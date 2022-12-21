Все последние годы велись оживлённые споры о том, в каком телевизионном формате лучше встречать Новый год. Как водится, истина найдена не была — предложений масса, но вкусы у всех разные. И сегодня только телеканал «Россия» сохранил верность фирменным «Новогодним голубым огонькам», полагая, что именно этот формат такая же незыблемая традиция 31 декабря, как и салат оливье. Поэтому полный надежд на лучшее 2023-й мы будем встречать в приятной компании любимых артистов.

Провожаем под «Песни от всей души»

Провожать уходящий год начнём за праздничным столом вместе с Андреем Малаховым! 31 декабря в специальном новогоднем выпуске программы «Песни от всей души» самые популярные исполнители — певцы из народа вместе со всей страной споют свои зажигательные хиты.

«Песни от всей души». Пресс-служба телеканала «Россия 1». «Песни от всей души». Пресс-служба телеканала «Россия 1». «Песни от всей души». Пресс-служба телеканала «Россия 1».

После новогоднего обращения президента России, с последним ударом курантов, начнётся главная программа праздничной ночи — «Новогодний огонёк». По доброй традиции, которой, кстати, уже больше 60 лет, миллионы россиян снова встретят Новый год в искренней и доброжелательной атмосфере.

«Новогодний голубой огонёк-2022». Пресс-служба телеканала «Россия 1».

Здесь будет всё, чего так ждут от главного праздника: любимые старые песни и популярные современные хиты, добрые пожелания, торжественные тосты и сюрпризы — какой же праздник без них?! Об этом позаботятся ведущие программы. Причём рядом с теми, кто популярен в эфире сегодня, появятся настоящие легенды нашего ТВ: Николай Басков и Татьяна Веденеева, Андрей Малахов и Ангелина Вовк, Мария Ситтель и Дмитрий Губерниев.

Почёт и уважение особым гостям

С самого начала существования программы в студию «Новогоднего огонька» приглашали не только зрителей, но и особых гостей — героев труда, шахтёров, сталеваров, врачей, учёных. Например, 1964 год вся страна праздновала вместе с отрядом первых космонавтов во главе с Юрием Гагариным.

«Новогодний голубой огонёк-2022». Пресс-служба телеканала «Россия 1». «Новогодний голубой огонёк-2022». Пресс-служба телеканала «Россия 1». «Новогодний голубой огонёк-2022». Пресс-служба телеканала «Россия 1».

Эта традиция продолжилась и в наше время: гостями «Огонька-2021» были главный врач клинической больницы № 40 Денис Проценко и глава реанимации 52-й московской больницы Сергей Царенко, самоотверженно сражавшиеся с пандемией. А в этом году почётными гостями программы станут Герои России, прибывшие с передовой специальной военной операции. Также в студию придут военные корреспонденты телеканала «Россия» — Александр Сладков, Евгений Поддубный и Николай Долгачёв.

«Надежда» — наш компас земной

По заведённой традиции со сцены «Новогоднего голубого огонька» прозвучат любимые и вечно актуальные песни и другие музыкальные произведения. Нежный вальс из «Метели» Георгия Свиридова сыграет Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета.

«Надежду», песню на все времена, споёт Лев Лещенко под аккомпанемент самой Александры Николаевны Пахмутовой, а с песней Александра Сергеевича Зацепина «Есть только миг» выступит Николай Расторгуев — за роялем будет сам композитор.

«Новогодний голубой огонёк-2022». Пресс-служба телеканала «Россия 1». «Новогодний голубой огонёк-2022». Пресс-служба телеканала «Россия 1». «Новогодний голубой огонёк-2022». Пресс-служба телеканала «Россия 1».

Песней «Одна снежинка» растрогают гостей Лев Лещенко и Аглая Шиловская, композицией «Листья жёлтые» закружат телезрителей Жасмин и Александр Буйнов, а песней «Дружба» пожелают всем счастья Дмитрий Дюжев и Зара!

«Новогодний голубой огонёк-2022». Пресс-служба телеканала «Россия 1». «Новогодний голубой огонёк-2022». Пресс-служба телеканала «Россия 1». «Новогодний голубой огонёк-2022». Пресс-служба телеканала «Россия 1».

В новогоднюю ночь прозвучат и дорогие каждому зрителю песни из любимых кинофильмов: «Остров невезения» прозвучит в лихой версии Сергея Лазарева, «Разговор со счастьем» поведёт Николай Басков, а новогоднюю песню «Пока часы 12 бьют» споют Лариса Долина и Глеб Матвейчук с детским музыкальным театром «Домисолька».

Знакомые всё лица

«Новогодний голубой огонёк-2022». Пресс-служба телеканала «Россия 1». «Новогодний голубой огонёк-2022». Пресс-служба телеканала «Россия 1». «Новогодний голубой огонёк-2022». Пресс-служба телеканала «Россия 1». «Новогодний голубой огонёк-2022». Пресс-служба телеканала «Россия 1». «Новогодний голубой огонёк-2022». Пресс-служба телеканала «Россия 1». «Новогодний голубой огонёк-2022». Пресс-служба телеканала «Россия 1». «Новогодний голубой огонёк-2022». Пресс-служба телеканала «Россия 1».

В праздничной программе примут участие певцы и артисты, без которых невозможно представить «Новогодний огонёк»: Филипп Киркоров, Олег Газманов, Хибла Герзмава, Александр Розенбаум, Стас Михайлов, Дмитрий Харатьян, Валерия, Дима Билан, Игорь Бутман, Пелагея, Полина Гагарина с Игорем Крутым, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Наталья Медведева, Валерий Сюткин, Елена Север, Алсу, Елена Ваенга, Игорь Николаев, Сосо Павлиашвили, Shaman, Стас Пьеха, Эмин, Денис Майданов, Пелагея, Алексей Воробьев, «Дискотека Авария», «Земляне» и многие другие.

«Новогодний голубой огонёк-2022». Пресс-служба телеканала «Россия 1».

Вместе с маститыми исполнителями на сцене блеснут звездочки Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» Мелия Ализаде и Ярослава Галдина, а также таланты-самородки из программы «Песни от всей души».