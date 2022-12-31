Где и с кем встречать Новый год, каждый решает по-своему. Для одних это традиционный семейный праздник, другие тяготеют к весёлым и шумным тусовкам, третьи — вы не поверите! — с удовольствием отправляются на работу… И тем не менее среди целого хоровода людей, которых мы можем встретить в праздничную ночь, есть несколько прекрасных дам, без которых Новый год представить невозможно. Первый тост — за них!

Леночка Крылова ( «Карнавальная ночь»)

Самой первой в новогоднюю жизнь нашей страны вошла Леночка Крылова — героиня фильма «Карнавальная ночь» в блестящем исполнении Людмилы Гурченко. Но мало кто знает, что Леночка могла оказаться совсем иной!

Дело было так… На пробах Гурченко отлично исполнила песню Лолиты Торрес из популярной тогда картины «Возраст любви». Но из-за неопытности оператора-дебютанта «на экране пел и плясал какой-то уродец», как позже вспоминала актриса. Фильм начали снимать с другой актрисой, но что-то не заладилось, съёмки были приостановлены.

«Карнавальная ночь» Скриншот фильма.

Всё решил счастливый случай. «…Я шла подпрыгивающей походкой по коридору студии „Мосфильм“. Навстречу Иван Александрович Пырьев (в то время директор крупнейшей студии страны — Прим. ред.). Я ещё больше завихляла, ещё выше задрала подбородок. Пырьев заметил меня, поморщился, а потом лицо его заинтересованно подсобралось, как будто он увидел диковинного зверька… Мы ещё постояли, глядя друг на друга…». «А ну пойдём!» — Пырьев взял молодую актрису за руку и привёл к Эльдару Рязанову.

«Карнавальная ночь» вышла в прокат 28 декабря 1956 года и мгновенно разошлась на цитаты. Людмила Гурченко стала всесоюзной любимицей. Все девушки страны хотели быть похожими на неё: делали причёски и шили платья, «как у Гурченко». На молодую актрису посыпались роли и сценарии.

Марфушечка-душечка ( «Морозко»)

Вы удивитесь, но сказка русского режиссёра Александра Роу фантастически популярна в Чехии. Без неё не обходится ни один рождественский телеэфир. Ещё один сюрприз: чехи отдают предпочтение нескромной Настеньке, а эксцентричной Марфушечке-душечке, которую сыграла Инна Чурикова.

«Морозко». Скриншот фильма.

Актрисе и самой очень нравится этот образ, хотя в своё время она немало плакала из-за него. Когда снимали сцену в лесу («Тепло ли тебе, девица?»), у реквизиторов почему-то не оказалось яблок. Зато нашлось несколько ядрёных луковиц, которые Чурикова, глотая слёзы, аппетитно грызла несколько дублей подряд. Второй раз Инна Михайловна (ей тогда было 20 лет) отчаянно разрыдалась, когда увидела отснятый материал: такую уродину больше никогда не позовут в кино, и уж точно никто не возьмёт замуж, решила она! Однако на рождественских карнавалах до сих пор можно встретить девчонок с набелёнными лицами и свекольным румянцем — не принцессы, а королевны!

Надя Шевелева «Ирония судьбы , или С лёгким паром!».

1 января 1976 года у жителей 1/6 части Земли появилась новая традиция. Теперь в ночь на 31 декабря мы с друзьями… смотрим фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».

«Ирония судьбы , или С лёгким паром!». Скриншот фильма.

Главную героиню Эльдар Рязанов искал долго. Шанс был и у Алисы Фрейндлих, и у Светланы Немоляевой. Однако выбор режиссёра пал на польскую артистку Барбару Брыльску: «Актрисы советского кино не могут играть любовные сцены в силу отсутствия экранного опыта. Ведь у нас любовь как показывали? Обменялись влюблёнными взглядами… А в следующем кадре уже дитя на руках».

«Ирония судьбы , или С лёгким паром!». Скриншот фильма.

Хотя все лавры по выходе фильма достались Барбаре Брыль ской, образ Нади ей помогли создать Алла Пугачёва, которая за неё пела, и Валентина Талызина, которая за неё говорила. Барбара осталась довольна голосом своей героини. А вот Талызина была далеко не в восторге от очаровательной польки: «На самом деле эту роль сыграла я. В микрофон. Это был такой… радиоспектакль, который очень удачно лёг на картинку. Она красивая женщина, эта полька. Но как актриса…»

После этого фильма карьера Барбары дала сбой. В Советском Союзе её больше не снимали, а в Польше невзлюбили за то, что она приняла Государственную премию СССР. Ей почти не давали ролей, и Брыльска стала работать за границей — в Германии, Чехословакии, Болгарии.

