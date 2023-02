О первой любви замолвите слово!

История Ромео и Джульетты — это практически «матчасть» Дня святого Валетина, потому что «Ах, как они любили, им звёзды в глаза светили!» Среди множества экранизаций особняком стоят две.

«Ромео и Джульетта» ( 1968). kinopoisk.ru

Версия Франко Дзефирелли признана лучшей экранизацией шеспировской трагедии в мире. Исполнители главных ролей — Леонард Уайтинг и Оливия Хасси — сами были подростками, когда снимались, и, как и их экранные герои, влюбились друг в друга. Их чувства наполняют каждый кадр этой великой картины.

«Ромео Джульетта». kinopoisk.ru.

А вот Баз Лурман перенёс классическую историю на современную почву. В середине 1990-х яркий, динамичный, как клип MTV фильм «Ромео + Джульетта» заставил не одно сердце биться гораздо чаще. Никто и никогда не устанет смотреть на юных Клэр Дэйнс и Леонардо Ди Каприо! Повторынй прокат фильма это доказал!

«Вам и не снилось» (1981)

Школьники Роман и Катя тянутся друг к другу со всей безоглядностью первой любви. Мать Кати очень счастлива во втором браке и в озарении этого счастья хорошо понимает дочь. Роман находит поддержку у отца, давно и безответно любящего Катину маму. Но рядом ходят люди, ничего не знающие о любви…

Кадр из фильма «Вам и не снилось». kinopoisk.ru.

Вот уже больше 40 лет экранизация романа Галины Щербаковой будоражит сердца разных поколений зрителей. Фильм 1981 года выпуска смотрится очень актуально, ведь в нём отражены явления, которые и сегодня на слуху — молодые мужья у зрелых женщин, поздние дети. Но главное, это романтичный посыл, что симпатичный перспективный мальчик влюбляется в самую странную и неказистую девочку в классе, и готов нести ответственность за их дальнейшую жизнь. Не каждый взрослый мужчина сегодня готов к этому! Картину оценит молодое поколение, для которых история Ромео и Джульетты всё ещё кажется гимном вечной любви, а не страдающему Средневековью.

Любить по-русски

«Мой ласковый и нежный зверь» (1978)

Кадр из фильма «Мой ласковый и нежный зверь». kinopoisk.ru.

Дочь лесничего — Оленька Скворцова по первому впечатлению естественна и легка как «ангел во плоти», однако позже выясняется, что она по-житейски расчётлива и тщеславна. Игра с чувствами влюблённых в неё мужчин приводит к нескольким трагедиям сразу. Любовный четырехугольник с зашкаливающими эмоциями, великолепные актёрские работы и, конечно же, знаменитый вальс на долгие годы сделали эту экранизацию Чехова любимой мелодрамой российских зрителей.

«Без границ» (2015)

Кадр из фильма «Без границ». kinopoisk.ru.

Комедия-альманах в этом году отметит пятилетний юбилей со дня выхода, а смотреть фильм о любви, которая не знает границ и условностей, возраста и национальностей не надоедает. Милош Бикович и Равшана Куркова, Иван Янковский и Янна Чиповская играют свои роли так, что сразу веришь в любовь, которую стоит ждать — яркую и страстную, наивную и нелепую, трогательную и грустную, счастливую и безрассудную.

«Семь ужинов» (2019)

Кадр из фильма «Семь ужинов». culture.ru

Совсем свежая история от режиссёра Кирилла Плетнёва, которому как на грех не везёт в личной жизни! На волне интереса к всякого рода марафонам желаний и тренингам, романтическая комедия рассказывает историю молодых супругов, которые прежде чем расстаться, решили протестировать методику восстановления отношений — «семь ужинов». Только вот каждый раз за совместным ужином у них будут новые вводные… Чем дело кончится в этих ролевых играх вы сами понимаете! На молодых звёзд Романа Курцына и Полину Максимову приятно смотреть. Фильм снят остроумно и смешно, а главная задача — решить проблемы влюблённых, выполнена эффектно!

