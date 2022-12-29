Премьера всенародно любимого фильма Светланы Дружининой «Гардемарины, вперёд!» состоялась 1 января 1988 года. Эта картина стала настоящим новогодним подарком для советских зрителей. «Гардемаринов» в СССР полюбили все, от мала до велика, и вот уже 35 лет фильм о приключениях трёх молодых красавцев радует своих поклонников лихими погонями, трогательными песнями и сюжетными хитросплетениями.

До Светланы Дружининой подобные авантюрные ленты советские кинематографисты создавали только на зарубежном материале. Мини-сериал «Гардемарины, вперёд!» сломал стереотип, а костюмные фильмы о российской истории стали главной темой в творчестве режиссёра.

Рукописи не горят

Всё началось с телефонного звонка, который раздался в квартире Дружининой. Звонила Нины Соротокина с предложением дать режиссёру свой ещё неопубликованный роман «Трое из навигацкой школы» — как материал для сценария приключенческого фильма. По специальности Нина Матвеевна — инженер по строительству портов гидросооружений, но в свободное время баловалась сочинительством.

«Гардемарины , вперёд!». Скриншот фильма.

Дружинина нехотя согласилась встретиться с писательницей и обещала рассмотреть её предложение, но так и не нашла времени, чтобы почитать творение провинциальной писательницы, и та целый год пролежала у неё дома. А потом в квартире случился пожар, и одним из немногих, что уцелело, оказалась тяжёлая красная папка с рукописью. Так ею заинтересовался муж Светланы Сергеевны, кинооператор Анатолий Мукасей.

Светлана Дружинина. kinopoisk.ru

Неизданный роман ему чрезвычайно понравился, историю взахлеб прочитали дети Дружининой, и уже потом, заинтригованная такой популярностью книги в своей семье, с ней ознакомилась сама Светлана Сергеевна. История о друзьях из навигацкой школы оказалась на самом деле весьма интересной и необычной, Дружинина тут же загорелась желанием снять по ней фильм. Худсовет «Мосфильма» быстро одобрил идею создания «русских мушкетёров» и вскоре началась активная работа.

Как стать гардемарином?

С начала съёмок актёрский состав фильма менялся несколько раз. На роль Алёши Корсака пробовался Юрий Мороз, но ему пришлось отказаться от работы в фильме из-за экзаменов на режиссёрских курсах. Вместо него Дружинина пригласила Дмитрия Харатьяна.

Дмитрий Харатьян. Скриншот фильма.

В роли Саши Белова должен был сниматься Олег Меньшиков, но после того, как из фильма ушёл Юрий Мороз, предполагаемый актерский ансамбль развалился, и Дружининой пришлось искать нового актёра и на эту роль. Сергей Жигунов в то время только закончил театральное училище, он уже снимался в кино, но не сыграл ни одной заметной роли, и участие в фильме о гардемаринах стало поистине его звёздным часом.

«Гардемарины , вперёд!». Скриншот фильма.

Владимир Шевельков попал на съёмки позже всех, когда стало окончательно известно, что сын Дружининой сниматься в роли Никиты Оленева не будет. Принять предложение Дружининой Шевелькова уговорили его бдущие партнёры: «Давай соглашайся. Актёры хорошие подбираются. В самом деле — давай приезжай, а то ещё неизвестно, кого нам подсунуть могут».

Владимир Шевельков. Скриншот фильма.

Татьяна Лютаева, сыгравшая Анастасию Ягужинскую, как и Жигунов, пришла на съёмочную площадку прямо со студенческой скамьи, едва получив диплом ВГИКа. И первая же роль в кино сделала её знаменитой. На момент съёмок фильма Татьяна Лютаева ждала ребёнка (будущую актрису Агнию Дитковските). Правда, благодаря пышным платьям это незаметно.

«Гардемарины , вперёд!». Скриншот фильма.

Жигунов чуть не лишился глаза

Во время подготовки к съёмкам Сергея Жигунова призвали в армию. Но попал он в кавалерийский полк — единственную воинскую часть в стране, откуда бойца можно пригласить на съёмки в кино в любое время. Зато армейского обычая быть стриженным «под ноль» Сергею избежать не удалось. В середине съёмок гардемарин Белов лишился шикарной шевелюры. В некоторых сценах его кудри заменяет парик.

«Гардемарины , вперёд!». Скриншот фильма.