Принцесса ( «Обыкновенное чудо»)

«Обыкновенное чудо». Скриншот фильма.

Начиная с 1978 года фильм «Обыкновенное чудо» с очаровательной Принцессой — Евгенией Симоновой — традиционно выходил в первое новогоднее утро. Сегодня зрителям кажется, что роль Принцессы сыграна на одном дыхании, однако… «Я органически ненавижу пальбу, — вспоминает Евгения Симонова. — А в сцене, где Принцесса сбегает из дома Волшебника, она палит в потолок. Начали снимать, вскидываю пистолет… и не могу нажать на курок! Чуть не плача, объясняю: это не каприз, такая у меня особенность от природы. Что тут началось! Мне объясняли: „Патрон холостой, ни в кого не попадёт!“ Партнёры стали стрелять из этого пистолета: „Смотри! Ничего страшного!“ А я думаю: или сорву съёмку, и все скажут: „Экая принцесса!“ — или себя пересилю. Взяла пистолет и в нужную секунду нажала на курок. Правда, чуть зажмурилась — в кадре это видно…»

К моменту выхода фильма 23-летняя Симонова уже была популярной актрисой. И всё же Принцесса стала едва ли не самой известной её ролью. Актриса приложила немало усилий, чтобы избавиться от навязчивого образа «голубой героини», оставила кино ради театра.

Алёнушка Игоревна ( «Чародеи»)

Думал ли режиссёр Константин Бромберг, приступая в 1982 году к съёмкам телефильма «Чародеи», что он создаёт не очередную вариацию сказки «про Иванушку и Алёнушку», а настоящий новогодний хит?..

Главную героиню, милую Алёнушку, превратившуюся в ведьму, сыграла Александра Яковлева. После первого знакомства с актрисой режиссёр сказал: «Ведьму-то она сыграет, не сомневаюсь! А вот как насчёт Алёнушки?.. Сделаем так: Алёнушки в картине будет гораздо меньше, чем ведьмы».

«Чародеи». Скриншот фильма.

На съёмках она тоже показала всем свой характер: актриса долго гримировалась, пока не доведёт лицо до идеала, а коллег до белого каления. Наконец у Валентина Гафта лопнуло терпение. Пришлось совместные эпизоды снимать в два приёма: отдельно — Гафта, отдельно — Яковлеву. А в конце работы над фильмом Саша как ни в чём не бывало бросилась Гафту на шею, и они расстались друзьями.

Единственным человеком, которого Яковлева не раздражала, был Александр Абдулов: «Одновременно с „Чародеями“ я снимался еще в четырех фильмах. На съёмки приезжал ночью, одуревший от усталости. Поэтому, наверное, единственный из всех не обижался на Сашу Яковлеву. Пока она задерживала съёмку, я с мыслями собирался, роль повторял».

Тётушка Чарли ( «Здравствуйте , я ваша тётя!»)

И ещё одна дама, без которой праздник не праздник, — очаровательная тётушка Чарли из Бразилии, где в лесах много-много диких обезьян! На эту роль пробовались такие мэтры, как Евгений Леонов и Олег Табаков. Однако досталась она Александру Калягину.

По словам Калягина, его часто спрашивали, легко ли быть тёткой. «Так я ведь играл не женщину, не травести, а нормального мужчину, только в женском платье. Правда, важно было понять буквально всё: как женщина ходит, боится, радуется, как позволяет за собой ухаживать, как она кокетничает, гневается… Мне помогала моя эмоциональная память, доставая из глубин детства манеры мамы и её сестёр.

„Здравствуйте , я ваша тётя!“. Скриншот фильма.

Надев в первый раз в жизни платье, я всерьёз обеспокоился вопросом: как же она ходит? Ведь поддувает! Для меня это было таким открытием! Мужчина с детства привыкает к довольно высокой температуре тела в определённых местах. А тут температура понизилась. Кошмар! Мне было совсем не смешно».

Однажды в перерыве между съёмками Калягин решил сходить в буфет. Парик снял, а переодеваться было лень. «Стою в очереди… И вдруг чувствую на себе пристальный взгляд: мужчина начал рассматривать меня снизу — туфли, чулки, платье… Но когда он поднял глаза и увидел мою лысую голову, то чуть не лишился рассудка».