Всемирная любовь

«Шербурские зонтики» (1964)

Разве мог наш список обойтись без французов? Конечно же, нет. «Шербурские зонтики» — грустная и прекрасная история любви. Он автомеханик, она продает зонтики в магазине матери. Его отъезд, их разлука, его нежданное возвращение. «Целой жизни мало, чтобы ждать тебя / Моя жизнь пропала, если нет тебя» — слова из русского перевода из ставшей в 60-е годы гимном влюбленных по всему миру заглавной песни фильма, написанной ушедшим в прошлом году великим французским композитором Мишелем Леграном. История неслучившегося счастья — фильм-легенда, повлиявший на жанр «лавстори», как никакой другой.



«Реальная любовь» (2003)

Кадр из фильма «Реальная любовь». kinopoisk.ru.

Прелестный калейдоскоп из жизни простых и не очень британцев в предрождественскую пору. Love is all around — поёт в своём новом хите один из персонажей, вышедший в тираж рокер. И действительно, одна лишь любовь повсюду. В любовном хороводе кружатся и премьер-министр, и его секретарша, и грустный вдовец, и писатель, и рекламщик-изменщик. Каждый из них найдёт своё долгожданное счастье в вихре падающих снежинок.

Кадр из фильма «Реальная любовь». kinopoisk.ru.

В ролях — весь цвет британского кино и театральных подмостков от Хью Гранта и Эммы Томпсон ддо Алана Рикмана, Колина Фёрта и Билла Найи. Режиссёр — Ричард Кёртис, ещё в 90-е создавший своими фильмами («Ноттинг Хилл», «Четыре свадьбы и одни похороны») новый имидж старой Англии. Фильм стал жанровой классикой и с одинаковым успехом смотрится и 14 февраля, и на Новый год, и на Рождество. Любовь в фильме Кёртиса реальна именно потому, что реальны, одушевлены и похожи на живущих рядом людей все многочисленные персонажи, а те сантименты, которые обычно раздражают в шаблонных голливудских ромкомах, здесь решены на удивление тонко.

«Красотка» (1990)

Кадр из фильма «Красотка». kinopoisk.ru.

Без этого фильма в нашем топ-листе никак не обойтись! Настоящая любовь побеждает все стереотипы. Девушка с низкой социальной ответственностью не может стать любящей подругой? Ерунда. Она ещё и красавца-миллионера себе отхватит! Комедийная мелодрама режиссёра Гарри Маршала вышла в свет 30 лет назад и собрала почти полмиллиарда долларов. История о финансовом магнате влюбившемся в проститутку подкупает каждого. В фильме не только идеальный кастинг — Ричард Гир и Джулия Робертс завладели нашими сердцами навечно, но и масса шуток и потрясающий саундтрек. Не подпеть Pretty Woman Роя Орбисона невозможно!

«Грязные танцы» (1987)

Кадр из фильма «Грязные танцы». culture.ru

Красивая музыкальная мелодрама. Лето 1963 года. Во время семейного отдыха 17-летняя Фрэнсис или как её называют Бэйби знакомится с преподавателями танцев Пенни и Джонни, которые каждый вечер развлекают гостей зажигательным мамбо, а потом, в своё свободное время танцуют совсем в другом стиле — страстном и свободном. Бэйби завораживают эти танцы. Желая помочь Пенни, попавшей по неосторожности в неприятности, девушка вызывается заменить её на танцевальном вечере. Задача Джонни в рекордно короткие сроки научить Бэйби танцевать…

Смотреть «Грязные танцы» можно бесконечно, как на огонь и воду! Прелестные танцавальные номера, пластичный и красивый Патрик Свейзи, трогательная Дженнифер Грей. Кроме зажигательных танцев и фильме прекрасная музыка 60-х годов — The Time Of My Life, Hey Baby, Hungry Eyes…