О первой любви замолвите слово!
История Ромео и Джульетты — это практически «матчасть» Дня святого Валетина, потому что «Ах, как они любили, им звёзды в глаза светили!» Среди множества экранизаций особняком стоят две.
Версия Франко Дзефирелли признана лучшей экранизацией шеспировской трагедии в мире. Исполнители главных ролей — Леонард Уайтинг и Оливия Хасси — сами были подростками, когда снимались, и, как и их экранные герои, влюбились друг в друга. Их чувства наполняют каждый кадр этой великой картины.
А вот Баз Лурман перенёс классическую историю на современную почву. В середине 1990-х яркий, динамичный, как клип MTV фильм «Ромео + Джульетта» заставил не одно сердце биться гораздо чаще. Никто и никогда не устанет смотреть на юных Клэр Дэйнс и Леонардо Ди Каприо! Повторынй прокат фильма это доказал!
«Вам и не снилось» (1981)
Школьники Роман и Катя тянутся друг к другу со всей безоглядностью первой любви. Мать Кати очень счастлива во втором браке и в озарении этого счастья хорошо понимает дочь. Роман находит поддержку у отца, давно и безответно любящего Катину маму. Но рядом ходят люди, ничего не знающие о любви…
Вот уже больше 40 лет экранизация романа Галины Щербаковой будоражит сердца разных поколений зрителей. Фильм 1981 года выпуска смотрится очень актуально, ведь в нём отражены явления, которые и сегодня на слуху — молодые мужья у зрелых женщин, поздние дети. Но главное, это романтичный посыл, что симпатичный перспективный мальчик влюбляется в самую странную и неказистую девочку в классе, и готов нести ответственность за их дальнейшую жизнь. Не каждый взрослый мужчина сегодня готов к этому! Картину оценит молодое поколение, для которых история Ромео и Джульетты всё ещё кажется гимном вечной любви, а не страдающему Средневековью.
Любить по-русски
«Мой ласковый и нежный зверь» (1978)
Дочь лесничего — Оленька Скворцова по первому впечатлению естественна и легка как «ангел во плоти», однако позже выясняется, что она по-житейски расчётлива и тщеславна. Игра с чувствами влюблённых в неё мужчин приводит к нескольким трагедиям сразу. Любовный четырехугольник с зашкаливающими эмоциями, великолепные актёрские работы и, конечно же, знаменитый вальс на долгие годы сделали эту экранизацию Чехова любимой мелодрамой российских зрителей.
«Без границ» (2015)
Комедия-альманах в этом году отметит пятилетний юбилей со дня выхода, а смотреть фильм о любви, которая не знает границ и условностей, возраста и национальностей не надоедает. Милош Бикович и Равшана Куркова, Иван Янковский и Янна Чиповская играют свои роли так, что сразу веришь в любовь, которую стоит ждать — яркую и страстную, наивную и нелепую, трогательную и грустную, счастливую и безрассудную.
«Семь ужинов» (2019)
Совсем свежая история от режиссёра Кирилла Плетнёва, которому как на грех не везёт в личной жизни! На волне интереса к всякого рода марафонам желаний и тренингам, романтическая комедия рассказывает историю молодых супругов, которые прежде чем расстаться, решили протестировать методику восстановления отношений — «семь ужинов». Только вот каждый раз за совместным ужином у них будут новые вводные… Чем дело кончится в этих ролевых играх вы сами понимаете! На молодых звёзд Романа Курцына и Полину Максимову приятно смотреть. Фильм снят остроумно и смешно, а главная задача — решить проблемы влюблённых, выполнена эффектно!
Всемирная любовь
«Шербурские зонтики» (1964)
Разве мог наш список обойтись без французов? Конечно же, нет. «Шербурские зонтики» — грустная и прекрасная история любви. Он автомеханик, она продает зонтики в магазине матери. Его отъезд, их разлука, его нежданное возвращение. «Целой жизни мало, чтобы ждать тебя / Моя жизнь пропала, если нет тебя» — слова из русского перевода из ставшей в 60-е годы гимном влюбленных по всему миру заглавной песни фильма, написанной ушедшим в прошлом году великим французским композитором Мишелем Леграном. История неслучившегося счастья — фильм-легенда, повлиявший на жанр «лавстори», как никакой другой.
«Реальная любовь» (2003)
Прелестный калейдоскоп из жизни простых и не очень британцев в предрождественскую пору. Love is all around — поёт в своём новом хите один из персонажей, вышедший в тираж рокер. И действительно, одна лишь любовь повсюду. В любовном хороводе кружатся и премьер-министр, и его секретарша, и грустный вдовец, и писатель, и рекламщик-изменщик. Каждый из них найдёт своё долгожданное счастье в вихре падающих снежинок.
В ролях — весь цвет британского кино и театральных подмостков от Хью Гранта и Эммы Томпсон ддо Алана Рикмана, Колина Фёрта и Билла Найи. Режиссёр — Ричард Кёртис, ещё в 90-е создавший своими фильмами («Ноттинг Хилл», «Четыре свадьбы и одни похороны») новый имидж старой Англии. Фильм стал жанровой классикой и с одинаковым успехом смотрится и 14 февраля, и на Новый год, и на Рождество. Любовь в фильме Кёртиса реальна именно потому, что реальны, одушевлены и похожи на живущих рядом людей все многочисленные персонажи, а те сантименты, которые обычно раздражают в шаблонных голливудских ромкомах, здесь решены на удивление тонко.
«Красотка» (1990)
Без этого фильма в нашем топ-листе никак не обойтись! Настоящая любовь побеждает все стереотипы. Девушка с низкой социальной ответственностью не может стать любящей подругой? Ерунда. Она ещё и красавца-миллионера себе отхватит! Комедийная мелодрама режиссёра Гарри Маршала вышла в свет 30 лет назад и собрала почти полмиллиарда долларов. История о финансовом магнате влюбившемся в проститутку подкупает каждого. В фильме не только идеальный кастинг — Ричард Гир и Джулия Робертс завладели нашими сердцами навечно, но и масса шуток и потрясающий саундтрек. Не подпеть Pretty Woman Роя Орбисона невозможно!
«Грязные танцы» (1987)
Красивая музыкальная мелодрама. Лето 1963 года. Во время семейного отдыха 17-летняя Фрэнсис или как её называют Бэйби знакомится с преподавателями танцев Пенни и Джонни, которые каждый вечер развлекают гостей зажигательным мамбо, а потом, в своё свободное время танцуют совсем в другом стиле — страстном и свободном. Бэйби завораживают эти танцы. Желая помочь Пенни, попавшей по неосторожности в неприятности, девушка вызывается заменить её на танцевальном вечере. Задача Джонни в рекордно короткие сроки научить Бэйби танцевать…
Смотреть «Грязные танцы» можно бесконечно, как на огонь и воду! Прелестные танцавальные номера, пластичный и красивый Патрик Свейзи, трогательная Дженнифер Грей. Кроме зажигательных танцев и фильме прекрасная музыка 60-х годов — The Time Of My Life, Hey Baby, Hungry Eyes…