. Невероятную популярность коту Матроскину принесли бессмертные фразы, придуманные для него Эдуардом Успенским («Усы, лапы и хвост! Вот мои документы!», «Нет от тебя никаких доходов, расходы одни!», «Средства у нас есть. У нас ума не хватает») и голос народного артиста СССР Олега Табакова. Сегодня Матроскин ещё и герой рекламы.

Кот в сапогах ( «Шрек» и «Кот в сапогах»)

«Кот в сапогах». kinopoisk.ru

Пожалуй, самый известный персонаж семейства кошачьих на Западе, неудивительно, что о нём снято немало фильмов, особенно анимационных. Среди множества мяукающих хитрецов в шляпе и со шпагой мы выбрали Кота из франшизы о Шреке и его друзьях. В оригинале озвученный (и в какой-то степени сыгранный) Антонио Бандерасом кот появляется во второй части мультсериала и моментально перетягивает на себя одеяло зрительского внимания. Его фирменный трюк с умоляющим виноватым видом моментально стал мемом, а Кот получил высочайшее разрешение на собственный фильм. В прошлом году вышел уже второй самостоятельный фильм о герое плаша и шпаги.

Чучело-Мяучело ( м/ф «Чучело-мяучело»)

«Чучело-Мяучело». kinopoisk.ru

Чёрный котёнок, герой советского мультфильма режиссёра Инессы Ковалевской. Сюжет развивается вокруг желания котёнка спеть людям весёлую песню. Однако, никто из встречных слушать котёнка не хотел, и все его прогоняли, обзывая обидным прозвищем Чучело-Мяучело. После выхода этого мультфильма само выражение «Чучело-Мяучело» стало крылатой фразой. Многие родители в шутку называли так своих детей, когда они вели себя не слишком хорошо и необходимо было их за что-то пожурить.

Женщина-кошка ( «Бэтмен возвращается»)

«Бэтмен возвращается». kinopoisk.ru

Пожалуй, только такой специфический сказочник, как Тим Бёртон, мог столько сексуальности и обаяния придать героине сиквела о похождениях Бэтмена. Мистическим образом скромная секретарша Селина Кайл обратилась в Женщину-кошку, опасную злодейку, действующую только по собственному усмотрению, как и положено непокорному животному. В карьере Мишель Пфайффер было немало весьма откровенных ролей, но в «Бэтмен возвращается» она превзошла саму себя — великолепная и притягательная. Повторить успех Пфайффер пробовали, но безуспешно — ни Холли Берри, ни Энн Хэтэуэй не идут ни в какое сравнение с классическим образом хищницы в латексе.

Гарфилд ( м/ф «Гарфилд») и Толстый кот ( м/ф «Возвращение блудного попугая»)

«Гарфилд». kinopoisk.ru

Самую сытную жизнь делят между собой два кота — рыжий и ленивый котяра со страниц американских комиксов и толстый кот, «которого и здесь не плохо кормят» из мультфильма про попугая Кешу. Своим именем Гарфилд обязан президенту США Джеймсу Гарфилду, в честь которого и был назван автором комиксов. На большом экране Гарфилд появился в 2004 году. В американском варианте кот говорит голосом Билла Мюррея, в российском — Олега Табакова. За Толстого кота в мультфильме говорит Вячеслав Невинный.

Том ( мультсериал «Том и Джерри»)

«Том и Джерри». kinopoisk.ru

Если у кошки девять жизней, то самая беспокойная досталась серому коту Тому, много лет гоняющемуся за мышонком Джерри. Жестокость, с которой грызун издевается над котом, неоднократно подвергалась критике. Помирились заклятые враги лишь в полнометражном мультфильме 1992 года, чтобы общими усилиями спасти девочку-сироту от жадной опекунши. В 2022-м это случилось ещё раз. Когда речь идёт о кошечках, Том становится элегантным джентльменом. Сначала он жил в доме Мамочки Два-Тапочка, но потом переехал в особняк в Нью-Йорке. Том хорош в пении серенад. Кроме того, он умеет первоклассно играть на рояле, контрабасе и также мастерски дирижирует целым симфоническим оркестром. Умеет читать (в основном газеты). Его почти постоянно побеждают Джерри, за счёт хитрости и ловкости и пёс Спайк, за счёт физической силы.

Леопольд ( мультсериал «Приключения кота Леопольда»)

«Приключения кота Леопольда. kinopoisk.ru

У кота Леопольда жизнь самая нервная. Вот уже 31 год подряд ему мешает «жить дружно» парочка пронырливых мышей! Поначалу кота хотели назвать традиционно — Васькой или Мурзиком, но потом от банальности решили отказаться и придумали необычное и благородное для кота имя Леопольд. Кстати, серия про «Месть кота Леопольда» киночиновникам не понравилась, они недоумевали, почему коту не дали съесть мышей.

