В самую волшебную ночь в году в эфире НТВ состоится грандиозная премьера: сразу два знаковых шоу телеканала объединятся в специальный проект — «Новогодняя Маска + Аватар», чтобы подарить зрителям настоящий праздник.

До и после боя курантов на сцену выйдут 17 любимых масок из предыдущих сезонов, восемь полюбившихся аватаров, а также абсолютно новые герои: четыре новые маски и четыре новых аватара, которые в эту же ночь раскроют свои личности.

«Новогодняя Маска Аватар». Пресс-служба телеканала НТВ.

Кресла звёздных судей также займёт объединённая команда двух проектов: Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко, Тимур Батрутдинов, Сергей Лазарев, Ида Галич и Марк Тишман. Телезрителей ждут зажигательные хиты, неожиданные дуэты и невероятные трио, множество приятных сюрпризов и бессменный ведущий обоих проектов Вячеслав Макаров.

Сергей Лазарев:

«Я уже себя зарекомендовал как член жюри „Шоу Аватар“, где с большим удовольствием наблюдал за перевоплощением участников в цифровых героев. Также мне довелось побывать в первом сезоне шоу „Маска“ в качестве специального гостя — я был Динозавром, тогда меня никто из жюри не угадал. Это был прекрасный эксперимент в моей жизни, который доставил мне огромное удовольствие. Здорово, что два таких масштабных проекта соединились в одно целое, чтобы вновь нас удивлять, интриговать и радовать».

Валерия:

«Наш специальный выпуск — это вообще настоящее волшебство, когда хочется на какой-то период времени впасть в детство, не думать о каких-то взрослых проблемах, верить в чудеса, во всё светлое, доброе и прекрасное, радоваться и улыбаться».

Тимур Батрутдинов:

«Для меня Новый год — это профессиональный праздник, потому что моя главная задача в этот день — подарить зрителям хорошее настроение. И я очень рад поздравить всех телезрителей с Новым годом! Саму праздничную ночь я традиционно проведу со своей семьёй. Возможно, в костюме Зайца — символа наступающего года, если мне его разрешат взять продюсеры».

Регина Тодоренко:

«Для зрителей НТВ эта новогодняя ночь будет особенно полна красочных сюрпризов, потому что в этом году в нашем специальном выпуске соединятся сразу два мира — физический и виртуальный. Раньше такое было сложно даже представить, а сейчас это часть нашей работы, которая приносит мне колоссальное удовольствие. Смогу ли я угадать новых героев, не знаю, потому что опыт раскрытия масок у меня уже накопился приличный, а вот какую методику применить к разгадыванию виртуальных героев, мне только предстоит выяснить. Но я точно знаю, что это будет интересно, ярко и весело. Приглашаю всех зрителей присоединиться к нашей компании — это будет незабываемо!»

Ида Галич:

«Ажиотаж, который происходит за кулисами, рождает такие невероятные эмоции! Праздник уже близко, а для нас, артистов, он начинается немного раньше — во время съёмок. В канун Нового года зрители НТВ увидят нечто грандиозное, мы дома с семьёй тоже будем смотреть. Моему сыну Леону почти три года, он пока ещё не совсем понимает, чем занимается его мама, но он смотрел „Шоу Аватар“, показывал своим маленьким пальчиком и кричал: „Мама!“ Надеюсь, что ему тоже понравится, что мама в такой прекрасной компании разгадывает волшебных героев в Новый год».

Как всегда новогодний выпуск «Маски» подарит зрителям яркие и зрелищные номера.