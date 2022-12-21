Новогодняя вечеринка на работе хоть и весёлый праздник, но может за вечер опустить вашу репутацию среди коллег ниже плинтуса. Как сказал один знаменитый комик, «больше всего я не люблю корпоративы, потому что на следующий день приходится искать новую работу». Что делать, чтобы этого не произошло?

Не расслабляйтесь!

Англичане считают, что нет мероприятия хуже, чем корпоративная вечеринка. Ведь именно там вы можете лицом к лицу столкнуться со всеми недостатками ваших коллег. Да и сами рискуете предстать в неприглядном свете. Лишние сто граммов, и вы уже не видите ничего страшного в том, чтобы похлопать шефа по далеко не спортивному животику и сказать, что-то из серии «Вот, Генадич, вот старый чёрт, какое себе брюхо наел!». Вы-то, разумеется, сказали и забыли, а вот ваш босс, скорее всего, виду не показал, но обиделся! Так что не удивляйтесь, если в следующем месяце бухгалтерия не начислит вам премию.

«Не пей вина , Гертруда»

То же касается и девушек. Помните, нет ужаснее зрелища, чем пьяная женщина, рассказывающая всем о несправедливостях в её жизни. Только представьте: тушь размазана, чулки порваны, от шикарной причёски осталось лишь воспоминание — в общем, ваш некогда сексуальный облик больше напоминает вид ночной бабочки, пойманной во время очередного рейда. Позже придётся успокаивать себя лишь тем, что, возможно, все были пьяные и давно забыли про ваш «звёздный час».

Девушка с шампанским. freepik.com/gpointstudio

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Дресс-код — умеренность

Не стоит надеяться на этоведь на подобного рода мероприятиях всегда присутствует фотографкоторый потом запишет фотографии на диск всем сотрудникама уж кто-то из них обязательно разместит их в интернетеа чтобы не стать звездой «Youtube или соцсетивспомнитечто пел по этому поводу великий человек Борис Борисович Гребенщиков: «Не пей винаГертруда. Пьянство не красит дам».

И ещё одна немаловажная деталь: прежде чем надеть свой самый откровенный наряд, подумайте, чего вы хотите добиться. Привлечь внимание мужчин? В этом случае вам надо быть готовой это внимание удовлетворить (алкоголь может заставить даже самого последнего тихоню приставать к девушкам с предложениями разного — не всегда приличного — характера). Если вы не готовы, лучше оденьтесь сдержаннее.

Корпоратив. freepik.com/gpointstudio

Проще всего, если заказан боулинг-клуб — там уместен джинсовый стиль. Но если ресторан — придётся выглядеть традиционно и торжественно. То есть не следует демонстративно подчёркивать все достоинства фигуры, одевать мини и леопардовые сапожки. Лучше выбирать что-то консервативное, но праздничное и красивое. Вечерние, коктейльные платья, нарядные брючные костюмы, одним словом, классику.

На корпоративе секса нет!

Оставьте свою любвеобильность дома, ведь чаще всего даже самые невинные интрижки на корпоративах заканчиваются если и не свадьбой, то сплетнями за вашей спиной или, что гораздо хуже, увольнением. Это же касается и представительниц прекрасного пола. Не задерживайтесь надолго тет-а-тет с одним сотрудником, он может воспринять это неправильно.

Новогоднее веселье. freepik.com/gpointstudio

Если подвыпивший шеф уделяет вам повышенное внимание, старайтесь не оставаться с ним наедине. Если же ему всё же удалось затащить вас в укромный уголок, приложите все силы, чтобы удрать. На домогательства отвечайте шутками и никому не рассказывайте о произошедшем. И в будущем никогда не намекайте шефу о том, что между вами было.

«Самоубийство» на танцполе

Стриптиз — это, конечно, хорошо, но только если его исполняют профессионалы. Перед тем как изображать из себя танцора-соблазнителя или героиню фильма «9 ½ недель», представьте себя в семейных трусах или панталонах а-ля Бриджит Джонс отплясывающей в пьяном угаре на танцполе на виду у своих коллег.

Новогоднее веселье. freepik.com/lookstudio

Они, конечно, посмеются и скажут, что вы «просто супер», но на следующий день в курилке всё, начиная с высшего руководства и заканчивая курьером, будут обсуждать все недостатки вашей фигуры. Если всё же ваша заветная мечта — станцевать стриптиз перед всеми сотрудниками фирмы, то, чтобы не ударить в грязь лицом, потренируйтесь сначала дома перед зеркалом, а лучше перед друзьями. Возможно, у них получится убедить вас, что вы не очень похожи на героиню Деми Мур из фильма «Стриптиз».

Уходить по-английски не рекомендуется

Многие считают, что сама идея корпоративных вечеринок заключается в том, чтобы заставить человека набраться до невменяемости, — и пусть он потом весь следующий год вкалывает вдвойне, лишь бы смыть позор. Казалось бы, логичнее не ходить на корпоративы вообще. Однако нет ничего хуже, чем проигнорировать праздник вашей организации. Это то же самое, если всё выйдут на субботник в нерабочий день, а вы нет.

Новогоднее веселье. freepik.com/Racool_studio

Так что лучше приехать на корпоратив, выпить пару бокалов красного и под предлогом, что «у ребёнка температура» или «неожиданно приехала мама», покинуть мероприятие. И главное правило: никогда не уходите с корпоратива последним! Человек, который решил остаться до конца праздника, обычно сам уже уйти не может, и его до дома везут сердобольные коллеги.

Время подкатить к начальнику

Если всё делать с умом, то новогодний корпоратив может стать хорошим способом продвижения по служебной лестнице. Пока все ещё трезвы, заведите разговор о работе, изложите свою точку зрения на деятельность фирмы, отметьте, как вам приятно трудиться в этой компании, выскажите какую-нибудь, пусть самую невероятную, идею — покажите начальству, что вас беспокоят проблемы организации даже во время отдыха. И если потом вечеринка пойдёт в разнос и вы выпьете лишнего, запомнится именно ваша заинтересованность, с которой вы рассуждали о делах фирмы. Таким людям прощается многое. И помните: корпоратив — это не праздник, а продолжение рабочего дня!