Чеширский кот ( м/ф и х/ф «Алиса в стране Чудес»)

«Алиса в Стране Чудес». kinopoisk.ru

Жизнь у Чеширского кота самая философская. Ведь он очень любил порассуждать на любую тему. Считается, что этот кот — Бог Страны чудес, потому что создатель Зазеркалья Льюис Кэрролл сделал его всеведущим и вездесущим. По одной версии, писатель «подсмотрел» Чеширского кота в орнаменте с изображением улыбающейся кошки в церквушке, где его отец служил пастором. По другой — в графстве Чешир, где родился Льюис, продавались сыры, по форме напоминающие голову ухмыляющегося кота. Хотя само выражение «улыбаться, как Чеширский кот» — очень древняя английская поговорка.

Котёнок Васька ( м\ф «Котенок с улицы Лизюкова»)

«Котенок с улицы Лизюкова». kinopoisk.ru

Самая необычная жизнь у котенка Васьки из мультфильма «Котенок с улицы Лизюкова», который жил в Воронеже, но, превратившись в бегемота, попал в Африку. В Воронеже действительно есть улица Лизюкова, которая названа в честь Героя Советского Союза Александра Лизюкова. Однако сценарист мультфильма Виталий Золотников уехал из города в 70-х годах, когда улицы Лизюкова там ещё не существовало! В 2003 году в Воронеже в честь патриота-кота открыли памятник.

Лаки ( «Альф»)

«Альф». kinopoisk.ru

Любимый кот семейства Таннеров из сериала «Альф», которое приютило забавного пришельца с планеты Мелмак. На родине инопланетянина кошки считались вкуснейшим блюдом, поэтому Лаки не всегда мог спать спокойно. Не имея возможности кота съесть, Альф вёл с ним уморительные беседы.

Матвей ( «Новогодние приключения Маши и Вити»)

«Новогодние приключения Маши и Вити». kinopoisk.ru

В музыкальной сказке «Новогодние приключения Маши и Вити» кота Матвея, лидера отряда нечистой силы, притворяющегося ансамблем «Дикие гитары», сыграл Михаил Боярский. Незаурядный певец так же исполнил в фильме несколько песен, сделавших Матвея народным любимцем.

Котёнок Гав ( м/ф «Котёнок по имени Гав»)

«Котёнок по имени Гав». kinopoisk.ru

Герой цикла мультфильмов режиссёра Льва Атаманова. Сценарии написаны по одноимённым сказкам Григория Остера. Мультфильм рассказывает о приключениях котёнка (предположительно тайской породы) с необычным именем Гав и его друга-щенка Шарика. К слову, об имени: злой взрослый кот, говорящий голосом Василия Ливанова, недоумённо вопрощает: «Что это за имя? У котёнка должно быть другое имя. Например, Пушок. Или Мурррррзик!». Один из самых добрых и трогательных советских мультфильмов, разошедшихся на цитаты, за что очень любим не только детьми, но и взрослыми.

Живоглот ( «Гарри Поттер»)

«Гарри Поттер». kinopoisk.ru

Питомец Гермионы — рыжий плоскомордый перс, который не снимался только в последней части «поттерианы» в виду того, что искать крестражи с котом подмышкой было неудобно. Знаменит тем, что сразу невзлюбил крысу Рона Уизли, почуяв, что под этой личиной скрывался предатель Питер Петтигрю.

Кот Бегемот ( кот-оборотень из романа «Мастер и Маргарита»)

«Мастер и Маргарита». kinopoisk.ru

Бегемот — один из подручных Воланда, предстающий в образе огромного чёрного кота и «низкорослого толстяка в рваной кепке с кошачьей рожей». В Библии Бегемот приводится как пример непостижимости божественного творения; в то же время Бегемот — одно из традиционных наименований демона, приспешника сатаны. Бегемот в романе Булгакова комично сочетает склонность к философствованию и «интеллигентные» повадки с жуликоватостью и агрессивностью. В фильме Юрия Кары кота играл Сергей Павлов, в сериале Владимира Бортко — Александр Баширов.

Джоунс ( «Чужой»)

«Чужой». kinopoisk.ru

Этот рыжий бродяга — неофициальный член экипажа космического корабля «Ностромо» из первого фильма про инопланетную рассу захватчиков «Чужой». Именно поиски Джоунса в финале картины едва не стоили жизни Алекс Рипли, но именно он помог ей адаптироваться на Земле после пережитых потрясений.