Однажды сорвиголова предложил самому опытному фехтовальщику, Владимиру Балону, знаменитому капитану гвардейцев кардинала Де Жюссаку, который играл в «Гардемаринах» Жака, слугу Де Брильи-Боярского, сразиться с ним по-настоящему. Тот долго отнекивался, но в конце концов согласился. Во время боя Жигунов не по правилам подбил клинок соперника, и его шпага угодила Сергею прямо под бровь. И в последующих сценах оператору пришлось прибегать к всяким хитростям, чтобы раненый глаз Жигунова не попадал в кадр.

Д’Артаньян всея Руси

Помимо молодых и малоизвестных актёров, в картине немало звёд своего времени: Владислав Стржельчик, Евгений Евстигнеев, Иннокентий Смоктуновский, Виктор Павлов, Александр Абдулов. А участие Боярского стало, возможно, одним из секретов популярности фильма.

«Гардемарины , вперёд!». Скриншот фильма.

Михаил Сергеевич говорит, что снимался у Дружининой с удовольствием, и со смехом вспоминает эпизод с «экзекуцией в варварской русской бане», когда его исхлестанный веником Де Брильи убегал в лес в чем мать родила. Боярский ожидал команды «стоп», а её всё не было. В результате актер вылетел прямо на прячущуюся в кустах публику — члёнов съемочной группы и поклонниц из ближайшего санатория.

Что такое «лафрен-лафра»?

Лиричности образу влюблённого авантюриста добавила песня «Голубка», написанная по просьбе самого Боярского. Некоторые находят, что её мелодия очень похожа на «Историю любви» Фрэнсиса Лея. Кстати, запоминающийся рефрен «ланфрен-ланфра» — ничего не значащие слова, что-то вроде «ой-люли» на французский манер.

«Гардемарины , вперёд!». Скриншот фильма.

Кстати, перед композитором Виктором Лебедевым и поэтом Юрием Ряшенцевым стояла нелёгкая задача. Слишком высока была планка, поднятая Максимом Дунаевским: вся страна распевала «Пора-пора- порадуемся на своем веку!» Тем не менее задуманное осуществили, и гимн гардемаринов «Не вешать нос…» звучал потом практически из всех динамиков страны.

Кроме Боярского и Харатьяна, никто из актёров не исполнял песни сам; за кадром пели Олег Анофриев, Елена Камбурова, Лариса Кандалова. Впрочем, некоторые герои и говорили «не своим голосом». Жигунова озвучивал Олег Меньшиков, Шевелькова — Александр Гриневич, Лютаеву — Анна Каменкова.

Секрет успеха

Когда «Гардемарины, вперёд!» вышли на телеэкраны, мнение о фильме разделились. Профессионалы в один голос говорили своё веское «фи!», а зрители смотрели, смотрели, смотрели… Русские мушкетёры, морские офицеры, а на деле — секретные агенты, не меньше. Их жизнь и служба проходят под девизом «Была бы честь!», звуковой ряд настраивает зрителя на не менее торжественный лад. Наивно, неправдоподобно, приторно или, как заметил исполнитель роли Оленева Владимир Шевельков, «мерзче фильма у меня не было». Впрочем, в нём говорила обида — у Владимира не сложились отношения с режиссёром Дружининой.

Сергей Жигунов. Скриншот фильма.

Секрет успеха так и остался нераскрытым. Четыре года спустя Светлана Дружинина поставила продолжение — «Виват, гардемарины!». Но сочное название не прибавило динамики самой картине, и возмужавшие герои неубедительно играли в войну. Авторы не разобрались, что принесло успех первой картине.

Судя по всему, авторы стреляли наугад и попали точно в цель. Романтичный Харатьян, пылкий и драчливый Жигунов, сентиментальный Шевельков — идеальное сочетание героев. Этот принцип со временем начнёт действовать при наборе певцов для бой-бэндов. К тому же «гардемарины» показали себя настоящими мужчинами — и шпагой владеют в совершенстве, и чужие тайны хранят, и влюбляются безнадежно, и при желании Империю спасти могут.

«Гардемарины , вперёд!». Скриншот фильма.

Немногие из девушек остались равнодушны при виде скачущего на коне Саши Белова, в развевающемся по ветру плаще и с горящим взором. Одно только это лёгкое, мимолётное очарование, сделало фильм «Гардемарины, вперёд!» достойным своего времени и вполне подходящим для ностальгических вечеров у телеэкрана.